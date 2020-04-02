"Карантинные" деньги: Сколько получат украинские пенсионеры в апреле

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Более 10 миллионов пенсионеров уже с апреля будут получать увеличенную пенсию, повышенную на тех или иных условиях

На днях правительство анонсировало повышение пенсий и выплат нескольким социальным группам украинцев. А связано это с плановым повышением или с эпидемией коронавируса и застоем экономики – трудно сказать. Однако очевидно, что выплаты все же будут. А вот одноразовые или постоянные – рассказываем далее в материале.

Согласно принятому недавно Закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни", все социальные выплаты на период карантина будут продлены автоматически. Это значит, что украинцам не придется посещать государственные учреждения и центры предоставления административных услуг и стоять в очередях, чтобы оформить или продлить субсидии.

Единовременная финансовая помощь пенсионерам

В апреле единовременную денежную помощь в размере 1000 гривен получат 10,6 миллионов пенсионеров. В Минсоцполитики заявили, что эти деньги начислят:

пенсионерам, чья пенсия составляет менее 5000 гривен, с учетом всех надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы. Эти деньги не будут учитываться как доход при назначении субсидий.

получателям социальной помощи – лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (кроме тех, кто одновременно с этой помощью получают пенсию в связи с потерей кормильца или соцпомощь ребенку умершего кормильца).

получателям социальной помощи – лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

получателям временной социальной помощи – неработающим лицам, достигшим общего пенсионного возраста, но не имеющим права на пенсию.

Повышение пенсий

Министр социальной политики Марина Лазебная дала понять, что правительство разработало программу поддержки украинцев, которая будет действовать в условиях беспрецедентной эпидемиологической ситуации в Украине. То есть пока выплаты будут увеличены некоторым категориям граждан, а что будет после окончания карантина – неизвестно.

1 апреля правительство постановило повысить пенсии в 2020 году некоторым из пенсионеров согласно постановлению о повышении пенсионных выплат и оказании социальной поддержки отдельным категориям населения. Следовательно, пенсионеры старше 80 лет, которые получают пенсию меньше 9 205 гривен, ежемесячно будут получать выплаты до 500 гривен. Это так называемая компенсационная выплата.

Также пенсионерам, старше 80 лет со стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин правительство установило наименьшую пенсию на уровне 2600 гривен. В Минсоцполитики заявили, что в апреле указанную компенсацию получат 1,5 миллионов украинских пенсионеров.

А пенсионерам, старше 80 лет со стажем 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, увеличат минимальные пенсионные выплаты до 2100 гривен. Всего 8,5 миллионов пенсионеров будут получать более высокую пенсию.

Индексация пенсий

Увеличение выплат коснется не только пенсионеров с большим стажем работы. Также в мае пенсии будут проиндексированы на 11%, то есть приблизительно на 260 гривен. Фактически несколько большую пенсию с мая будут получать 6,9 миллионов пенсионеров.

Помощь в оплате коммунальных услуг

Чтобы усилить социальную защиту и противодействовать негативным последствиям экономического кризиса, чиновники решили несколько увеличить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Во время карантина свыше 3 миллионов домохозяйств получат дополнительную компенсацию расходов на оплату отдельных коммунальных услуг.

Интересно, что украинцы, которые на карантине потеряли работу, смогут воспользоваться субсидиями на оплату коммунальных услуг в упрощенном порядке. Вероятно, имеется в виду, в первую очередь и срочно.

Увеличение страховок

Согласно постановлению об обязательном государственном социальном страховании, размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве увеличен на 11%.

Также указана страховка будет покрывать профессиональное заболевание, повлекшее утрату трудоспособности, и может быть выплачена лицам с правом на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего. Это коснется 205 тысяч пострадавших на производстве.

Чиновники отметили, что в бюджете Фонда социального страхования Украины на 2020 год нашли 693 миллионов гривен на эти цели.

"Пряник" для безработных

Согласно закону об обеспечении дополнительных социальных гарантий из-за распространения коронавируса, работники малых и средних предприятий получат финансовую помощь в связи с частичной безработицей вследствие карантина. К тому же для них должны быть сохранены рабочие места до конца карантина, иначе говоря, их запрещается увольнять.

Правительство приняло постановление "Об утверждении бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы на 2020 год", согласно которому бюджет Фонда увеличивается на 500 миллионов гривен.

Дополнительные средства позволят увеличить количество клиентов государственной службы занятости, которые могут воспользоваться социальными программами, что важно для поддержки безработных.

К тому же из-за введения карантина регистрация безработных будет осуществляться с первого дня после подачи заявления в Центр занятости.

"Потянет" ли госбюджет такие повышения

По состоянию на 1 января 2020 года, как сообщили в Пенсионном фонде, в Украине проживало 11,3 миллиона пенсионеров:

75 % из них получают выплаты по возрасту на сумму 3064 гривны в месяц.

12 % получают помощь от государства по инвалидности на сумму 2641 рубль.

Чуть более 5% получают 2916 гривен за потерю кормильца.

5% получают выплаты за выслугу лет – примерно 4500 гривен.

Менее 1% получают социальные пенсии – 1644 гривны.

Получается, что из бюджета необходимо потратить 12 миллиардов гривен (11,3 млн чел. х 1000 грн) только на единовременные выплаты в размере 1000 гривен. На все указанные повышения пенсий и выплаты социальной помощи Министерство социальной политики планирует потратить уже в апреле 30 миллиардов гривен. В нынешних условиях – это опасная "игрушка" для госбюджета.

Тем временем повышения вот-вот должны начать поступать на счета украинских пенсионеров. Звучит это оптимистично, но только для пенсионеров. Для бюджета – нет. Все указанные выше обещания власти нужно будет закрепить в госбюджете, который прямо сейчас должен быть скорректирован.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, изменения в бюджет сейчас дорабатываются, потому как на внеочередном заседании парламента нардепы не приняли проект закона об изменениях в госбюджет. Это займет, как прогнозирует глава правительства, неделю.