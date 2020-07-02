Казино "в законе": Какие правила игорного бизнеса предлагают принять нардепам

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Во фракции “Слуга народа” надеются принять закон уже сегодня

Верховная Рада рассматривает законопроект об игорном бизнесе во втором чтении. И, несмотря, на большое количество поправок в документ, их более 3000, спикер парламента Дмитрий Разумков надеется, что нардепам удастся принять решение за несколько дней.

Рассказываем подробнее, что изменилось в законопроекие об игорном бизнесе и стоит ли его вообще принимать.

Что изменилось в проекте закона об игорном бизнесе

Об основных изменениях, которые прописаны в законопроекте рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, документом предусмотрено, что казино могут быть исключительно в 5-звездочных отелях определенного номерного фонда. Залы с игровыми автоматами позволят размещать исключительно в 3-, 4 - и 5-звездочных отелях.

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"Если вы строите 5-звездочный отель с нуля, а это инвестиции около 100 млн долл., тогда вы получаете на 10 лет бесплатно лицензию на казино. Это где-то стоимостью примерно 20 млн долл. Это такой стимул для тех, чтобы строили гостиницы и развивали нашу туристическую инфраструктуру", - сообщил нардеп.

Арахамия отметил, что отелей, в которых позволят размещать игровые автоматы, будет вообще не более 100 по стране. К тому же, нардепы предположили, что не все владельцы гостиниц захотят обустраивать залы с игровыми автоматами. "Поэтому мы считаем, что залы игровых автоматов в этом законе почти уничтожены. Выглядит так. То есть оно разрешено де-юре, а де-факто им просто негде быть размещенными", - убежден Арахамия.

Будут регулировать онлайн-казино. "Все эти существующие "пари матчи", "фавориты", букмекерские сайты. Они платят очень дорогую лицензию примерно 1,5 млн долл. в год, это пока нет системы мониторинга. Они должны платить трехкратную сумму, то есть это будет где-то 4 с половиной миллиона долларов в год", - сказал нардеп.

По словам главы фракции, изменилось много мелких вещей, в частности, в комиссии забрали право отозвать лицензию, которую она выдала, для того, чтобы тот бизнесмен, который купил эту лицензию, мог спокойно обжаловать ее решение.

"И лотереи. Лотерей есть три. Это государственная лотереная, все права принадлежат государству, но государство разыгрывает три лицензии на право осуществления лотерейной деятельности", - добавил Арахамия.

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что контроль за выдачей лицензий заведениям игорного бизнеса после принятия соответствующего закона будет осуществлять Министерство финансов Украины. "В государстве сегодня такое количество контролирующих и регулирующих органов, что точно найдется. Если не ошибаюсь, то точно в данном случае это Минфин", – отметил политик.

Как оценили законопроект в НАПК

Проект закона об игорном бизнесе рассмотрели в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции и указали на то, что нужно изменить в документе. И изменений предлагают немало.

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В частности, из закона предлагают исключить:

- положение о том, что особенности проведения межгосударственных лотерей могут определяться лицензионными условиями: поскольку межгосударственные лотереи имеют статус государственных лотерей в Украине, такие особенности должны определять на законодательном уровне;

- оценочные понятия такие как: "далее", "другие требования", "другие обязанности";

- положения, которыми аннулирование лицензии применяется как санкция, поскольку, согласно закону, аннулирование могут применить исключительно по решению суда;

- положения, касающиеся права Уполномоченного органа устанавливать порядок инспектирования игорного оборудования, поскольку оно принадлежит органу, который осуществляет деятельность по оценке соответствия, в том числе сертификацию и инспектирование;

- положение об установлении Уполномоченным органом перечня субъектов сертификации.

Требует уточнения и унификации и терминология, употребляемая в документе. Надо четко определить понятия "лицензия", "ответственная игра", "азартная игра".

Кроме того, Нацагентство рекомендует четко установить, на каком праве организатору азартных игр должно принадлежать игровое оборудование (исключительно на праве собственности или на праве собственности или пользования).

Также стоит четко определить количество голосов членов Уполномоченного органа, необходимое для принятия того или иного решения (5 или 7).

В законе, отметили в НАПК, следует прописать процедуру обжалования решения Уполномоченного органа субъектами хозяйствования не только в суде, но и в Экспертно-апелляционном совете по вопросам лицензирования.

Также рекомендуют детализировать порядок и способ проведения мониторинга деятельности организаторов азартных игр.

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Кроме того, необходимо четко определить, что лицензия в понимании указанного закона - это право на осуществление вида хозяйственной деятельности, а следовательно она не может выдаваться на единицу игорного оборудования. В этом случае целесообразно вместо лицензии ввести разрешение на единицу игорного оборудования.

В НАПК порекомендовали уточнить в законе порядок и сроки введения системы Государственного онлайн-мониторинга и контроля и предоставления права отдельным хозяйствующим субъектам на осуществление деятельности в сфере азартных игр.

Также необходимо пересмотреть целесообразность создания пяти отдельных реестров по каждому виду азартных игр, поскольку их разработка и ведение предполагает существенные затраты из государственного бюджета.

Что не так с проектом закона об игорном бизнесе

У некоторых нардепов положения законопроекта вызывают опасения. Так, заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк подчеркнул три основные проблемы, которые могут возникнуть с предложенным форматом легализации игорного бизнеса.

Размещение казино в гостиницах с 3-мя и 4-мя звездами позволит организовать казино практически везде, поскольку таких заведений в Украине много. При этом в Офисе президента и партии "Слуга народа" отказались от задумки создавать игровые точки по всей стране и решили организовать их только в гостиницах.

Законопроект не предусматривает возможности органам местного самоуправления решать, будет ли на территории их общины работать казино, или нет.

Налоги от игорного бизнеса пойдут в бюджет не сразу, а только после полноценного запуска всей системы. Это может затянуться на месяцы.

По мнению Железняка, такая система может быть выгодна отдельным лоббистам.

О лоббистских устремлениях нынешней власти заявил и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Политик подчеркнул, то, что парламент уже второй день слушает законопроект о легализации игорного бизнеса на фоне падения промышленности, недополучения в доходную часть бюджета и Пенсионного фонда, - это свидетельствует об исключительном цинизме власти, которая лоббирует этот законопроект.

Когда примут законопроект

Проект закона, которым предлагается легализовать игорный бизнес, во втором чтении нардепы начали рассматривать 30 июня. Тогда же спикер парламента Дмитрий Разумков выразил надежду, что парламент "пройдет" законопроект об игорном бизнесе за несколько дней.

При этом он отметил, что для рассмотрения законопроекта об игорном бизнесе не может быть применена сокращенная процедура. К тому же к документу подано 3500 поправок. За два дня заседаний рассмотрели около 200 поправок с 3,5 тысяч и не поддержали ни одной.

А уже 1 июля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что закон об игорном бизнесе нардепы могут принять в четверг, 2 июля.