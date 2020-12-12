Кинопремьеры декабря: Что смотреть в кино после отмены локдауна выходного дня

Кинотеатры в декабре на выходных будут работать как всегда Фото из открытых источников

Перед Новым годом украинского зрителя ожидает много премьер

"Карантин выходного дня", который длился всего три пары выходных, отменили, и теперь украинцы могут проводить выходные так, как хотят: ходить в рестораны, торговые центры, театры и конечно же в кинотеатры.

В декабре отечественные кинопрокатчики предлагают зрителю и ужасы, и комедии, и триллеры, и фэнтези. Дистрибьюторские компании запланировали премьеру ряда лент еще в ноябре, но из-за локдауна выходного дня вынужденно перенесли их на декабрь. Поэтому в предновогоднем месяце у нас большой выбор кино. Далее расскажем не только о полнометражках, а и о сериалах, выхода которых ждем в декабре.

"Полнометражный" блок

"ДУБЛЕРША"

Жанр: комедия / США

Режиссер: Джейми Бэббит

В главных ролях: Дрю Беримор, Сэм Бейн, Холланд Тейлор, Эндрю Раннеллс

Киноактрису Кэнди Блэк заставляют записаться на курсы реабилитации. Из-за этого она решает нанять свою дублершу, чтобы та полежала в клинике. Сначала план кажется гениальным, но со временем он захватывает всю жизнь Кэнди, вместе с ее карьерой, парнем и домом так что ситуация быстро становится неконтролируемой.

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"МАТЬ АПОСТОЛОВ"

Жанр: Драма, военный / Украина

Режиссер: Заза Буадзе

В главных ролях: Наталия Половинка, Богдан Бенюк, Александр Пожарский, Сергей Деревянко, Светлана Осипенко, Станислав Щекин, Наталья Ефремова, Ирина Тамим, Сергей Медин, Олег Шульга

Ради спасения своего ребенка мать способна на все. Героиня фильма София узнает, что самолет ее сына сбит, а потому она сразу идет на его поиски. Но никто не может ей сказать, выжил ли сын. Чтобы спасти его, София пройдет сквозь испытания, опасность и угрозы. Она – Мать с материнским сердцем, и способна спасти даже врагов.

"ЕЩЕ ПО ОДНОЙ" (с 10 декабря)

Жанр: Драма, комедия / Дания

Режиссер: Томас Винтерберг

В главных ролях: Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен, Мария Бонневи

В баре профессор истории, психолог, экономист и физрук хотят проверить "научную" теорию, мол, от рождения человек страдает от нехватки алкоголя в крови. И, чтобы стать счастливым, надо всегда быть немножко навеселе. Немного вина утром, пива в обед, а вечером – виски. И что могло пойти не так?

"ОГНЕННОЕ НЕБО" (с 10 декабря)

Жанр: Приключения / Китай

Режиссер: Саймон Уэст

В главных ролях: Сюэки Ван, Ханна Куинливан, Шон Ду

Девочкой Сяомен стала свидетелем смерти своей матери в облаке пепла на острове Тихоокеанского вулканического кольца. Она выросла и стала сейсмологом. И теперь с коллегами-учеными Сяомен приезжает на тот самый остров, чтобы установить новую систему мониторинга вулканической активности. Но скоро у вулкана открывается новый курорт, владелец которого не хочет знать об угрозе.

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"ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС" (с 10 декабря)

Жанр: фэнтези / США, Великобритания

Режиссер: Бренда Чепман

В главных ролях: Анджелина Джоли, Майкл Кейн, Дэвид Ойелово, Анна Ченселлор, Гугу Мбата-Роу.

Фильм рассказывает о том, что прежде чем попасть в Страну Чудес, Алиса была сестрой Питера Пэна. А их приключения начались благодаря воображению, унаследованному от родителей.

Персонажи давно знакомых сказок – а Сумасшедший Шляпник, Кролик, Красная Королева, капитан Крюк – все они ждут нас за поворотом, нужно уметь их увидеть.

"ЧУДО-ЖЕНЩИНА 1984 "(с 24 декабря)

Жанр: фэнтези, экшн / США

Режиссер: Пэтти Дженкинс

В главных ролях: Галь Гадот, Крис Пайн, Педро Паскаль, Кристен Виг

США 1980-х годов, холодная война с СССР завершается. Теперь Чудо-женщина Диана будет бороться с советскими шпионами. Главным ее врагом станет Гепард - вымышленный персонаж во вселенной DC Comics. Более того, в сюжет снова вернется Стив Тревор. Фильм демонстрируется в 2Д и 3Д формате.

"ЗВОНОК. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА"

Жанр: Ужасы / Япония

Режиссер: Хидео Наката

Сюжет ленты разворачивается через 20 лет после событий фильма "Звонок 2".

Женщина пытается убить свою дочь, потому что считает, что та является новым воплощением Садако. Она поджигает квартиру, и сама погибает в огне. Девочку находят на улице и отправляют в больницу к психологу Маю Акикавы. А тем временем младший брат Маю - видеоблогер - идет в сгоревшую квартиру, где, как говорится, живут привидения.

Это - заключительный фильм кинофраншизы "Звонок".

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"ОСТОРОЖНО, КЕНГУРУ!"

