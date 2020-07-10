Комиссия по поиску пропавших без вести на Донбассе, российская валюта в ОРДЛО и смерть мэра Сеула: Актуальное на утро 10 июля

Начался последний день рабочей недели, поэтому вспомним, какие новости принесла ночь пятницы 10 июля

Людмила Денисова на заседании в Офисе президента Фото: Офис президента

В Офисе президента сообщили о намерениях создать Комиссию по поиску пропавших без вести на Донбассе.

Среди прочего – в ОБСЕ подтвердили факт обращения российской валюты на временно неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

О главных новостях ночи 10 июля рассказываем подробнее.

Комиссия по поиску пропавших без вести

В Украине создадут постоянную Комиссия по розыску пропавших без вести на Донбассе, которая будет действовать при Кабинете Министров.

Так, 9 июля в ОП состоялось заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и удерживаемых там военных и гражданских лиц.

Обращение российской валюты в ОРДЛО

Координатор Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в экономической рабочей группе ТКГ Ульрих Бранденбург подтвердил введение российской валюты на неподконтрольной территории Донбасса.

Ранее СММ ОБСЕ подтвердила решение так называемых администраций самопровозглашенных "Л/ДНР" сделать русский язык единственным "официальным" языком.

Пандемия коронавируса в Украине и мире

По состоянию на утро 10 июля в Украине зафиксировали 52 043 случая заболевания коронавирусом, из них 24 800 человек выздоровели, 1345 человек умерли.

А тем временем в Тернополе ослабили карантинные ограничения.

В мире по состоянию на утро обнаружили 12 393 533 случая COVID-19, из них 557 494 человека умерли, 7 224 985 человек выздоровели.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что распространение пандемии коронавируса "все еще ускоряется", и большинству стран пока не удалось его контролировать.

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Проблема с водой в Крыму

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов отметил, на сегодня в Крыму нет проблем с водой для населения. При этом на полуострове достаточно воды для того, чтобы население ею пользовалось.

Российские корабли у Латвии

В Балтийском море вблизи Латвии зафиксировали появление военных кораблей Российской Федерации.

Фото из открытых источников

Морские судна обнаружили в шести милях от территориальных вод Латвии в эксклюзивной экономической зоне страны.

Смерть мэра Сеула

В Южной Корее подтвердили информацию о смерти мэра Сеула Пак Вон Суна, а в полиции предварительной причиной смерти назвали самоубийство.

Мэр Сеула Пак Вон Сун Фото из открытых источников

Накануне сообщили о его исчезновении, потом появилась информация, что его нашли мертвым.

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Обстрелы на Донбассе

За минувшие сутки, незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" НВФ обстреляли защитников Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелы велись неподалеку Новолуганского и Причепиловки.

Потерь за минувшие сутки в результате провокационных обстрелов среди украинских защитников нет.

Погода на 10 июля

За данным синоптиков, сегодня на всей территории Украины без осадков.

В западных областях температура воздуха днем составит от +26 до +30, а ночью +11 +15. В центральных и северных областях температура днем будет в пределах +25 +29. Ночью столбики термометров опустятся до +11 +15 градусов.

В восточных и южных областях днем температура воздуха будет колебаться от +26 до +31 градус, а ночью от +14 до +18.

Прогноз погоды на 10 июля Укргидрометцентр

В Киеве и области сегодня ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха днем составит +26 +28, а ночью +13 +15 градусов.

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Курсы валют на 10 июля

По данным НБУ, официальный курс доллара установлен на уровне 26,93 грн, евро - 30,53 грн, курс российского рубля - 0,378 грн.

По сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара снизился на 1 коп. Евро подорожал на 9 коп.

Цены на топливо

По состоянию на утро 10 июля средние цены на топливо в Киеве, по данным "Укрнет" составляют: