Коронавирус на Западной Украине: Почему на Галичине нельзя ослаблять карантин

Во Львове до сих пор не работает ряд учреждений и заведений Фото из открытых источников

Во Львовской области пока не думают ослаблять карантин из-за роста количества больных COVID-19

Учитывая картину заболеваемости в Украине, кажется, что мы входим во вторую волну заражений. До сих пор (еще с самого начала эпидемии) печальными лидерами в статистике случаев заболеваний остаются западные регионы Украины. Там чаще болеют и умирают от вируса.

Далее рассказываем, когда и как западные регионы Украины столкнулись с обострением пандемии и какие неимоверные усилия прилагают медучреждения, чтобы справиться с наплывом больных коронавирусом.

Статистика заболеваемости в западных областях Украины

По состоянию на 16 июня всего подтвержденных случаев коронавируса за сутки зарегистрировано во Львовской (+139 человек), Ровенской (+104 человек) и Волынской областях (+61 человек).

Всего в западных регионах Украины наблюдается такая статистика выявленных больных с коронавирусом с начала пандемии по стране:

Хмельницкая область - 560 случаев;

Тернопольская область - 1483 случая;

Волынская область - 1499 случаев;

Закарпатская область - 1726 случаев;

Ивано-Франковская область - 1809 случаев;

Ровенская область - 2473 случая;

Львовская область - 3072 случая;

Черновицкая область - 4019 случаев;

Фактически эти области являются рекордсменами по численности инфицированных коронавирусом. Возможно, это из-за того, что первые случаи заболевания еще в марте были зафиксированы в Черновцах. А может, потому, что украинцы именно из западных регионов чаще едут на заработки за границу, и получается, что в начале карантина они возвращались домой, и, вероятно, кто-то из них был инфицирован.

Во всех этих регионах число зараженных коронавирусом превышает допустимый "лимит" в 12 человек на 100 000 населения за последние семь дней.

Пандемия коронавируса на Западной Украине

Черновицкая область (4019 случаев). За последние сутки в Черновицкой области зафиксировали еще 55 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе умерло 165 человек и излечилось 1265 человек.

Отмечается, что в течение суток выздоровели 23 гражданина - они дважды получили отрицательный результат тестов. Между тем в больницах Черновицкой области в тяжелом состоянии находятся 56 буковинцев. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук. Он также отметил, что пока рано говорить о выходе из карантина.

"Борьба с коронавирусной инфекцией в области не прекращается ни на день. К большому сожалению, показатели на прошлой неделе росли. Если в предыдущие месяцы в наш лабораторный центр поступало от 300 до 500 образцов для тестирования в сутки, то на этой неделе был день, когда привезли более 800 анализов", - заявил Осачук.

К тому же известно, что по состоянию на 16 июня Черновицкая область не готова ослабить карантин. По данным Минздрава, инцидентность в Черновицкой области составляет 28,96 на 100 000 человек.

Львовская область (3072 случая). По состоянию на 16 июня во Львовской области количество инфицированных увеличилось на 139 человек по сравнению с предыдущими сутками. Всего зафиксировано 100 летальных случаев, 639 человек излечилось.

С 20 марта, когда фактически началась эпидемия в Украине, первого больного обнаружили и во Львове. Им стал 58-летний мужчина, который 13 марта вернулся из Германии. С тех пор каждый день коронавирус диагностировали у нескольких человек в сутки. А со 2 апреля коронавирус стали выявлять у медиков. Теперь каждый день на Львовщине фиксируют более 110 случаев инфицирования.

В первую неделю лета Львовская область вышла на третье место по количеству диагностированных случаев коронавируса - после Черновицкой области и Киева. По данным ЦОС, заболеваемость во Львовской области растет наиболее стремительно: за последние два месяца - с 8 апреля по 8 июня - количество больных коронавирусом увеличилось более чем в 60 раз.

Ровенская область (2473 случая). В течение 15 июня в Ровенской области было подтверждено 104 новых случая заболевания коронавирусом. Всего зафиксировано 48 летальных случаев, также известно, что выздоровели 1353 человека.

По словам первого заместителя председателя Ровенской облгосадминистрации Сергея Подолина, пока местные власти уверены, что продолжат карантин после 22 июня.

"Динамика свидетельствует о том, что в области карантинные меры будут продолжены. Преодоление пандемии коронавируса - это общая ответственность власти и общества. Прошу ровенчан меньше посещать общественные места. Есть и проблемы с магазинами и супермаркетами, где к карантинным мерам стали относиться спустя рукава. Правоохранители отныне будут пристально за всем следить и наказывать финансово всех нарушителей карантина", - сказал Подолин.

