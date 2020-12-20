Кинопраздник на пороге: Топ лучших фильмов всех времен про Новый год и Рождество

Кадр из фильма " Один дома" Фото из открытых источников

Выбор новогодних и рождественских фильмов просто огромен

Новогодние фильмы – это романтические комедии, легкие и забавные истории, в которых всегда побеждает добро, милосердие, любовь и справедливость. Ленты, которые люди привыкли смотреть накануне новогодних праздников, не всегда о Рождестве и Новом годе. Часто это любимые семейные фильмы, просмотр которых давно стал традицией. Кажется, все диалоги и сюжетные линии давно знаешь наизусть, но смотреть хочется снова и снова вот уже который раз.

Для каждого "новогодний" фильм особенный, часто связан с лучшими воспоминаниями, с детством, юностью, со счастливыми событиями, семейными празднованиями и поздравлениями друзей.

Мы решили вспомнить, какие ленты своей легкостью, ненавязчивостью и шармом могут мгновенно поднять настроение до отметки "новогоднее".

Подарок на Рождество

Комедия, 1996 год, США

В ролях: Арнольд Шварценеггер, Фил Гартман, Рита Уилсон, Роберт Конрад, Мартин Мулл.

Говард Ленгстон всегда чрезвычайно занят на работе и почти никогда не приходит на семейные посиделки вовремя. В конце концов он уже в который раз не успевает на выступление сына по карате, и в качестве извинения обещает купить ему на Рождество игрушку Турбомена. Но и здесь он забывает об обещании из-за неурядиц на работе, а когда вспоминает, то Рождество уже на пороге, а за игрушкой охотятся и другие родители.

История игрушек 1, 2, 3, 4

Серия мультфильмов, 1995-2015 гг, США

Оказывается, все игрушки живы и у них свой мир и собственная жизнь! Правда, люди об этом не догадываются. У мальчика Энди есть любимая игрушка – ковбой Вуди. Но на день рождения Энди получил игрушку космического рейнджера Базза Спасителя и тот стал его новым любимцем.

Вуди "ненароком" сбрасывает рейнджера из окна, игрушки возмущены и обвиняют Вуди в зависти. Вуди ничего не остается, как спасать ковбоя. Тут и начинаются самые интересные приключения игрушечной команды.

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Семьянин

Драма, мелодрама, комедия, 2000 год, США

В ролях: Николас Кейдж, Теа Леони, Дон Чидл, Джереми Пивен

Джек Кэмпбелл всегда пропадает на работе. Но карьера принесла ему незаурядные плоды – он успешен и богат. Правда есть и вторая сторона медали – кроме офиса и постоянной занятости у него ничего нет.

Джек страдает от одиночества и готов практически на все ради счастья. Накануне Рождества его мечта осуществляется самым неожиданным образом – он встречает странного Санту, который предлагает Джеку изменить его жизнь, и тот соглашается. На утро Джек просыпается в незнакомом доме рядом с давно забытой женщиной, а в соседней комнате – "его" незнакомые дети.

Приходи на меня посмотреть

Мелодрама, комедия, 2000 год, Россия

В ролях: Олег Янковский, Ирина Купченко, Екатерина Васильева

Татьяна, женщина среднего, никогда не была замужем и живет со своей больной матрью Софьей Ивановной, которая не ходит. Мать очень переживает за судьбу дочери и желает, чтобы у той наладилась личная жизнь.

Случайно в квартиру женщин приходит мужчина Игорь, который ошибся домом. Татьяна представляет его матери как своего жениха и Софья Ивановна очень радуется. Дальше начинаются последствия, вытекающие из каждой лжи, а в завершение – романтический хеппи-энд.

Матильда

Комедия, 1996 год, США

В ролях: Мара Уилсон, Дэнни ДеВито, Реа Перлман, Эмбет Дэвидц

Фильм сняли по одноименной книге Роальда Даля. Перед нами история необычной девочки Матильды, которая неожиданно обнаруживает свою исключительную гениальность. В семье она никому не нужна и ее никто не воспитывает, но Матильда сама читает книги, учится готовить, стирать вещи и хочет пойти в школу. Однажды девочка понимает, что может двигать предметы взглядом. Дальше Матильду ждут приключения, опасность и конечно хеппи-энд.

Поменяться местами

Комедия, 1983 год, США

В ролях: Эдди Мерфи, Дэн Эйкройд, Джейми Ли Кертис

Бизнесмен Луис Уинтроп третий занимает высокую должность в брокерской фирме на Уолл-стрит. Но его жизнь круто меняют без его участия. Дело в том, что его боссы, братья Д'юк, заключают пари на один доллар. Один из братьев уверен, что руководить компанией может любой желающий, даже проходимец просто с улицы.

Боссы берут уличного мошенника Билли Рэя Валентайна и ставят его на место Луиса. Дальше начинается самое горячее и самое забавное – он не так глуп, как казалось.

Как Гринч украл Рождество

Рождественская комедия, 2000 год, США, Германия

В ролях: Джим Керри, Джефри Тэмбор, Кристин Барански, Билл Ирвин, Молли Шеннон, Джош Райан Эванс, Тейлор Момсен.

Фильм занимает второе место в списке самых кассовых праздничных фильмов всех времен, уступая лишь ленте "Один дома".

Зеленый волосатый Гринч всю жизнь живет со своей собакой Максом. Над ним всегда смеялись из-за его внешности, поэтому характер у него недружелюбный и вообще ужасный. Гринча каждый год раздражает, как жители города радостно отмечают Рождество, поэтому он решил украсть этот праздник.

Домой на праздники

Комедийная драма, 1995 год, США

В ролях: Холли Хантер, Роберт Дауни-младший, Энн Бэнкрофт, Чарльз Дернинг, Клэр Дейнс, Джеральдин Чаплин, Стив Гуттенберг.

Главная героиня Клаудия одна воспитывает ребенка, работая реставратором в музее в Чикаго. Но она теряет работу и летит к родителям на День Благодарения. Но кроме них, дома ее ждут 16-летняя дочь со своим парнем, консервативная сестра Джоан, ее скучный муж Уолтер, их дети, а также эксцентричная тетя Глэди и брат-гей со своим приятелем.

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Реальная любовь

Трагикомедия, 2003 год, Великобритания

В ролях: Хью Грант, Кира Найтли, Алан Рикман, Эмма Томпсон, Лора Линни, Томас Сангстер, Лиам Нисон, Колин Ферт, Билл Наги, Роуэн Аткинсон

Сюжет состоит из девяти историй, развивающихся параллельно. Фильм показывает события за пять недель до Рождества, а кульминация всех минисюжетов приводит нас на Рождество. Тогда удивительным образом все судьбы и истории оказываются переплетены между собой.

В конце фильма все герои встречаются – одни летят в отпуск, другие встречают только прилетевших гостей – и все это в аэропорту Хитроу.

День сурка

Комедия, мелодрама, 1993 год, США

В ролях: Билл Мюррей, Энди Макдауэл

Сюжет фильма разворачивается вокруг временной аномалии. Фил Коннорс — метеоролог на телеканале PBH Питтсбурга, циник, который устал от работы и от жизни.

1 февраля Фил вместе с новым продюсером своей программы Ритой Хансон и оператором Ларри должен поехать в городок Панксатони и провести репортаж с городского праздника "День сурка". Фил скучает, как, собственно, и всегда. 2 февраля он проводит репортаж и хочет вернуться домой, но дороги заметены снегом и ему приходится вернуться в скучный городок.

И вот 3 февраля он вдруг просыпается в дни 2 февраля, а вокруг происходят те же события, что и вчера. С этого времени следующий день не наступает и Фил решает оторваться на полную, раз уж завтра никогда не наступит. Но и это ему надоедает, он в отчаянии. Но один случай все же возвращает его в нормальное время и это – любовь.

Ирония судьбы или с легким паром!

Комедия, 1975 год, СССР

В ролях: Барбара Брыльска, Андрей Мягков, Юрий Яковлев, Лия Ахеджакова

Старая, всем хорошо известная советская комедия о мужчине, который ошибся городом. Надя приходит домой, а там – пьяный незнакомец. Через несколько минут должен прийти ее жених Ипполит, поэтому незнакомец своим присутствием может разрушить ее жизнь. Так, собственно, и получается.

Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен

Комедия, 2006 год, США

В ролях: Дэнни ДеВито, Мэтью Бродерик, Кристин Дэвис

Семья Финчей накануне Рождества переезжает в тихий городок. Стив, отец, хочет укрепить свою семью, устроив настоящий праздник.

Но его планы разрушает Бадди Холл, который также переезжает сюда же со своей семьей. Соседи подружились, однако есть одно "но". Бадди на компьютере видит изображение своего дома через спутник и тот оказывается намного меньше дома Стива. Бадди решает украсить дом гирляндами, чтобы он стал заметнее и ярче. Стиву это не нравится и начинаются забавные ссоры и соседская "война".

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Один дома

Семейная комедия, 1990 год, США

В ролях: Маколей Калкин, Джо Пеши, Дэниел Стерн, Джон Херд, Кэтрин О'Хара.

Фильм стал самым кассовым рождественским фильмом всех времен в Северной Америке и самой культовой комедией за всю историю кино в США.

Эта история настолько знакома практически каждому, что пересказывать ее не стоит. Ну кто не знает, что не слишком послушный Кевин по стечению обстоятельств оказывается один в большом доме как раз тогда, когда его планируют ограбить "мокрые бандиты".

Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке

Семейная комедия, 1992 год, США

В ролях: Маколей Калкин, Джо Пеши, Дэниел Стерн, Джон Херд, Кэтрин О'Хара.

Продолжение первой части "Один дома" так же успешно. История с ограблением дома разрешилась успешно для Кевина, и вот на следующее Рождество они с семьей летят во Флориду. Но опять совпадение, и опять Кевин один, без родителей. Но уже не в собственном доме, а в незнакомом, опасном, а кое-где и страшном Нью-Йорке, а на его пути – снова "мокрые бандиты".

Отдых по обмену

Комедия, мелодрама, 2006 год, США

В ролях: Кэмерон Диас, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк.

Аманда – успешная деловая женщина, живущая в Лос-Анджелесе, в то время как Айрис – провинциальная писательница из Англии. Они переживают неудачи в личной жизни, и вот знакомятся друг с другом в интернете и решают поменяться жильем и окружением прямо на Рождество.

Фильм "За двумя зайцами"

Комедия, 1961 год, СССР

В ролях: Олег Борисов, Маргарита Криницына, Николай Яковченко, Анна Кушниренко, Наталья Наум

Свирид Петрович Голохвостый – владелец парикмахерской, модник и денди. Обанкротившись, он планирует решить свои финансовые проблемы удачным браком. Он узнает, что за свою некрасивую дочь Проню Прокоповну ее отец дает аж десять тысяч приданого…

Мюзикл "За двумя зайцами"

Новогодний мюзикл, 2003 год, Украина

В ролях: Алла Пугачева, Максим Галкин, Андрей Данилко, Олеся Жураковская, Ольга Сумская

Стилист-парикмахер Алексей Чижов делает из парикмахерской №27 салон красоты "Клеопатра", тратя все деньги своего кредитора и по совместительству директора рынка. Чтобы вернуть деньги, Алексей придумывает брачную аферу, обращая внимание на богатую Тоню, наследницу сети супермаркетов и начинает "ухаживать" за ней.

Фильм "Вечера на хуторе близ Диканьки"

Экранизация повести Николая Гоголя, 1961 год, СССР

В ролях: Людмила Мизникова, Юрий Тавров, Александр Хвыля, Людмила Хитяева, Сергей Мартинсон.

