Комиссия по поиску пропавших без вести на Донбассе, российская валюта в ОРДЛО и смерть мэра Сеула: Актуальное на утро 10 июля
Начался последний день рабочей недели, поэтому вспомним, какие новости принесла ночь пятницы 10 июля
В Офисе президента сообщили о намерениях создать Комиссию по поиску пропавших без вести на Донбассе.
Среди прочего – в ОБСЕ подтвердили факт обращения российской валюты на временно неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.
О главных новостях ночи 10 июля рассказываем подробнее.
Комиссия по поиску пропавших без вести
В Украине создадут постоянную Комиссия по розыску пропавших без вести на Донбассе, которая будет действовать при Кабинете Министров.
Так, 9 июля в ОП состоялось заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и удерживаемых там военных и гражданских лиц.
Обращение российской валюты в ОРДЛО
Координатор Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в экономической рабочей группе ТКГ Ульрих Бранденбург подтвердил введение российской валюты на неподконтрольной территории Донбасса.
Ранее СММ ОБСЕ подтвердила решение так называемых администраций самопровозглашенных "Л/ДНР" сделать русский язык единственным "официальным" языком.
Пандемия коронавируса в Украине и мире
По состоянию на утро 10 июля в Украине зафиксировали 52 043 случая заболевания коронавирусом, из них 24 800 человек выздоровели, 1345 человек умерли.
А тем временем в Тернополе ослабили карантинные ограничения.
В мире по состоянию на утро обнаружили 12 393 533 случая COVID-19, из них 557 494 человека умерли, 7 224 985 человек выздоровели.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что распространение пандемии коронавируса "все еще ускоряется", и большинству стран пока не удалось его контролировать.
Проблема с водой в Крыму
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов отметил, на сегодня в Крыму нет проблем с водой для населения. При этом на полуострове достаточно воды для того, чтобы население ею пользовалось.
Российские корабли у Латвии
В Балтийском море вблизи Латвии зафиксировали появление военных кораблей Российской Федерации.
Морские судна обнаружили в шести милях от территориальных вод Латвии в эксклюзивной экономической зоне страны.
Смерть мэра Сеула
В Южной Корее подтвердили информацию о смерти мэра Сеула Пак Вон Суна, а в полиции предварительной причиной смерти назвали самоубийство.
Накануне сообщили о его исчезновении, потом появилась информация, что его нашли мертвым.
Обстрелы на Донбассе
За минувшие сутки, незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" НВФ обстреляли защитников Марьинки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелы велись неподалеку Новолуганского и Причепиловки.
Потерь за минувшие сутки в результате провокационных обстрелов среди украинских защитников нет.
Погода на 10 июля
За данным синоптиков, сегодня на всей территории Украины без осадков.
В западных областях температура воздуха днем составит от +26 до +30, а ночью +11 +15. В центральных и северных областях температура днем будет в пределах +25 +29. Ночью столбики термометров опустятся до +11 +15 градусов.
В восточных и южных областях днем температура воздуха будет колебаться от +26 до +31 градус, а ночью от +14 до +18.
В Киеве и области сегодня ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха днем составит +26 +28, а ночью +13 +15 градусов.
Курсы валют на 10 июля
По данным НБУ, официальный курс доллара установлен на уровне 26,93 грн, евро - 30,53 грн, курс российского рубля - 0,378 грн.
По сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара снизился на 1 коп. Евро подорожал на 9 коп.
Цены на топливо
По состоянию на утро 10 июля средние цены на топливо в Киеве, по данным "Укрнет" составляют:
- Бензин А-98 –29,24
- Бензин А-95 – 21,22
- Бензин А-92 – 19,73
- ДТ – 20,10
- Газ – 11,27