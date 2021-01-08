Кинопремьеры января: Фильмы о Зигмунде Фрейде, психопате в горах и женщинах, спасающих мир
Фильмов в конце января будут показывать немало, и большинство из них (по трейлерам) обещают быть по-настоящему смешными, ужасающими и интересными
В январе в Украине на большой экран должны выйти ленты, снятые в течение прошлого года. Они давно озвучены и адаптированы для украинского зрителя, однако нескоро попадут на экраны кинотеатров – из-за жесткого карантина, действующего с 8 января. Через шестнадцать дней, то есть 25 января, локдаун должны снять, а вместе с этим откроются и кинотеатры. Кстати, именно локдаун с его невозможностью сходить в кино прямо сейчас и делает кинопремьеры января еще более ожидаемыми.
А пока дистрибьюторы вынуждены ждать завершения локдауна по стране, мы расскажем о двадцати фильмах, которые украинский зритель сможет увидеть с 25 января.
Какие полнометражные фильмы выйдут в январе
"Фабрика снов"
Мультфильм, приключения, анимация / Дания / 81 мин.
Режиссер: Ким Хаген Йенсен
В главных ролях: Расмус Ботофт, Миа Лердам, Мартин Бух, Каролин Ведель, Дитте Хансен
Это история о маленькой девочке Минне. Внезапно в ее жизни появляется сводная сестра Дженни, но они не могут подружиться. Тем временем Минна открывает в себе необычную способность: создавать сны других людей и управлять ими. И вот однажды Дженни не смогла проснуться, а Минни должна отправиться в мир снов, чтобы спасти сестру.
"Пик страха"
Триллер / Украина, США, Испания / 87 мин.
Режиссер: Станислав Капралов
В главных ролях: Иванна Сахно, Алекс Хафнер, Тинатин Далакишвили, Гиа Джапаридзе, Тамара Бзиава, Елена Турбал
Американская пара сноубордистов едет в горы Грузии любоваться красотой и кататься на сноубордах. Однако в тихом месте появляется неизвестный всадник со своей миссией, а молодая туристка не должна становиться помехой.
"Бывшая с того света"
Комедия, романтика, фэнтези / Великобритания / 95 мин.
Режиссер: Эдвард Голл
В главных ролях: Дэн Стивенс, Айла Фишер, Лесли Манн, Эйми-Ффион Эдвардс, Джуди Денч, Эмилия Фокс
Писателя Чарльза Кондомайна накрыл творческий кризис. Он решает обратиться к медиуму и провести спиритический сеанс. Вторая жена Чарльза Рут поддерживает его и готова на все ради него. Но спиритический сеанс пошел немного не по плану – и вот в доме писателя появляется его бывшая жена Эльвира, которая в свое время умерла. Ее видит только Чарльз и понимает, что до сих пор любит Эльвиру, как и Рут…
"Новости со всего мира"
Вестерн, драма / США
Режиссер: Пол Гринграс
Актеры: Том Хэнкс, Элизабет Марвел, Мэр Уиннингем
После Гражданской войны ветеран Кидд зарабатывает чтением газет в маленьких городках. Он встречает 10-летнюю девочку, спасенную из плена индейцев, и берется доставить ее в дом родственников. Они встретятся с неумолимой природой и с более страшной стихией – жестокостью и жадностью людей.
"Волшебное зеркало, или Двойные неприятности"
Комедия, семейный / Германия
Режиссер: Маркус Розенмюллер
В главных ролях: Луис Уорбах, Йона Генслен, Маргарита Бройх
Мальчик Фридо гуляет по ярмарке и случайно оживляет своего двойника с помощью волшебного зеркала в старом шкафу. Его точная копия соглашается ходить в школу вместо него. Фридо не удержался и рассказал о тайне другу Эмилю. Теперь кроме двух мальчиков, есть две их копии – старательные и умные, но не очень учтивые. Они выдвигают сложные условия, чтобы сотрудничество продолжалось, поэтому надо вернуть их в зеркало как можно скорее.
"355"
Боевик, триллер / Китай, США
Режиссер: Саймон Кинберг
В главных ролях: Джессика Честейн, Люпита Нионго, Дайана Крюгер, Пенелопа Крус
Спасти мир могут пятеро женщин, которые когда-то работали в спецслужбах. Правда, есть большая преграда – они ненавидят друг друга и, чтобы спасти мир, должны найти общий язык.
"Маленькие волшебницы"
Комедия, приключения, семейный, фэнтези / Австрия, Бельгия, Германия, Италия / 97 мин.
Режиссер: Свен Унтервальдт - младший
В главных ролях: Лайла Падоцке, Хедда Эрлебах, Лилит Джули Джона
Сестры Флейм, Флора, Марина и Скай живут с родителями в замке. Они ходят в школу, в кружки и секции, хорошо поют и готовятся к участию в музыкальном шоу. Однако они имеют в себе кое-что необычное – скрытый особый дар, унаследованный от предков.