Между тем 16 июня сотни перевозчиков Ровно собрались под стенами обладминистрации, поставив перед зданием свои маршрутки. Они утверждают, что с начала карантина не получали зарплату, а сейчас готовы ездить, соблюдая санитарные требования. Им в ответ чиновники заявляют, что восстановить перевозки нельзя. Об этом можно будет говорить только тогда, когда по области станут диагностировать не более 20 новых случаев коронавируса в сутки.

Ивано-Франковская область (1809 случаев). Известно, что в Ивано-Франковской области за минувшие сутки зафиксировано 558 случаев заболевания. Сейчас количество тех, кто вылечился, составляет 1037, количество смертельных случаев - 91.

Также за период пандемии в Ивано-Франковске зафиксировано 40 летальных случаев, а 210 пациентов официально выздоровели.

15 июня мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на брифинге заявил, что всего в медицинских учреждениях города с коронавирусом находится 194 человека. Из них 12 пациентов находятся в областном легочном диспансере и 36 в областной инфекционной больнице. При этом в реанимации находится 10 пациентов, 19 человек на кислороде и никого на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Закарпатье (1726 случаев). По информации управления здравоохранения Ужгородского городского совета, 15 июня в области заболело еще 48 человек. Всего с начала пандемии умерло 42 человека, а излечилось 706 человек. Между тем непосредственно в Ужгороде выздоровели 266 человек, 7 человек умерло, 172 человека лечатся амбулаторно, а 9 ужгородцев находятся на стационарном лечении.

По словам директора департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Елизаветы Биров, всплеск коронавируса в Закарпатье связан со вторым этапом смягчения карантина.

"Когда начал функционировать междугородный транспорт, то это буквально через неделю дало резкий взрыв у нас больных. Также работа учреждений с террасами, погода оживила людей, и видим, что не все придерживаются карантинных мероприятий. Эти учреждения кое-где и не контролировали правоохранительные органы, так как видим, что проводились свадьбы и там присутствовало много людей. Это привело к тому, что у нас фиксируются антирекорды по заболеваемости COVID-19", - отметила Елизавета Биров.

Теперь уже ослабления будут зависеть от того, как инфицированные станут придерживаться требований, чтобы не заражать других, и как местные органы самоуправления и полиция будут следить за нарушениями.

Волынская область (1499 случаев). За сутки в области обнаружен 61 новый случай заражения. Известно, что всего по региону за все время пандемии умерло 45 человек, а выписаны 460 пациентов.

В Волынской облгосадминистрации решили не вводить послабления карантина с 10 июня. В ОГА заявляют, что увеличилось количество и география новых очагов. Новые вспышки обнаружены в Турийском, Ратновском, Камень-Каширском и Луцком районах. Хотя на прошлой неделе больше всего случаев регистрировалось в Ковельском и Владимир-Волынском районах.

Местные власти решили не открывать санатории, рестораны, не проводить спортивные и религиозные мероприятия, не позволять работу заведений питания, посещение учреждений дошкольного образования, работу заведений физической культуры. А перевозки пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем) были отменены. Таким образом, остаются работать общественный транспорт и магазины.

А на въездах и выездах из села Речица Ратновского района, города Киверцы и поселка Олыка Киверцовского района будут работать карантинные посты.

Тернопольская область (1483 случая). За последние сутки выявлено 16 новых случаев инфицирования. А за все время пандемии всего по области умерло 26 человек, а излечилось 1024.

Инфекционное отделение Тернопольской городской коммунальной больницы скорой помощи заполнено. Но, по словам медиков, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключенных пациентов нет.

Неделю назад в регионе ухудшилась эпидемическая ситуация - из-за вспышки коронавируса в с. Баворов. Дело в том, что 30 мая, несмотря на запрет, в селе состоялось массовое празднование дня рождения с участием 55-ти гостей. Позже у 37 из них подтвердился коронавирус. Теперь к ответственности могут привлечь и владельца заведения, и всех участников праздника. Им грозит штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест до шести месяцев.

Хмельницкая область (560 случаев). Согласно данным Минздрава, за сутки заболел всего один человек. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 14 смертей и 422 случая выздоровления.

По словам первого заместителя председателя Хмельницкой ОГА Романа Примуша, в начале июня был принят ряд решений по смягчению мер карантина, в частности произошло смягчение в г. Каменец-Подольский и Каменец-Подольском районе. Однако ограничения пока не сняли в г. Староконстантинов.

