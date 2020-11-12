Коронавирус у Разумкова, заседание ТКГ и более 11 тыс. больных COVID-19 в Украине за сутки: Главное на утро 12 ноября

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Спикер ВРУ Дмитрий Разумков Фото из открытых источников

Накануне состоялась очередная встреча Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе. Украинская делегации выдвинула несколько важных предложений.

А тем временем в Украине ситуация с распространением коронавируса ухудшается – за последние сутки выявили 11 новых случаев заболевания.

Об этих и других новостях рассказываем подробнее.

Заседание ТКГ по Донбассу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отметил необходимость начать разминирование 19 участков на линии разграничения до того, как произойдет значительное ухудшение погоды.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

К тому же он призвал до конца этого года вернуть всех взаимно удерживаемых лиц.

В ТКГ также отметили, что ОБСЕ призвала Российскую Федерацию открыть контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе до конца недели.

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Почему не объявляют результаты местных выборов

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что окончательных результатов местных выборов еще нет, поскольку субъекты избирательного процесса до сих пор оспаривают результаты выборов в судах и некоторые территориальные избирательные комиссии повторно делают подсчет голосов на избирательных участках.

Местные выборы продолжаются Фото из открытых источников

По состоянию на 11 ноября 2020 года установлены результаты почти 99,24% выборов депутатов местных советов, а также почти 99,51% – сельских, поселковых и городских глав.

В то же время в ЦИК напомнили, что они не устанавливают результаты выборов, а лишь размещают их на официальном сайте.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

В Украине по состоянию на утро 12 ноября выявлено 500 865 случаев заболевания коронавирусом, из них 227 694 человека выздоровели, 9145 - умерли. За последние сутки в Украине зафиксировано 11 057 новых случаев COVID-19.

Коронавирусом заболел спикер парламента Дмитрий Разумков. Также коронавирусную болезнь обнаружили у вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого квартала 2021 года. А вот очереди с тестами на СOVID-19 исчезнут, по его словам, через три недели.

Фото из открытых источников

В целом в Минздраве предусмотрели, что тяжелая ситуация с коронавирусом в Украине будет сохраняться до апреля следующего года.

В мире по состоянию на утро 12 ноября выявлено 52 457 995 случаев коронавируса, из них 36 687 962 человека выздоровели, 1 290 026 — умерли.

В ВОЗ убеждены, что для нейтрализации угрозы болезни и для окончания пандемии около 70% населения мира должны быть вакцинированы от коронавируса.

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Уголовные дела в Беларуси

В Беларуси с мая 2020 года завели 900 уголовных дел, связанных с выборами президента страны. Речь идет о делах на кандидатов, работников их штабов, а также на участников акций протеста.

Чаще всего в мае и июле заводили дела по статьям: о массовых беспорядках, сопротивлении сотруднику органов внутренних дел, насилии в отношении силовиков, организации или участии в "действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Кроме того за полгода, что прошли с начала президентской кампании-2020, в Беларуси за участие в мирных демонстрациях задержали в общей сложности 16 тысяч человек.

Выборы президента США

Победитель, по предварительным результатам, избирательной гонки Джо Байден готовит основу для своей новой администрации.

Джо Байден REUTERS

А тем временем штаб Дональда Трампа подал иск в суд штата Мичиган. Юристы президента США утверждают, что при подсчете голосов на выборах якобы были нарушения.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 11 ноября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования три раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Обстрелы велись вблизи Водяного и Каменки. В результате провокационных действий НВФ один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение - его состояние удовлетворительное.

С начала текущих суток, 12 ноября, на всех участках фронта наблюдается тишина.

Прогноз погоды на 12 ноября

По данным синоптиков во всех областях будет прохладно и без осадков. В западных областях температура воздуха днем составит от +5 до +7 тепла, а ночью от 0 до +3.

В центральных и северных областях температура воздуха днем прогреется до +3 +7, а ночью она опустится до -1 +2 градуса. В южных и восточных областях температура воздуха днем будет в пределах +2 +9 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут -4 +5 градусов.

Прогноз погоды на 12 ноября Укргидрометцентр

В Киеве ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет колебаться от +5 до +7, а ночью от 0 до + 2.

Курсы валют

Официальный курс доллара на 12 ноября НБУ установил на уровне 28,16 грн, евро - 33,14 грн, российский рубль - 0,367 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара увеличился на 4 коп. Евро подешевел на 6 коп.

Цены на топливо

По состоянию на утро 12 ноября средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет" составляют, в грн: