Кинопремьеры января: Фильмы о Зигмунде Фрейде, психопате в горах и женщинах, спасающих мир

В последнюю неделю января можно будет пойти в кинотеатр Фото из открытых источников

Фильмов в конце января будут показывать немало, и большинство из них (по трейлерам) обещают быть по-настоящему смешными, ужасающими и интересными

В январе в Украине на большой экран должны выйти ленты, снятые в течение прошлого года. Они давно озвучены и адаптированы для украинского зрителя, однако нескоро попадут на экраны кинотеатров – из-за жесткого карантина, действующего с 8 января. Через шестнадцать дней, то есть 25 января, локдаун должны снять, а вместе с этим откроются и кинотеатры. Кстати, именно локдаун с его невозможностью сходить в кино прямо сейчас и делает кинопремьеры января еще более ожидаемыми.

А пока дистрибьюторы вынуждены ждать завершения локдауна по стране, мы расскажем о двадцати фильмах, которые украинский зритель сможет увидеть с 25 января.

Какие полнометражные фильмы выйдут в январе

"Фабрика снов"

Мультфильм, приключения, анимация / Дания / 81 мин.

Режиссер: Ким Хаген Йенсен

В главных ролях: Расмус Ботофт, Миа Лердам, Мартин Бух, Каролин Ведель, Дитте Хансен

Это история о маленькой девочке Минне. Внезапно в ее жизни появляется сводная сестра Дженни, но они не могут подружиться. Тем временем Минна открывает в себе необычную способность: создавать сны других людей и управлять ими. И вот однажды Дженни не смогла проснуться, а Минни должна отправиться в мир снов, чтобы спасти сестру.

"Пик страха"

Триллер / Украина, США, Испания / 87 мин.

Режиссер: Станислав Капралов

В главных ролях: Иванна Сахно, Алекс Хафнер, Тинатин Далакишвили, Гиа Джапаридзе, Тамара Бзиава, Елена Турбал

Американская пара сноубордистов едет в горы Грузии любоваться красотой и кататься на сноубордах. Однако в тихом месте появляется неизвестный всадник со своей миссией, а молодая туристка не должна становиться помехой.

"Бывшая с того света"

Комедия, романтика, фэнтези / Великобритания / 95 мин.

Режиссер: Эдвард Голл

В главных ролях: Дэн Стивенс, Айла Фишер, Лесли Манн, Эйми-Ффион Эдвардс, Джуди Денч, Эмилия Фокс

Писателя Чарльза Кондомайна накрыл творческий кризис. Он решает обратиться к медиуму и провести спиритический сеанс. Вторая жена Чарльза Рут поддерживает его и готова на все ради него. Но спиритический сеанс пошел немного не по плану – и вот в доме писателя появляется его бывшая жена Эльвира, которая в свое время умерла. Ее видит только Чарльз и понимает, что до сих пор любит Эльвиру, как и Рут…

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"Новости со всего мира"

Вестерн, драма / США

Режиссер: Пол Гринграс

Актеры: Том Хэнкс, Элизабет Марвел, Мэр Уиннингем

После Гражданской войны ветеран Кидд зарабатывает чтением газет в маленьких городках. Он встречает 10-летнюю девочку, спасенную из плена индейцев, и берется доставить ее в дом родственников. Они встретятся с неумолимой природой и с более страшной стихией – жестокостью и жадностью людей.

"Волшебное зеркало, или Двойные неприятности"

Комедия, семейный / Германия

Режиссер: Маркус Розенмюллер

В главных ролях: Луис Уорбах, Йона Генслен, Маргарита Бройх

Мальчик Фридо гуляет по ярмарке и случайно оживляет своего двойника с помощью волшебного зеркала в старом шкафу. Его точная копия соглашается ходить в школу вместо него. Фридо не удержался и рассказал о тайне другу Эмилю. Теперь кроме двух мальчиков, есть две их копии – старательные и умные, но не очень учтивые. Они выдвигают сложные условия, чтобы сотрудничество продолжалось, поэтому надо вернуть их в зеркало как можно скорее.

"355"

Боевик, триллер / Китай, США

Режиссер: Саймон Кинберг

В главных ролях: Джессика Честейн, Люпита Нионго, Дайана Крюгер, Пенелопа Крус

Спасти мир могут пятеро женщин, которые когда-то работали в спецслужбах. Правда, есть большая преграда – они ненавидят друг друга и, чтобы спасти мир, должны найти общий язык.

"Маленькие волшебницы"

Комедия, приключения, семейный, фэнтези / Австрия, Бельгия, Германия, Италия / 97 мин.

Режиссер: Свен Унтервальдт - младший

В главных ролях: Лайла Падоцке, Хедда Эрлебах, Лилит Джули Джона

Сестры Флейм, Флора, Марина и Скай живут с родителями в замке. Они ходят в школу, в кружки и секции, хорошо поют и готовятся к участию в музыкальном шоу. Однако они имеют в себе кое-что необычное – скрытый особый дар, унаследованный от предков.

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"Прыг-скок: в поисках сокровищ"

Мультфильм / Казахстан, Россия

Режиссер: Арман Бейсембаев

Актеры: Евгений Синчуков, Анастасия Гиренкова, Остап Петренко

Кузнечик Скок любит только себя и мечтает разбогатеть. Вдруг он находит часть карты, ведущей к таинственным сокровищам. Остальная часть карты принадлежит злой саранче, которая терроризирует обитателей поляны. Путешествуя к сокровищам, Скок понимает, что дружба дороже любых богатств. Теперь ему нужно победить саранчу и сохранить свой дом.

"Все говорят о Джейми"

Драма, мюзикл / США, Великобритания

Режиссер: Джонатан Баттрелл

В главных ролях: Шэрон Хорган, Ричард Э. Грант, Ралф Айнесон, Сара Ланкашир, Адиль Ахтар

Старшеклассник Джейми признается, что хочет стать трансвеститом и сделать карьеру артиста. И хоть сразу находятся те, кто смеется над его мечтой, его поддерживают мама и верные друзья.

"Охотник на монстров"

Боевик, приключения, фэнтези / США, Китай, Германия, Япония / 104 мин

Режиссер: Пол У. С. Андерсон

В главных ролях: Милла Йовович, Тони Джа, Ти Ай

Это – экранизация игры с визуальными эффектами. Группа бойцов попадает в параллельный мир, населенный фантастическими существами. Отряд оказывается в ловушке, и спасти их сможет только Охотник, который умеет уничтожать монстров.

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"Смертельный лабиринт 2"

Боевик, детектив, ужасы, приключения, триллер, фантастика / США

Режиссер: Адам Робител

В главных ролях: Тейлор Расселл, Логан Миллер, Изабелль Фюрман

Для прохождения квеста в игровой комнате собирается группа людей. Но вместо забавы они получают настоящий триллер и игру на выживание. Становится понятно, что их жизнь теперь зависит от того, насколько быстро они могут решать сложные головоломки.

"Контроль"

Детектив, криминал, триллер / Канада /

Режиссер: Роб В. Кинг

В главных ролях: Кристина Риччи, Брендан Флетчер, Виселос Реон Шеннон

Лорен Каррен имеет биполярное расстройство, понимает, что владелец квартиры, в которой живут они с мужем, использует жителей для практики "синтетической телепатии"...

"Все будет ОК"

Комедия / Украина / 95 мин.

Режиссер: Тарас Бенюк

В главных ролях: Ирина Бенюк, Ирма Витовская, Владимир Невельский, Ирина Деблюк, Анна Андрусишин, Владимир Тафийчук

Девушка Лиза потеряла бизнес, который приносил ей удовольствие, к тому же ее бросил любимый, а на шее сидит мама, которая не хочет работать. Когда кажется, что выхода нет, накануне Нового года Лиза решает ехать в Польшу на заработки. Выпив немного лишнего перед отъездом, она садится не в тот автобус и приезжает вместо польского города Буковец на горнолыжный курорт Буковель.

Оказавшись на дорогом курорте без денег, Лиза идет искать помощи, а находит и любовь, и дружбу.

"Мой друг Зигмунд Фрейд"

Военный, драма / Австрия, Германия / 117 мин.

Режиссер: Николаус Лейтнер

В главных ролях: Бруно Ганц, Йоханнес Криш, Хаймон Мария Буттингер, Герти Драссль, Каролина Эйхгорн, Роберт Ситалер

Оказавшись в Вене, молодой парень встречает свою первую и, как ему кажется, последнюю любовь. В чувствах и желаниях ему помогает разобраться эксперт из всех экспертов – Зигмунд Фрейд.

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Сериальный блок января

На различных международных платформах в январе выйдут новые сериалы с захватывающими сюжетами или же новые сезоны давно знакомых телеисторий.

"Стража" 1 сезон

В городе Анк-Морпорк преступления разрешены законом. Здесь живут люди и расы со всего Плоского Мира, рядом обитают тролли, гномы, големы, вампир, оборотни и зомби. Они борются за свои права и равенство. Здесь служат стражи, которые давно оставили попытки следовать закону. Но появится новичок и часовые вспомнят о своем долге.

"Непривычный плейлист Зои" 2 сезон

Этот сериал – комедийная мелодрама о девушке, которая видит мир в жанре мюзикла.

"Дикинсон" 2 сезон

Сериал – отражение мира писательницы Эмили Дикинсон.

"ВандаВижн" 1 сезон

Ванда и Вижн — молодожены, живущие в идеальном городке Вествью. Сначала их жизнь – это мед, но постепенно идиллия растает.

"Дом с прислугой" 2 сезон

Богатые супруги Тернер живут в Филадельфии. Шон – известный шеф-повар, а Дороти – журналистка на местном телевидении. Однако в их жизнь пришла беда – они потеряли трехмесячного малыша. Дороти не может справиться с потерей и продолжает нянчить куклу вместо ребенка, даже нанимает для этого девушку Лиенн. Странно, но она общается с куклой как с живым ребенком…

"Люпен" 1 сезон

Это сериал о детективе Арсене Люпене, который живет во Франции в начале ХХ столетия.