"Карантин выходного дня", открытие производства по "штрафу Зеленскому" и закрытие дела против Байдена: Главное за 11 ноября

Джо Байден REUTERS

В правительстве убеждают, что будут поддерживать украинский бизнес во время карантина

Сегодня стало известно о введении в Украине "карантина выходного дня" и о государственной поддержке для предпринимателей на период карантина. К тому же СНБО требует у ЦИК максимально быстро объявить результаты местных выборов. Далее рассказываем об этих и других важных событиях среды, 11 ноября.

Кадровые ротации в Кабмине

Кабинет министров Украины провел ряд кадровых ротаций и увольнений.

Кабинет министров Украины Фото из открытых источников

Правительство назначило:

Елену Водолажко членом Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей;

Александра Малецкого заместителем Председателя Правления Пенсионного фонда Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Кирилла Данилова генеральным директором Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Также Кабмин согласовал назначение:

Николая Парсентьева исполняющим обязанности председателя правления-директора акционерного общества "Одесский припортовый завод";

Виталия Кима председателем Николаевской ОГА;

Сергея Гриневецкого председателем Одесской ОГА;

Василия Хому председателем Сумской ОГА.

Министры также уволили Сергея Микрюкова с должности генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения и согласовали увольнение Александра Стадника с должности председателя Николаевской ОГА.

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СНБО требует объявить результаты местных выборов

Совет национальной безопасности и обороны Украины призвал Центральную избирательную комиссию немедленно объявить все результаты местных выборов, которые состоялись 25 октября. Соответствующее письмо на имя председателя ЦИК Олега Диденко направил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов Фото из открытых источников

"Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины фиксируется рост социальной напряженности и, как следствие, возникновение рисков национальной безопасности в ситуации, связанной с вопросом недостаточного информирования общества об официальных результатах выборов", - заявил Данилов.

В Украине вводят "карантин выходного дня"

Со следующей субботы, 14 ноября, в Украине введут карантин выходного дня". Новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Также стало известно, что на период действия общенационального карантина в Украине наземный транспорт будет перевозить только сидячих пассажиров.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. На время "карантина выходного дня" работа транспорта не будет останавливаться.

Тем временем Кабинет министров решил компенсировать часть зарплат рабочих в связи с простоем. Также будет реализована программа доступных кредитов "5-7-9", которая позволяет получить кредитные каникулы для бизнеса. К тому же в ближайшее время должна заработать программа портфельных гарантий (до 80% кредита будет покрываться государством).

Впрочем украинские предприниматели таки вышли на акцию протеста против карантина.

Протест предпринимателей против введения карантина выходного дня Страна.ua

Такие акции проходят во Львове, Луцке, Харькове, Ровно, Сумах, Тернополе, Полтаве, Запорожье, Мариуполе, Херсоне, Ивано-Франковске, Одессе, Днепре, Николаеве, Мариуполе и Черкассах.

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В Украине закрыли уголовное производство в отношении Байдена

Национальная полиция закрыла уголовное производство о якобы вмешательстве экс-вице-президента США, победителя президентских выборов Джо Байдена в работу бывшего генерального прокурора Виктора Шокина. По мнению Шокина, производство велось "незаконно".

"По этому уголовному производству сделано только одно следственное действие - мой допрос. За девять месяцев следствия никто ничего не сделал. Я уверен, что это незаконно", - заявил экс-генпрокурор, также подчеркнул, что оспаривает закрытие дела.

КСУ открыл производство по делу о "штрафе Зеленского"

Конституционный суд Украины открыл производство в деле о возможном нарушении Владимиром Зеленским карантина в ответ на запрос официально растолковать положения Конституции о привлечении президента Украины к административной ответственности.

Еще 22 июня Хмельницкий городской районный суд поинтересовался, можно ли привлечь президента Владимира Зеленского к административной ответственности за совершение административного правонарушения во время исполнения полномочий. В результате 18 сентября пленум Верховного суда обратился с этим вопросом в Конституционный суд.

Банки снизили депозитные ставки

В октябре 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 8,9% годовых. Это на 0,2 п. п. ниже, чем в сентябре (9,1%).



По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за октябрь не изменились – 1,3%. В октябре 2020 года ставки по гривневым депозитам для предприятий снизились с 3,9% до 3,8% годовых, по валютным не изменились – 1,1% годовых.

Депозитный портфель банков в октябре вырос на 1,8% до 1 290 млрд грн, в т. ч. населения вырос на 1,6% до 652 млрд грн, предприятий вырос на 2,1% до 616 млрд грн.

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Задержание подозреваемого в убийстве бизнесмена Игоря Пащенко

В Днепре задержали подозреваемого в заказном убийстве известного херсонского бизнесмена Игоря Пащенко. В рамках расследования уголовного производства в Днепре задержали мужчину, которому ранее заочно сообщено о подозрении в организации и подготовке убийства.

Игорь Пащенко Фото из открытых источников

Следствие установило, что подозреваемый выполнял роль посредника между заказчиком и исполнителями заказного убийства. В настоящее время проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK больше всего просмотров получило видео о митинге ФЛП под Кабмином.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали новость об опросе среди украинцев относительно нормализации отношений между Украиной и Россией.

❓ Друзья, а вы верите, что в будущем Украина достигнет мира и нормализации отношений с Россией?

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Опубликовано Телеканал ZIK Среда, 11 ноября 2020 г.

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