Коронавирус в Украине: Что потеряют и получат украинцы из-за эпидемии и карантина

Пандемия коронавируса и карантин — некий тест на выносливость и возможность принимать правильные решения

Из открытых источников

Эпидемия коронавируса и достаточно жесткие карантинные меры, введенные в Украине, непременно отразятся и на стране в целом, и на каждом из граждан.

Рассказываем, что потеряют и получат украинцы из-за эпидемии коронавируса и карантина.

Что будет с украинской экономикой?

Наибольшее влияние ожидается в экономической области. Эксперты предсказывают, что Украину ожидает экономическая рецессия. Ректор Международного института бизнеса, доктор экономических наук Александр Савченко убежден, что те отрасли, которым по сути запретили работать (торговля, транспорт, ресторанный бизнес, услуги и другое), дают примерно 25 процентов ВВП страны. "Ожидаю, что половина бизнеса в этих секторах пропадет, а дефицит государственного бюджета будет больше 10 процентов", - прогнозирует он.

В то же время доходы среднего украинца снизятся примерно на 5-10% уже в апреле, а курс доллара в Украине вырастет. Возможно также ускорение инфляции, девальвация гривны, вызванная и этими мерами, и бегством из Украины инвесторов, которые вложили деньги в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Не получит Украина денег заробитчан, которые были вынуждены вернуться домой из-за пандемии коронавируса.

Выглядит призрачным и получение кредита от МВФ, ведь кредиторы выдвинули два условия — принятие рынка земли и решение вопроса с банками. Как известно, подписание закона о рынке земли заблокировано, а в "антиколомойский" закон внесено 16 000 поправок.

После ослабления карантинных мероприятий Украину ждут, по мнению политолога, профессора кафедры политических наук Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Анны Малкиной, сложные времена. В целом огромные убытки будут иметь малый и средний бизнес, и восстановиться смогут не все. Банки получат проблему с невозвратом кредитов, транспортная инфраструктура понесет потери от сбоя логистики. Бюджет получит огромную дыру от недополучения налогов, таможенных сборов, а также от вынужденных дополнительных социальных выплат пенсионерам, медработникам и другим наиболее уязвимым группам населения.

Как изменится жизнь украинцев?

Эксперты считают, что изменения произойдут во всех сферах жизни граждан. В первую очередь пострадает финансовая стабильность. Уже по состоянию на конец марта опрос компании Info Sapiens показал, что 60% украинцев ощутили финансовые потери. Так, 38% взрослых украинцев отметили уменьшение регулярного дохода семьи вследствие карантина, 16% - полную потерю дохода, 14% - потерю работы, 10% - другие финансовые убытки.

Показатели безработицы в Украине будут расти и из-за потери работы, и из-за возвращения заробитчан. В то же время конкуренцию на рынке труда ожидают безумную.

Правительство планирует решить вопрос безработицы и удержания работников дома путем создания новых рабочих мест, в первую очередь, в программе "Большое строительство".

Возможно и внедрение новых социальных норм. В Кабмине убеждены, что вирус быстро не отступит, поэтому необходимо разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывания в закрытых помещениях.

В целом можно выделить пять основных изменений в жизни украинцев после карантина:

1. Рост услуг психологической поддержки, коучинга, саморазвития и всего, что имеет отношение к самоактуализации человека.

2. Массовый выход из онлайна и возвращение к привычной физической жизни и общению.

3. Локальный туризм и на недолгий период, ведь дохода будет недостаточно для длительных путешествий в другие страны.

4. Здоровое питание и спорт и больше внимания к своему здоровью.

5. Пересмотр финансовых привычек и накопление сбережений.

Новые возможности для Украины

Однако не все так плохо, есть и определенные факторы, которые Украина может использовать для развития. К примеру, политический эксперт, директор Института развития профсоюзного движения Михаил Чаплыга убежден, что основой для движения вперед станут научные разработки: биотехнологии, биоинженерия и все, что с этим связано. И украинскую научную базу восстановить еще можно. Будет мощно развиваться аграрное направление. "Индустрию поднять будет сложно, инвестиций в нее не будет. Так что - хотим или нет - будем превращаться в "житницу Европы". При этом больше инвестиций пойдет в химию и инженерные вещи, а меньше - в людей", - убежден он.

По мнению эксперта, пользуясь обстоятельствами, Украина может реструктуризировать внешний и внутренний долг, сделать более справедливое налоговое законодательство (уменьшить нагрузку на самозанятое население, увеличить - на монополии), вернуть госмонополии ("Нафтогаз", "Укрзализныцю", "Укрпочту") в пользу государства.

Стоит обратить внимание и на возможное развитие онлайн-обучения.

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В целом после карантина Украина, как и мир, не будет прежней — изменения произойдут. А вот положительные или отрицательные — зависит от многих факторов.