Коляда с незнакомцами, праздничная елка и рождественские сладости: Как незабываемо встретить Новый год и Рождество во Львове

Новогодняя елка во Львове Фото из открытых источников

Новогодние праздники в городе Льва в 2021 году во время пандемии можно будет провести на ярмарках и площадях, но с определенными карантинными ограничениями

Из-за неопределенности с локдауном по стране, а также десятков тысяч инфицирований коронавирусом ежедневно возникает справедливый вопрос – а какой формат будут иметь новогодние праздники в этом году?

В крупных городах местные власти отказываются от масштабных празднований Рождества и Нового года. Однако, общество понемногу адаптируется под реалии пандемии коронавируса, направляя все усилия на сохранение традиций. Повсюду устанавливают новогодние елки, а в некоторых городах можно будет посетить культурно-массовые мероприятия с соблюдением карантина.

Далее рассказываем, как предлагает провести удивительные зимние каникулы город, который всегда славился невероятными рождественскими традициями и волшебной атмосферой праздника. Это город – Львов.

Коляда с незнакомцами

Во Львове адаптировали формат народных празднований к реалиям карантина. В частности, это касается самого популярного фестиваля "Большая коляда", который проходит из года в год. С целью популяризации рождественских ценностей событие объединяет жителей всей Украины.

К примеру, с 7 по 25 января 2020 года в рамках мероприятия проходили сольные выступления музыкальных коллективов, а также гала-концерты, в которых принимали участие детские и юношеские хоры, а также известные львовские артисты.

Интересной изюминкой праздничного действа было расписание колядования участников фестиваля – его организаторы предлагают львовянам на выбор.

Каждый, кто хотел попасть на праздник, выбирал удобное время, чтобы послушать любимых колядников и стать частью непревзойденного Рождественского действа. Так можно было колядовать с местными жителями Львова и незнакомцами.

Празднование грядущего 2021 года будет несколько иным. В этом году не будет возможности колядовать на улицах во время фестиваля. Из-за пандемии "Большая коляда" пройдет в онлайн-формате.

Все, кто желает присоединиться к общей молитве, должны заполнить анкету на официальном сайте фестиваля "Большая Коляда" и прислать видео до 10 декабря. Правилами не ограничиваются категории исполнителей, это может быть кто угодно: непрофессиональный певец, детский или юношеский хор, известный артист. Главными условия таковы: исполнение только рождественских песен и формат видео до 20 минут. Кроме этого, участники должны оплатить благотворительный взнос в размере 400 гривен.

Фестиваль "Большая коляда", 2019-2020 Вголос

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Где встретить Новый год и Рождество во Львове не онлайн

Хотя самый большой ежегодный фестиваль перешел в онлайн-формат, украинцы все же смогут почувствовать дух праздника. В этом году во Львове по-прежнему установят главную елку.

Андрей Москаленко, заместитель городского главы Львова по вопросам развития, еще 2 декабря заявил, что волшебное украшение города привезут из села Опаки, Дрогобычского района и украсят по образцу прошлого года. Устанавливать ее начнут 13 декабря, но засветят согласно традиции – 18 декабря. Сколько людей смогут посетить открытие пока не известно, но мэр Андрей Садовый анонсировал "очень скромное" празднование.

Власти призвали местные организации отказаться от проведения масштабных событий и, как альтернативу, предлагают сделать акцент на не слишком людных развлечениях. Чтобы создать дух Рождества, в городе установят рождественскую шопку и Дидуха и проведут ряд интересных мероприятий.

Все желающие смогут посетить Площадь Рынок. Стоит помнить, что карантинные ограничения там будут действовать тоже. На катке все должны одевать маску и проходить температурный скрининг, а количество людей будет ограничено.

Традиционная рождественская ярмарка во Львове на проспекте Свободы и на площади Рынок будет работать с 13 декабря до 19 января. Здесь можно будет попробовать уличную еду и глинтвейн и посетить кафе, находящиеся рядом.