"Прыг-скок: в поисках сокровищ"
Мультфильм / Казахстан, Россия
Режиссер: Арман Бейсембаев
Актеры: Евгений Синчуков, Анастасия Гиренкова, Остап Петренко
Кузнечик Скок любит только себя и мечтает разбогатеть. Вдруг он находит часть карты, ведущей к таинственным сокровищам. Остальная часть карты принадлежит злой саранче, которая терроризирует обитателей поляны. Путешествуя к сокровищам, Скок понимает, что дружба дороже любых богатств. Теперь ему нужно победить саранчу и сохранить свой дом.
"Все говорят о Джейми"
Драма, мюзикл / США, Великобритания
Режиссер: Джонатан Баттрелл
В главных ролях: Шэрон Хорган, Ричард Э. Грант, Ралф Айнесон, Сара Ланкашир, Адиль Ахтар
Старшеклассник Джейми признается, что хочет стать трансвеститом и сделать карьеру артиста. И хоть сразу находятся те, кто смеется над его мечтой, его поддерживают мама и верные друзья.
"Охотник на монстров"
Боевик, приключения, фэнтези / США, Китай, Германия, Япония / 104 мин
Режиссер: Пол У. С. Андерсон
В главных ролях: Милла Йовович, Тони Джа, Ти Ай
Это – экранизация игры с визуальными эффектами. Группа бойцов попадает в параллельный мир, населенный фантастическими существами. Отряд оказывается в ловушке, и спасти их сможет только Охотник, который умеет уничтожать монстров.
"Смертельный лабиринт 2"
Боевик, детектив, ужасы, приключения, триллер, фантастика / США
Режиссер: Адам Робител
В главных ролях: Тейлор Расселл, Логан Миллер, Изабелль Фюрман
Для прохождения квеста в игровой комнате собирается группа людей. Но вместо забавы они получают настоящий триллер и игру на выживание. Становится понятно, что их жизнь теперь зависит от того, насколько быстро они могут решать сложные головоломки.
"Контроль"
Детектив, криминал, триллер / Канада /
Режиссер: Роб В. Кинг
В главных ролях: Кристина Риччи, Брендан Флетчер, Виселос Реон Шеннон
Лорен Каррен имеет биполярное расстройство, понимает, что владелец квартиры, в которой живут они с мужем, использует жителей для практики "синтетической телепатии"...
"Все будет ОК"
Комедия / Украина / 95 мин.
Режиссер: Тарас Бенюк
В главных ролях: Ирина Бенюк, Ирма Витовская, Владимир Невельский, Ирина Деблюк, Анна Андрусишин, Владимир Тафийчук
Девушка Лиза потеряла бизнес, который приносил ей удовольствие, к тому же ее бросил любимый, а на шее сидит мама, которая не хочет работать. Когда кажется, что выхода нет, накануне Нового года Лиза решает ехать в Польшу на заработки. Выпив немного лишнего перед отъездом, она садится не в тот автобус и приезжает вместо польского города Буковец на горнолыжный курорт Буковель.
Оказавшись на дорогом курорте без денег, Лиза идет искать помощи, а находит и любовь, и дружбу.
"Мой друг Зигмунд Фрейд"
Военный, драма / Австрия, Германия / 117 мин.
Режиссер: Николаус Лейтнер
В главных ролях: Бруно Ганц, Йоханнес Криш, Хаймон Мария Буттингер, Герти Драссль, Каролина Эйхгорн, Роберт Ситалер
Оказавшись в Вене, молодой парень встречает свою первую и, как ему кажется, последнюю любовь. В чувствах и желаниях ему помогает разобраться эксперт из всех экспертов – Зигмунд Фрейд.
Сериальный блок января
На различных международных платформах в январе выйдут новые сериалы с захватывающими сюжетами или же новые сезоны давно знакомых телеисторий.
"Стража" 1 сезон
В городе Анк-Морпорк преступления разрешены законом. Здесь живут люди и расы со всего Плоского Мира, рядом обитают тролли, гномы, големы, вампир, оборотни и зомби. Они борются за свои права и равенство. Здесь служат стражи, которые давно оставили попытки следовать закону. Но появится новичок и часовые вспомнят о своем долге.
"Непривычный плейлист Зои" 2 сезон
Этот сериал – комедийная мелодрама о девушке, которая видит мир в жанре мюзикла.
"Дикинсон" 2 сезон
Сериал – отражение мира писательницы Эмили Дикинсон.
"ВандаВижн" 1 сезон
Ванда и Вижн — молодожены, живущие в идеальном городке Вествью. Сначала их жизнь – это мед, но постепенно идиллия растает.
"Дом с прислугой" 2 сезон
Богатые супруги Тернер живут в Филадельфии. Шон – известный шеф-повар, а Дороти – журналистка на местном телевидении. Однако в их жизнь пришла беда – они потеряли трехмесячного малыша. Дороти не может справиться с потерей и продолжает нянчить куклу вместо ребенка, даже нанимает для этого девушку Лиенн. Странно, но она общается с куклой как с живым ребенком…
"Люпен" 1 сезон
Это сериал о детективе Арсене Люпене, который живет во Франции в начале ХХ столетия.