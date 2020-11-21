Кажется, что подхватил "корону": Где и как правильно сдавать тест на коронавирус и как лечиться, чтобы выздороветь

Коронавирус до сих пор прогрессирует в скорости распространения ZIK.UA

Согласитесь, такая ситуация очень неприятная, но что поделаешь – это вызов современности

Нынешняя статистика по заболеваемости коронавирусом показывает – болезнь никуда не уходит, она до сих пор наступает и проникает в новые и новые дома. Это означает, что рано или поздно вирус охватит более половины населения планеты, и Украины соответственно также, поэтому им переболеет подавляющее большинство людей.

За год, прошедший с первого случая, стало понятно, что вирус мутирует, видоизменяется, маскируется под простуду и даже проходит бессимптомно. В этом и есть его коварство – не знаешь, что болен, но заражаешь других. Так ведь медицинская отрасль мира тоже не стоит на месте – это очевидно. Имеем препараты, которые облегчают течение болезни и ускоряют выздоровление, имеем несколько десятков сильных вакцин, которые будут доступны уже через несколько месяцев, есть протоколы эффективного лечения и правила поведения, которым действительно необходимо следовать.

Итак, обо всем этом мы и расскажем далее, уделив большое внимание алгоритму действий, которых стоит следовать, если болезнь обнаружили у вас или у ваших близких.

Опять о главном – основные характеристики коронавируса

Несмотря на то, что вот уже год как мы каждый день слышим самые разнообразные факты, слухи и выдумки о коронавирусе, наше ощущение безопасности/опасности, болезненности и здоровье несколько стирается и искажается.

К примеру, из-за самовнушения и постоянной тревожности, из-за ужасающих новостей отовсюду и неутешительных прогнозов медиков в один день может показаться, что у вас есть все симптомы коронавируса. Иногда это и в самом деле так, но чаще всего это – самообман.

Симптомы и в самом деле очень похожи на ОРВИ Фото из открытых источников

Стоит напомнить себе настоящие симптомы коронавируса, разделив их на те, которые могут перекликаться с симптомами простуды и гриппа, и те, которые присущи лишь COVID.

Коронавирусная инфекция влияет на разных людей по-разному. У большинства инфицированных болезнь имеет легкую или среднюю форму тяжести, тогда как небольшая часть больных все же получает тяжелую форму и нуждается в госпитализации, реанимации и подключении к аппаратам, дающим кислород.

Между инфицированием и появлением первых симптомов проходит 5 – 6 дней, в отдельных случаях – до 14 дней.

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Симптомы, встречающиеся часто при коронавирусе: повышение температуры тела, сухой кашель, утомляемость, боль в горле, головная боль, боль в мышцах, слабость. Эти симптомы можно легко спутать с такими же во время простуды или гриппа.

Симптомы средней формы болезни: диарея, конъюнктивит, потеря обоняния и вкусовых ощущений, высыпания на коже или депигментация ногтей на руках и ногах.

Симптомы тяжелой формы заболевания: затрудненное дыхание, боль в груди, нарушение способности говорить и двигаться.

Министерство здравоохранения Украины рекомендует тем, у кого появились легкие симптомы, лечиться дома симптоматично. Это значит, что нужно сбивать температуру, пить много теплой жидкости, не выходить из дома, не общаться с другими, по возможности не работать, лежать, время от времени отдыхать во сне.

Как правильно обратиться к врачу при COVID

Если ваш организм способен переболеть легко, то "средних" и "тяжелых" симптомов не появится, и болезнь пройдет за неделю-две. Если вы не сделаете тест, то даже не узнаете, болели ли.

Однако если организм ослаблен хроническими болезнями, вредными привычками или другими факторами, болезнь может стать тяжелой – после легких симптомов через 2-4 дня проявятся более тяжелые, а еще через 2-3 дня – самые тяжелые. В таком случае необходимо немедленно обратиться к врачу. Однако прежде чем идти в больницу или поликлинику, позвоните туда и выясните детали – есть ли на месте врач, принимает ли он, и запишитесь на прием. Идти к врачу необходимо максимально изолировавшись от посторонних, то есть в маске и перчатках.

На приеме у врача опишите ему симптомы, историю своих последних путешествий и контактов. Дальше – дело за врачом. Он выпишет препараты, которые облегчат течение болезни, или решит госпитализировать больного.

Однако следует помнить – если дыхание затруднено, а температура выше 38 и не сбивается, нужно срочно вызвать скорую по номеру 103.

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Как пройти онлайн-диагностику COVID

Если человек не полностью уверен в своих симптомах или не может правильно их интерпретировать, можно воспользоваться онлайн-сервисом, который позволяет сделать тест максимально быстро дома. Правда, это не будет окончательным диагнозом, ведь ресурс не имеет биологического материала для анализа, поэтому ориентируется на данные, введении пользователем, и выдвигает определенные предположения и прогнозы.

Онлайн-обследование на COVID-19 можно пройти по этой ссылке.

Кстати, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство внедряет ряд цифровых инструментов, которые должны помочь в борьбе с пандемией. Речь идет об электронной записи на ПЦР-тест, дополнительном контроле на самоизоляции благодаря приложению "Дій вдома" и национальной системе QR-код, извещении граждан, что они были в одном помещении с больным.

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Какие есть тесты на COVID, где их делать и как правильно подготовиться к ним

ПЦР-тест. Тест, который выявляет наличие коронавируса на ранней стадии заболевания – это полимеразная цепная реакция (ПЦР). Для теста у человека берут мазок из носа или горла. Чтобы результаты были достоверными, лучше всего сдавать ПЦР-тест утром, следуя таким рекомендациям:

за 6 часов до теста – не пользоваться спреями и таблетками для горла;

за 3-4 часа до теста – не жевать жвачку, конфеты, не есть, не пить, не полоскать горло, не чистить зубы и не курить.

Несмотря на то, что ПЦР-тест на коронавирус считается максимально достоверным, но и он может показывать ложные результаты в 3-х из 10-ти случаев. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, ПЦР-тест на коронавирус показывает правильный результат в 70% случаях.

Тестирование довольно дорогое Фото из открытых источников

ИФА-тест. Тест иммуноферментного анализа на COVID-19 – это анализ, с помощью которого выявляется комплекс "антиген – антитело", который вырабатывается когда внутри организма есть вирус. Комплекс образуется благодаря иммунологической реакции антигена с соответствующим антителом.

Метод ИФА-тестирования определяет иммуноглобулины двух типов: M и G. Если обнаруживается M, то это говорит об остром процессе заболевания, если G — то человек переболел или инфицировался вирусом и у него выработались антитела к этому заболеванию.

При этом анализируют сыворотку крови, а не саму кровь, как в случае с экспресс-тестами, и не материалы мазков, как в случае с ПЦР.



В Минздраве утвердили перечень лиц, которым в первую очередь делают ПЦР и ИФА-тесты:

Больные с клиническими признаками коронавируса;

Лица, болеющие пневмонией;

Люди, контактировавшие с носителями коронавируса;

Лица, нуждающиеся в плановой госпитализации (операция);

Врачи и другие медицинские работники, которые работают в медицинских учреждениях, где оказывают медицинскую помощь больным коронавирусом, или где ухаживают за такими людьми;

Работники лабораторий, которые обрабатывают образцы из дыхательных путей, полученные от больных на COVID-19;

Работники патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, участвующих во вскрытии тела;

Работники Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной пограничной служб.

Экспресс-тест на коронавирус дает мгновенный, хоть и не слишком надежный результат. Кровь для этого берут из пальца. Если результат положительный, назначают ПЦР-анализ, чтобы окончательно подтвердить или опровергнуть диагноз. Главная особенность экспресс-тестов – это определение наличия антител к COVID-19 в крови на 5-7-й день после начала болезни. Поэтому на начальной стадии (когда даже нет симптомов) тест бесполезен. Экспресс-тесты можно купить в аптеке и провести самостоятельно. Для проведения теста в лаборатории, требуется направление от семейного врача.

Кстати, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на коронавирус. Эти тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи.

Существуют государственные и частные лаборатории, которые тестируют на наличие коронавируса. Государственные лаборатории есть в каждой области Украины, их контакты и адреса можно отыскать по этой ссылке. Однако перечень этих учреждений может меняться, поэтому периодически заглядывайте в документ, чтобы быть в курсе нового.

Бабель

Работает также ряд частных лабораторий, с которыми сотрудничают больницы и клиники Украины, такие как: INGO (ПЦР-анализ стоит 1800 грн, ИФА — 750 грн, экспресс-тест — 600 грн. Результаты ПЦР-теста получаете через 3 дня, ИФА — через 2 дня, экспресс-теста сразу), Eurolab (ПЦР-тест – 2 265 грн, ИФА-анализ – 1410 грн. Результаты скажут через 3 дня), "Дила" (ПЦР-тест – 1 800 грн, ИФА — 750 грн. Результаты известны через 1-2 дня), "ДНК-лаборатория" (ПЦР — 700 грн, ИФА — 300 грн. Результаты – на следующий день), Nikolab (ПЦР-тест – 740 грн. Результаты скажут через 1-2 дня), Adonis (ПЦР-тест – 1 300 грн. Результаты – за сутки) Into-Sana (ПЦР-тест – 2 000 грн, ИФА-тест – 600 грн. Результаты через 4-5 дней), Medikom (ПЦР-тест – 1 920 грн, ИФА-тест – 770 грн. Результаты – через 2 дня), Synevo (ПЦР-тест – 990 грн, ИФА-тест — 400 грн, результаты – за 2 дня), "Борис" (ПЦР-тест – 1 800 грн, ИФА-тест — 950 грн. Результаты – через 2 суток), "Добробут" (ПЦР-тест – 1 800 грн, ИФА-тест – 500-800 грн, результаты – через сутки).

Бесплатно тестируют и лечат тех пациентов, у которых есть семейный врач, по чьему решению они и были госпитализированы в медицинское учреждение.

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Алгоритм действий на случай положительного теста

В случае положительного теста на коронавирус, необходимо обращаться к врачу в любом случае – и если тест делали самостоятельно (без направления семейного врача), и если с направлением.

После обращения именно врач будет "вести" болезнь и лечить пациента. Назначение препаратов, советы, алгоритм лечения и повторного тестирования – все это врач определяет индивидуально для каждого больного. Задача пациента – выполнять врачебные назначения, не заниматься самолечением, чтобы не усугубить ситуацию. Если болезнь будет становиться тяжелее, врач примет решение о госпитализации больного и более прицельное лечение стационарно. В Украине пока нет медицинского нокдауна, хоть ситуация и сложная, поэтому если госпитализация необходима, больного таки положат в больницу.

Врач будет контролировать состояние легких больного Курс

О медицинских учреждениях, в которые госпитализируют больных COVID, можно узнать по этой ссылке.

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Во всем этом информационном беспорядке относительно коронавируса и в бесконечных тревожных рефлексиях, к которым мы все без исключения склонны, главное помнить – эта болезнь в большинстве случаев излечима.

Да, она опасна, имеет определенные последствия для организма (как и любая болезнь), но ее можно и нужно грамотно лечить. Начать стоит с общего – и одновременно главного.

Обязательно по возможности изолируйте себя от родственников. Если живете отдельно, это сделать легко – "забаррикадируйтесь" в квартире и устройте себе двух-, трех- или четырехнедельный отпуск. Да, он не будет таким приятным, как летом у моря, но вам все же придется отдохнуть, не работать, не ходить на улицу, полечиться, а может даже и переосмыслить определенные жизненные ориентиры.