Сюжет разворачивается в селе Диканька и в Петербурге во дворце императрицы. Кузнец Вакула разозлил самого черта: нарисовал в церкви его фигуру так, что смеялись все. Про мать Вакулы, Солоху, говорят, что она ведьма и летает на метле. А любимая девушка Вакулы Оксана хочет на Рождество ботиночки, которые носит сама императрица. Черт обещает Вакуле помочь достать ботиночки, но взамен просит душу. Но Вакула дурит черта и в конце концов привозит Оксане башмачки.

Мюзикл "Вечера на хуторе близ Диканьки"

Мюзикл, 2001 год, Украина

В ролях: Олег Скрипка, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Лолита,

Любовь Вакулы и Оксаны рождается в канун Рождества в украинском селе Диканька, а еще несколько событий мы видим в царском дворце в Санкт-Петербурге.

Вакула отправляется к царице за башмачками, которые пожелала его возлюбленная Оксана. На этом пути его ждет много испытаний.

Полярный экспресс

Компьютерный мультфильм, 2004 год, США

Это – необычное путешествие мальчика на Северный полюс в волшебном поезде "Полярный экспресс". Он едет к Санта Клаусу в канун Рождества. Маленький путешественник находит новых друзей и осознает важные вещи.

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Дневник Бриджит Джонс

Романтическая комедия, 2001 год, Великобритания

В ролях: Рене Зеллвегер, Колин Ферт, Хью Грант, Эмбет Дэвидц

Бриджит Джонс – незамужняя 32-летняя женщина с лишним весом. Рождество она проводит в доме у родителей, и мать знакомит ее с разведенным Марком Дарси. Но он не становится мужчиной всей жизни для Бриджит, они даже немного конфликтуют.

В это время женщина решает завести дневник и начать новую жизнь. И вот у нее начинается роман с боссом Дэниелом Кливером, но впоследствии они порывают из-за его предательства.

Далее у Бриджит меняется жизнь – она получает новую работу и начинает милое общение с Дарси. В конце концов они решают быть вместе.

Чарли и шоколадная фабрика

Фэнтези, комедия, 2005 год, США

В ролях: Джонни Депп, Фредди Хаймор, Хелена Бонем Картер, Ноа Тейлор, Анна София Робб, Кристофер Ли, Джеймс Фокс, Джулия Винтер и другие

Это – рождественская сказка о духовных ценностях по книге Роальда Даля.

Мальчик Чарли Бакет живет с семьей в хижине на окраине города. Работает только отец, поэтому денег не хватает.

В то же время мы знакомимся с Вилли Вонкой — кондитером, который создает удивительные лакомства и имеет самую большую в мире шоколадную фабрику. Он решает провести экскурсию по фабрике для пятерых счастливчиков, которые найдут золотой билет у птицы шоколада.

Стечение обстоятельств дарит Чарли Бакету желанный билет и он бурлит на фабрику. Вместе с ним приходят еще четверо детей: толстый мальчик Август глуп, который тоннами ест шоколад каждый день, Верука Солт-дочь миллионера, который выполняет все прихоти своего ребенка, Виолетта Борегард, не привыкшая проигрывать и мальчик-геймер Майк Тиви.

Щелкунчик и четыре королевства

Фэнтези, 2018 год, США

В ролях: Кира Найтли, Макензи Фой, Хелен Миррен и Морган Фримен.

Фильм создан на основе сказки Эрнста Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король" и балета Петра Чайковского "Щелкунчик".

Юная Клара не хочет ничему радоваться. Но ее крестный Дроссельмейер дарит ей подарок, который относит девочку в королевство, созданное ее погибшей матерью. Здесь есть несколько стран: Страна Снегов, Страна Цветов, Страна Сладостей.

Клара понимает, что здесь она – принцесса, а ее мать – королева. Девочка также узнает, что эти земли хочет захватить Имбирная Мать и ее мышиная армия...