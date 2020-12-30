Конституционный кризис: Почему Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи и законно ли это решение

В КСУ планируют провести специальное заседание из-за решения президента Владимира Зеленского

Конституционный суд Украины Фото из открытых источников

Во властных кругах пытаются разрешить ситуацию с Конституционным судом Украины. Накануне президент Украины Владимир Зеленский принял решение, законность которого, по крайней мере у КСУ, вызывает сомнения. Глава страны, для восстановления справедливости, отстранил главу КСУ Александра Тупицкого от должности судьи.

В целом конституционный кризис в стране длится около двух месяцев.

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Решение президента

Накануне глава страны Владимир Зеленский подписал указ №607/2020 об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

Глава страны убежден, что документ поможет восстановить справедливость и решить конституционный кризис.

Владимир Зеленский Офис президента

Решение было принято после получения и обработки специалистами Офиса президента Украины ходатайства Офиса генерального прокурора, подписанного исполняющим обязанности генпрокурора, об отстранении судьи КСУ Александра Тупицкого от должности сроком на два месяца.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов отметил, что ходатайство было направлено во исполнение ст. 154 Уголовного процессуального кодекса, которая предусматривает, что должностные лица, назначенные президентом Украины, отстраняются от должности по ходатайству прокурора, и решение принимает глава страны.

"Конечно, я поддерживаю решение президента об отстранении господина Тупицкого от должности судьи Конституционного суда. В первую очередь это вполне логичное продолжение того процесса, который мы начали в парламенте, когда собрали 226 подписей народных депутатов под обращением в КСУ с призывом добровольно уйти в отставку, потому что сейчас нет доверия к этой институции", – рассказал председатель фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

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Что предшествовало решению Зеленского

О наличии оснований отстранить от должности председателя КСУ у Зеленского говорили еще 24 декабря. Аргументами против Тупицкого называли обнародованные 21 декабря аудиозаписи при возможном участии председателя Конституционного суда Украины.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский рассказал, что записи разговоров Тупицкого были сделаны законно, со всеми необходимыми разрешениями. Процедура проходила в рамках проведения досудебного расследования. "То есть суд разрешил проводить негласную слежку и снятие информации. Именно это стало основанием, чтобы было зарегистрировано уголовное производство, и г-н Тупицкий был вызван для объявления о подозрении", – высказался представитель Зеленского.

Чиновник добавил, что дело против главы КСУ возбуждено по двум статьям, которые касаются введения в заблуждение суда или иного уполномоченного органа, а также препятствование появлению свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения.

Также, 24 декабря СМИ сообщили, что главу Конституционного суда Александра Тупицкого вызвали в офис генпрокурора для вручения подозрения. Тупицкий получил документ в тот же день. Он должен был явиться в офис генерального прокурора 28 декабря для участия в процессуальном действии.

На следующий день, 25 декабря, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский встречался с председателем Конституционного суда Александром Тупицким еще до принятия резонансных решений относительно работы НАБУ и НАПК и просил его не поднимать земельный, банковский и языковой вопрос.

Гарант отметил, что тогда сказал Тупицкому, что влиять на КС не может. Зеленский напомнил, что после того КСУ поставил под сомнение, может ли президент назначать директора Национального антикоррупционного бюро Украины, а потом заблокировал часть полномочий в НАПК.

"После НАПК мы знали, что будет дальше – земля, язык, банки. То есть все это – большая операция. Специальная она или нет, меня как президента не интересует", - пояснил глава страны и добавил, что Тупицкий превысил свои полномочия.

По словам президента Украины, "Тупицкий не может быть председателем КС".

В понедельник, 28 декабря, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий не пришел на допрос следователя. Именно тогда в пресс-службе Генпрокуратуры рассказали, что президенту Владимиру Зеленскому отправили ходатайство об отстранении председателя Конституционного суда Украины с должности. Причиной этого там назвали игнорирование Тупицким вызова на допрос.

Ранее в ГБР заявляли о расследовании ряда уголовных дел, в которых проверяется причастность Тупицкого к совершению преступлений в составе преступной организации. Кроме того, 30 октября ведомство открыло против него дела по якобы фактам госизмены и незаконного отчуждения земельного участка во временно оккупированном Крыму.

Реакция КСУ на указ Зеленского

В Конституционном суде законность указа президента Украины подвергли сомнению. Там сообщили, что порядок прекращения полномочий, освобождения судьи Конституционного суда Украины от должности определен Конституцией Украины.

Согласно части первой статьи 149.1 Конституции Украины полномочия судьи Конституционного суда Украины прекращаются в случае:

1) истечения срока его полномочий;

2) достижения им семидесяти лет;

3) прекращения гражданства Украины или приобретения им гражданства другого государства;

4) вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или объявления умершим, признания недееспособным или ограниченно дееспособным;

5) вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него за совершение им преступления;

6) смерти судьи Конституционного суда Украины.

В соответствии с частью второй статьи 1491 Конституции Украины основаниями для увольнения судьи Конституционного суда Украины с должности являются:

1) неспособность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья;

2) нарушение им требований относительно несовместимости;

3) совершение им существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями, что несовместимо со статусом судьи суда или выявило его несоответствие занимаемой должности;

4) подача им заявления об отставке или об увольнении с должности по собственному желанию.

Других оснований для прекращения полномочий судьи Конституционного суда Украины или для освобождения его от должности Основной Закон Украины не содержит.

"Такие решения принимаются исключительно Конституционным судом Украины, и ни один другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него", - отметили в КСУ.

Таким образом, по этому поводу будет назначено специальное пленарное заседание Конституционного суда Украины.

Конституционный кризис в Украине

Ситуация с Конституционным судом возникла в конце октября. Тогда суд фактически отменил систему электронного декларирования, чем нанес удар по антикоррупционной реформе. Это вызвало политический скандал: из-за такого решения судей Украины прогнозировали серьезные проблемы с международными партнерами, чуть ли не до остановки сотрудничества с МВФ и отмены безвиза с ЕС.

Президент Зеленский попытался распустить Конституционный суд через Верховную Раду, но нардепы не рассматривали его законопроект. А по мнению Тупицкого, документ имел признаки конституционного переворота.

В свою очередь Конституционный суд настаивал, что действовал исключительно по Конституции и отстаивал независимость судейской ветви власти. В конце концов Верховная Рада постепенно восстановила систему электронного декларирования с учетом решения Конституционного суда и советов Венецианской комиссии.

Уголовную ответственность за недостоверное декларирование вернули, но тюрьма нарушителям больше не грозит.

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