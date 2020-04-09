Компенсация, пеня и возможность не работать: Какие права могут получить украинцы при задержании зарплаты

Анализируем основные изменения в трудовых отношениях, которые предлагают принять народным депутатам Украины

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В Верховной Раде Украины нардепы зарегистрировали законопроект, которым предлагается внести изменения в нормативно-правовые документы по регулированию трудовых отношений, в частности, внесение существенных изменений в правила выплаты заработной платы.

Рассказываем подробнее, какие права работникам предлагают предоставить нардепы.

Что предлагается законопроектом

Внесение изменений в действующие законы прописаны в законопроекте №3264 "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты работника в случае задержки выплаты заработной платы".

Они предусматривают следующие социальные гарантии для работников:

1. Первоочередная выплата заработной платы. В документе предусмотрено, что при получении денежных средств, поступающих на счет работодателя, в том числе от продажи имущества, они должны в первую очередь направляться на выплату заработной платы. Все остальные выплаты работодателем не могут выполняться при наличии задолженности по выплате зарплаты.

2. Сроки выплаты заработной платы. Если работники не получили зарплату до седьмого дня после окончания периода, за который выплачивается заработная плата, она считается задолженной.

3. Выплата пени за несвоевременную выплату заработной платы. Размер пени в случае нарушения сроков выплаты заработной платы составляет 0,5% суммы долга за каждый календарный день такой задержки.

4. Банкам запрещается принимать расчетные документы о перечислении средств для уплаты соответствующих сумм единого взноса без одновременного представления плательщиком единого социального взноса платежных поручений и других расчетных документов на выдачу (перечисление) средств для выплаты заработной платы.

5. Дело о банкротстве может открываться хозяйственным судом, если сумма задолженности по выплате заработной платы работникам превышает размер трехмесячного фонда оплаты труда должника.

Какими могут быть последствия задержания заработной платы

Авторы проекта закона предложили ввести ответственность для работодателей при задолженности заработной платы. Так, в документе добавлена соответствующая статья Кодекса законов о труде Украины. В ней перечислены следующие нормы:

1. При нарушении сроков выплаты зарплаты работнику выплачиваются компенсация и пеня.

2. Если работник не получил зарплату в течение семи и более дней от установленного срока, то он может прекратить работу до выплаты задержанной суммы. О таких действиях нужно письменно предупредить работодателя. В таком случае работник освобождается от обязанности выполнять свои трудовые функции и может отсутствовать на рабочем месте в рабочее время.

3. Работник должен приступить к работе на следующий день после полной выплаты работодателем задолженной суммы или после отмены работником временного прекращения работы.

4. Если работник приостановил работу из-за задержки зарплаты, работодатель должен выплатить компенсацию в размере среднедневной заработной платы за каждый день приостановки выполнения работы.

5. Работодатель не может применить дисциплинарные взыскания, если работник приостановил работу из-за невыплаты зарплаты.

6. Должностное лицо могут лишить права занимать определенные должности в течение трех лет в случае повторного нарушения установленных сроков выплаты заработной платы или выплаты ее не в полном объеме.

Также предлагается разрешить суду выдать судебный приказ, если заявлено требование о взыскании компенсации потери части заработной платы и пени в связи с нарушением сроков ее выплаты.

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Так, народные депутаты предлагают разрешить работникам не выходить на работу, если выплата заработной платы задерживается, и заставить работодателей выплатить пеню за задолженность.

Однако пока законопроект предоставлен на ознакомление, он вступит в силу, если нардепы примут его за основу и в целом, а также подпишут спикер парламента и президент Украины.