В этом году вместо привычного формата действо происходит в виде "праздничной уличной торговли", которая будет иметь несколько разных локаций. Чтобы избежать скоплений, люди могут выбирать ближайшую точку к месту жительства и наслаждаться рождественской атмосферой.

Рождественская ярмарка во Львове, 2020-2021 Ulvovi.info

Новогодние концерты во Львове

Первое место, куда можно пойти, чтобы почувствовать атмосферу праздника, – это открытие главной елки во Львове. Традиционно 18 декабря на это мероприятие можно пойти бесплатно и посмотреть спектакль с Дедом Морозом и Снегурочкой.

17-19 декабря в закрытых помещениях пройдут мероприятия, посвященные празднованию дня Святого Николая. Один из самых интересных концертов называется "Праздничное действо в Митрополических садах" билет на него будет стоить 300 гривен.

Также 26 и 27 декабря во львовском театре "И люди, и куклы" покажут спектакль "Рождественская звезда". Билет на спектакль стоит 60 гривен, а сюжет рассчитан на детей в возрасте от четырех лет, поэтому его можно посетить и с семьей, и с друзьями.

"Праздник Рождества Христова давно уже стал привычным ежегодным событием в нашей жизни и поэтому люди все больше начинают забывать, чем действительно является настоящее Рождество, и в чем его таинство. Но маленький Ангелочек, главный герой этой истории, сумеет вернуть людям праздник, доказав, что благодаря нашим добрым поступкам и живет в сердцах людей Дух Рождества", - так говорит о спектакле его режиссер-постановщик Роман Коза.

Во Львове до конца года пройдут еще два важных концерта. Первый – это "Christmas по-львовски", который устроят 25 декабря во Львовской областной филармонии. Это мероприятие олицетворяет собой абсолютное новое видение Рождества: с новыми колядками, современными ритмами, музыкальными стилями, экспериментами и так далее. Билет стоит от 300 гривен, а продолжительность концерта – два часа.

Под конец декабря во Львове состоится завершающий концерт этого года. 13 декабря в 19:00 Львовский органный зал на улице Степана Бандеры, 8 приглашает желающих на "Рождественскую сказку". Светлана Позднышева будет играть на органе, рассказывая музыкой особую историю Рождества, передавая очарование и шарм. Вход будет стоить 100 гривен.

В конце месяца – с 20 по 31 декабря – во Львове пройдут и другие концерты. Стоимость билетов будет колебаться от 50 до 300 гривен. Среди организаторов – Львовский национальный академический театр оперы и балета им. Соломии Крушельницкой, Дом камерной и органной музыки и Первый украинский академический театр для детей и юношества.

В какие заведения заглянуть, если хочется угоститься

Во время новогодних праздников непременно появится желание где-то перекусить с друзьями или поужинать с семьей. Особая атмосфера города Льва превратит почти все рестораны и кафе в прекрасные места, где можно хорошо провести время. Впрочем, есть заведения, в которые стоит зайти в первую очередь.

Например, Ресторация Галицкой кухни Бачевских славится интерьером XX века и вкусной едой. В заведении вас угостят тертюхом с карпатскими лесными грибами в сливках, сичеником из кролика и новольвовским салатом. Каждое блюдо будет стоить от 95 до 200 гривен.

Тем, кто обожает сладости, стоит окунуться в "Крем & Джем" – домашнюю кондитерскую с огромным ассортиментом десертов, тортов и прочих лакомств собственного производства. Эта кофейня – новый уютный уголок микрорайона Сыхов. Аромат и особые декорации заведения заставят возвращаться сюда снова не только в новогодние праздники.

Чтобы почувствовать особый вкус сладостей Львова, стоит посетить Львовскую мастерскую шоколада, где вручную готовят шоколад. Заведение славится своими трюфелями и марципанами. Чашка горячего шоколада стоит всего 40 гривен.

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Даже во времена пандемии рождественский дух в городе Льва сохранится – местные власти прилагают для этого немалые усилия. Несмотря на карантинные ограничения, все желающие смогут отпраздновать Рождество и присоединиться к мероприятиям в онлайн-формате.