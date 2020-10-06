Коронавирус у медиков приравняли к несчастному случаю, в Генпрокуратуре продолжается отбор главы САП, а педагоги тестируют е-дневники: Актуальное на утро 6 октября

Фото из открытых источников

Пока в ГПУ только сформировали комиссии для отбора

Министерство образования тестирует бесплатные приложения для ведения школьных электронных дневников и журналов, чтобы в будущем отказаться от их бумажных аналогов. Также стало известно о задержании мошенников, которые требовали большие суммы денег за трудоустройство на государственную службу. Далее рассказываем о самых главных событиях по состоянию на утро вторника, 6 октября.

COVID-19 приравняли к несчастному случаю

Заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак заявила, что заражение коронавирусом для медработников приравнивается к несчастному случаю на производстве.

"Коронавирусная болезнь приравнивается к несчастному случаю на производстве и внесена в перечень профессиональных заболеваний. Критерии установления инвалидности в Украине регламентирует постановление Кабинета министров "Вопросы медико-социальной экспертизы" и приказ Министерства здравоохранения "Об утверждении инструкции об установлении групп инвалидности", - рассказала Микичак.

В случае обнаружения коронавируса у медика проводится расследование профессионального заболевания и составляется акт о несчастном случае на производстве. Один экземпляр акта направляется в территориальное отделение исполнительной дирекции Фонда социального страхования и обеспечивает стопроцентную оплату листка нетрудоспособности (независимо от трудового стажа) и выплат больному.

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Запуск школьных е-журналов и е-дневников

Министерство образования и науки начало испытание бесплатных приложений для ведения школьных электронных дневников и журналов. В пилотном проекте примут участие два-три заведения из каждой области. Тестирование электронных приложений продлится с 5 по 16 октября.

В Украине начали испытывать школьные электронные дневники и журналы Фото из открытых источников

После этого в ноябре государственные е-журналы и е-дневники станут доступны всем украинским школам на безвозмездной основе.

Школы, которые перейдут на ведение электронных журналов, смогут отказаться от их дублирования в бумажном виде. Для этого МОН готовит соответствующие изменения в ряд нормативно-правовых документов.

Разоблачение мошенников за продажу должностей помощников нардепов

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали мошенников, которые за деньги предлагали фейковое трудоустройство помощниками народных депутатов от "Слуги народа".

Двое преступников "продавали" должность помощника нардепа за 18 тыс. долларов СБУ

Оперативники установили, что злоумышленники, ссылаясь на якобы существующие связи в политсиле и Верховной Раде, пытались продать "должности" и искали клиентов. Стоимость такого карьерного роста составляла 18 тысяч долларов за место. Сразу после внесения оплаты заказчикам обещали провести стажировку и выдать служебное удостоверение.

Задержали злоумышленников в столице во время получения 3 тысяч долларов – части суммы от одного из клиентов. Уголовное производство открыто по статье Мошенничество.

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Начало отбора нового главы САП

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова анонсировала начало процедуры отбора главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"На днях стартует процедура отбора [главы САП] — комиссия укомплектована, Офис генпрокурора готов организационно и технически обеспечить весь процесс на достойном уровне, без всякого вмешательства или влияния", - написала она в Facebook.

По словам Венедиктовой, 5 октября состоится приветственная встреча с членами конкурсной комиссии, народными депутатами, представителями международных институтов.

Выговор заместителям главы Нацбанка

Совет Национального банка объявил выговор и выразил недоверие двум заместителям главы Нацбанка — Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.

Екатерина Рожкова Фото из открытых источников

Поводом для этого, по словам председателя Совета НБУ Богдана Данилишина, стали нарушения распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ и требований Кодекса законов о труде.

При этом Данилишин не указывает конкретных причин.

Падение дельтаплана в Киевской области

В Киевской области упал мотодельтаплан. В результате происшествия погибли два человека. Происшествие произошло вечером 5 октября на поле возле села Победа Барышевского района.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям обследует территорию с привлечением 12-х человек и 3-х единиц техники.

Протесты в Кыргызстане



В Кыргызстане число людей, пострадавших в ходе массовых протестов возросло до 590 человек, один человек погиб.

По данным Министерства здравоохранения Кыргызстана, все пострадавшие обратились за медицинской помощью. В результате после осмотра медиков 439 пострадавших отправили на амбулаторное лечение. Еще 150 человек с различными травмами госпитализировали, из них 13 пострадавших находятся в реанимации.

Напомним, 5 октября, в Кыргызстане массовые партии Бишкека вышли на митинги в знак несогласия с результатами парламентских выборов.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 5 октября, незаконные вооруженные формирования на востоке Украины дважды нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы вблизи Новолуганского и Авдеевки.

Накануне противник вблизи Новолуганского открыл огонь из подствольного гранатомета. Позже обстрелы из ручного противотанкового гранатомета зафиксировали возле Авдеевки. Потерь и ранений среди украинских военных в течение не зафиксировано.

С начала этих суток, 6 октября, "режим тишины" на всех участках разграничения соблюдался.

Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на утро 6 октября в Украине выявлено 4348 новых случаев COVID-19 за сутки. Всего известно о 234 584 больных. Из них 4 520 летальных исходов, а 103 401 пациент выздоровел.

Между тем в мире известно о 35 414 612 случаях коронавируса, из них 24 668 788 человек выздоровели, 1 043 061 человек умер. Больше всего болеют в США – 7 457 402, 6 623 815 случаев, Бразилии – 4 927 235 случаев, России – 1 219 796 больных и Колумбии – 862 158 случаев заболевания.

Темпы распространения коронавируса в мире Фото из открытых источников

Погода в Украине

По данным Гидрометцентра, на западе Украины и в Киеве сегодня ожидаются проливные дожди, тогда как в остальных регионах будет облачно с прояснениями. В западных областях температура воздуха днем составит +18...+21, а ночью +12...+15. На востоке днем будет +21...+23, а ночью +8...+10.

На севере страны будет солнечно, днем температура воздуха составит +19...+21, а ночью +11...+13. В центральных областях – солнце, днем ожидается +19...+21, а ночью будет +11...+14.

На юге страны теплее всего, здесь столбик термометра днем покажет от +20 до +24, а ночью – от +12 до + 18.

Погода в Украине Укргідрометцентр

Курсы валют

По состоянию на 6 октября НБУ установил официальный курс доллара на уровне 28,40 грн и евро – 33,40 грн. Российский рубль будет стоить 0,36 грн.

Цены на топливо

6 октября стоимость топлива в Киеве, по информации "Укрнета", будет такой: