Коронавирус у Разумкова, заседание ТКГ и более 11 тыс. больных COVID-19 в Украине за сутки: Главное на утро 12 ноября
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Накануне состоялась очередная встреча Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе. Украинская делегации выдвинула несколько важных предложений.
А тем временем в Украине ситуация с распространением коронавируса ухудшается – за последние сутки выявили 11 новых случаев заболевания.
Об этих и других новостях рассказываем подробнее.
Заседание ТКГ по Донбассу
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отметил необходимость начать разминирование 19 участков на линии разграничения до того, как произойдет значительное ухудшение погоды.
К тому же он призвал до конца этого года вернуть всех взаимно удерживаемых лиц.
В ТКГ также отметили, что ОБСЕ призвала Российскую Федерацию открыть контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе до конца недели.
Почему не объявляют результаты местных выборов
В Центральной избирательной комиссии сообщили, что окончательных результатов местных выборов еще нет, поскольку субъекты избирательного процесса до сих пор оспаривают результаты выборов в судах и некоторые территориальные избирательные комиссии повторно делают подсчет голосов на избирательных участках.
По состоянию на 11 ноября 2020 года установлены результаты почти 99,24% выборов депутатов местных советов, а также почти 99,51% – сельских, поселковых и городских глав.
В то же время в ЦИК напомнили, что они не устанавливают результаты выборов, а лишь размещают их на официальном сайте.
Пандемия COVID-19 в Украине и мире
В Украине по состоянию на утро 12 ноября выявлено 500 865 случаев заболевания коронавирусом, из них 227 694 человека выздоровели, 9145 - умерли. За последние сутки в Украине зафиксировано 11 057 новых случаев COVID-19.
Коронавирусом заболел спикер парламента Дмитрий Разумков. Также коронавирусную болезнь обнаружили у вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова.
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце первого квартала 2021 года. А вот очереди с тестами на СOVID-19 исчезнут, по его словам, через три недели.
В целом в Минздраве предусмотрели, что тяжелая ситуация с коронавирусом в Украине будет сохраняться до апреля следующего года.
В мире по состоянию на утро 12 ноября выявлено 52 457 995 случаев коронавируса, из них 36 687 962 человека выздоровели, 1 290 026 — умерли.
В ВОЗ убеждены, что для нейтрализации угрозы болезни и для окончания пандемии около 70% населения мира должны быть вакцинированы от коронавируса.
Уголовные дела в Беларуси
В Беларуси с мая 2020 года завели 900 уголовных дел, связанных с выборами президента страны. Речь идет о делах на кандидатов, работников их штабов, а также на участников акций протеста.
Чаще всего в мае и июле заводили дела по статьям: о массовых беспорядках, сопротивлении сотруднику органов внутренних дел, насилии в отношении силовиков, организации или участии в "действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Кроме того за полгода, что прошли с начала президентской кампании-2020, в Беларуси за участие в мирных демонстрациях задержали в общей сложности 16 тысяч человек.
Выборы президента США
Победитель, по предварительным результатам, избирательной гонки Джо Байден готовит основу для своей новой администрации.
А тем временем штаб Дональда Трампа подал иск в суд штата Мичиган. Юристы президента США утверждают, что при подсчете голосов на выборах якобы были нарушения.
Ситуация на Донбассе
За прошедшие сутки, 11 ноября, на Донбассе незаконные вооруженные формирования три раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Обстрелы велись вблизи Водяного и Каменки. В результате провокационных действий НВФ один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение - его состояние удовлетворительное.
С начала текущих суток, 12 ноября, на всех участках фронта наблюдается тишина.
Прогноз погоды на 12 ноября
По данным синоптиков во всех областях будет прохладно и без осадков. В западных областях температура воздуха днем составит от +5 до +7 тепла, а ночью от 0 до +3.
В центральных и северных областях температура воздуха днем прогреется до +3 +7, а ночью она опустится до -1 +2 градуса. В южных и восточных областях температура воздуха днем будет в пределах +2 +9 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут -4 +5 градусов.
В Киеве ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет колебаться от +5 до +7, а ночью от 0 до + 2.
Курсы валют
Официальный курс доллара на 12 ноября НБУ установил на уровне 28,16 грн, евро - 33,14 грн, российский рубль - 0,367 грн.
Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара увеличился на 4 коп. Евро подешевел на 6 коп.
Цены на топливо
По состоянию на утро 12 ноября средние цены на бензин, газ и дизельное топливо в Киеве, по информации "Укрнет" составляют, в грн:
- Бензин А-98 – 31,13
- Бензин А-95 – 23,19
- Бензин А-92 – 21,65
- ДТ – 21,68
- Газ – 12,50