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Протесты против карантина на Западной Украине

За три месяца карантина малый, средний и даже крупный бизнес по всей Украине понес немалые убытки. Это реальность. Опасаясь новых убытков, представители бизнеса во многих регионах Украины в апреле и мае выходили на митинги, адресованные местным властям. К примеру, карантин решили бойкотировать фитнес-центры Львова, частные перевозчики и владельцы торговых точек на продуктовых рынках.

1 мая несколько десятков предпринимателей Львова устроили возле городского совета митинг с требованием разрешить им работать. Митингующие заявили, что считают несправедливой ситуацию, когда они терпят убытки, а большой бизнес в это время увеличивает прибыль. Бизнесмены уверяли, что не имеют денег, чтобы платить аренду, закупать товар и платить зарплату наемным работникам.

Однако массовые митинги не посодействовали ослаблению карантина – эпидемическая ситуация слишком сложная и серьезная.

Как лечат от коронавируса в западных регионах Украины

Иностранные издания опубликовали материалы о лечении коронавируса в Украине, предоставив информацию по ситуации в Черновицкой области.

Американское новостное агентство Associated Press пишет, что пандемия коронавируса и неготовность украинской медицины к вспышке болезни заставила Западную Украину лечить больных почти в экстремальных условиях.

"Медики в самодельных масках и костюмах, и с пластиковыми пакетами на обуви. Больница, рассчитанная на 150 пациентов, уже размещает 250. Отсутствие системы фильтрации заставляет делать вскрытие тел умерших от COVID-19 на улице под деревьями – а не в морге", – говорится в материале агентства.

Агентство также пишет, что некоторые врачи и медсестры покупают защитные средства за собственные деньги, чтобы лечить пациентов с COVID-19, которые лежат в стационаре. Из-за плохой медицинской системы многие врачи болеют.

Эта информация свидетельствует о том, что система здравоохранения Украины, несмотря на заверения правительства и Минздрава, не способна справиться с низким (в сравнении с Италией, США, Китаем, Россией) количеством случаев заболевания коронавирусом.

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Что с карантином на Западной Украине

С 10 июня в Украине действует очередной этап ослабления карантина, хотя противоэпидемические меры будут действовать до 22 июня. Однако на Западной Украине не просто не ввели послабления, но и продлили карантин.

По состоянию на 15 июня 10 регионов Украины и город Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. Это: Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области, то есть семь западноукраинских регионов.

Еще 8 июня мэр Львова Андрей Садовый попросил Кабинет министров ослабить карантин в городе, к примеру, разрешить работу спортивных заведений и восстановить работу всех областных маршрутов в режиме спецперевозок, чтобы дать возможность 150 тысячам людей ежедневно приезжать во Львов из окрестных городов и сел. Однако правительство не позволило этого сделать.

К тому же стало известно, что ослабление карантина во Львовской области отсрочили еще на неделю – до 19 июня. Это значит, что в силе остается запрет работы пригородных и междугородных маршруток, ТРЦ, детских садов, гостиниц и спортивных центров, заведений общественного питания, также запрещено находиться в общественных местах без масок.

По словам заместителя председателя Львовской облгосадминистрации Тараса Греня, карантин продлен до 19 июня из-за превышения показателя инцидентности заболеваний коронавирусом. Так, на Львовщине количество госпитализированных больных коронавирусом увеличивается. Общий показатель инцидентности по региону составляет 21,4 при норме 12.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, заполненность коек составляет почти 34,8 %, а количество проведенных ПЦР-тестирований на 100 тыс. населения — 27. При этом известно, что показатель инцидентности непосредственно по Львову — 41.

Следующее заседание, на котором рассмотрят вероятность введения определенных послаблений карантина на Галичине, ожидается 19 июня.

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Вышеуказанная статистика свидетельствует о том, что сейчас в западных регионах Украины стоит придержать общественную жизнь, а также культурные мероприятия и досуг, чтобы уберечь страну от нового всплеска больных. Если количество инфицированных зашкалит, вряд ли медицинские учреждения будут способны справиться с огромным наплывом больных. А дальше это дело нескольких дней – и получим эффект домино, который не позволит удержать статистику на нынешнем сносном уровне.

Если ограничения будут ослаблены или сняты, это может вызвать бум заболеваемости. Как, впрочем, и по всей Украине – ни одному региону не стоит злоупотреблять правительственными послаблениями карантина и думать, будто коронавирус и опасность куда-то делись с приходом лета.