Жанр: Комедия / Германия

Режиссер: Дани Леви

Главный герой - настоящий Кенгуру, который умеет разговаривать и оказывается в квартире скромного музыканта Марка. Впоследствии кенгуру переезжает к Марку – так начинаются их приключения. В конце концов Кенгуру помогает парню избавиться от своей застенчивости и привлечь внимание девушки, которая ему нравится.

"СУПЕРИНТЕЛЛЕКТ"

Жанр: комедия / США

Режиссер: Бен Фалкоун

В главных ролях: Мелисса Маккарти, Джеймс Корден, Бобби Каннавале, Каран Сони, Брайан Тайри Генри

Кэрол Питерс - простая американка, с которой никогда ничего интересного не случается. Вдруг дома с ней начинают говорить телевизор, телефон и микроволновка. Это первый в мире суперинтеллект общается с ней и помогает ей помириться с бывшим парнем. Со временем искусственный интеллект уже управляет жизнью женщины и планирует захватить мир.

"ГОРИЗОНТ ВРЕМЕНИ"

Жанр: Драма, ужасы, фэнтези / США

Режиссер: Джастин Бенсон, Аарон Мурхед

В главных ролях: Джейми Дорнан, Кэти Аселтон, Энтони Макки

Жизнь двух парамедиков из Нового Орлеана меняется после того, как они сталкиваются с несколькими ужасными смертями, связанными с новым наркотиком "Синхроник". Он дает непостижимые потусторонние эффекты и переносит в прошлое на много веков назад.

"ЗЕМЛЯ ГОЛУБАЯ, БУДТО АПЕЛЬСИН"

Жанр: Драма, документальный / Украина, Литва

Режиссер: Ирина Цилик

Лента рассказывает о семье, проживающей в красной зоне Донбасса, где военные действия длятся пять лет. Анна воспитывает четверых детей, тогда как обстрелы в Красногоровке, где она живет, не прекращаются. Но, несмотря на все трудности, семья дружная и жизнерадостная. Мама и дети играют на различных музыкальных инструментах и пробуют снять фильм о своей жизни во время войны.

"ДРИМЛЕНД"

Жанр: драма, Триллер / США

Режиссер: Майлз Джорис-Пейрафит

В главных ролях: Марго Робби, Финн Коул, Гаррет Хедлунд, Трэвис Фиммел

1930-е годы. 17 – летний Юджин Эванс охотится за грабительницей банков – за ее голову обещают много денег. Так парень хочет спасти семейную ферму от долгов.

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"УБИЙСТВО НИКОЛЬ БРАУН СИМПСОН" (с 17 декабря)

Режиссер: Дэниэл Фаррандс

Жанр: криминал, триллер / США

12 июня 1994 года Николь вместе с приятелем Рональдом были найдены заколотыми возле дома девушки. В убийстве обвинили ее бывшего мужа, американского футболиста и актера О. Джея Симпсона. Это судебное дело, которое окрестили делом "народ против Симпсона", стало самым резонансным для Америки 1990-х годов. Несмотря на ряд улик, суд присяжных признал Симпсона невиновным.

"ПРОБУЖДЕННЫЙ" (с 10 декабря)

Жанр: Детектив, ужасы, триллер / Австралия

Режиссер: Дэниел Дж. Филлипс

Студентка Карла пытается вылечить своего брата Блейка от болезни, которая не дает ему спать. Она устраивает его в секретную научную лабораторию, где проводят не совсем законные эксперименты над пациентами. И вдруг она понимает, что существует гораздо более страшная причина его болезни, чем она думала.

Сериальный блок

"Ваша честь" (с 6 декабря)

Новый сериал Showtime о влиятельном судье из Нового Орлеана. Когда его сын попадает в аварию и убегает с места преступления, сбив человека насмерть, герой становится перед выбором: кто он - отец или судья?

"Эйфория" (с 6 декабря)

В этом месяце мы увидим две новые серии "Эйфории" - нашумевшей подростковой драмы о взрослении, сексе, наркотиках и юношеских проблемах.

"Противостояние" (с 6 декабря)

Это - десятисерийный постапокалиптический сериал по мотивам романа Стивена Кинга. По сюжету, из секретной лаборатории США произошла утечка новой формы гриппа, и пандемия уничтожила 99% всего человечества. Остался некий черный дьявол, олицетворяющий собой зло и собирающий вокруг себя уцелевших, а противостоит ему матушка Абигейл - она является добром, обещает спасти мир от дьявола.

"Селена" (с 17 декабря)

Это - история о мексиканско-американской певице Селене и ее пути к славе. Селена была одной из самых популярных латиноамериканских певиц и в 1994 году получила "Грэмми". Сериал - о ее жизни и трагической смерти в 23 года от пули, которую выпустила в нее бывшая менеджер и подруга.

"Бриджертоны"

Костюмный сериал Netflix о восьми братьях и сестрах, живущих в Лондоне во времена Регентства. Они начинают выходить в высший свет Лондона, и должны многому научиться. В основе сериала - цикл исторических романов английской писательницы Джулии Куин.

"Улица Светлячков" (с 25 декабря)

Этот сериал является экранизацией романа Кристин Ханны о двух закадычных подругах, Талли и Кейт. Как-то они встречаются на улице светлячков и становятся закадычными подругами на 30 лет.