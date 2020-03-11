Карантин в Украине, угроза финансово-экономического кризиса и обстрелы на Донбассе: Главное за 11 марта

Среда принесла много неожиданных новостей и кардинальных решений

Кабинет министров Украины в связи со вспышкой коронавируса в мире вводит карантин по всей стране КГГА

Сегодня сначала киевлян, а затем и всех украинцев ошарашили – вводится запрет на проведение массовых мероприятий, прекращается образовательный процесс. В Украине вводятся превентивные меры с целью предотвращения распространения коронавируса. К примеру, столичные кинотеатры уже отменили сеансы на 12 марта.

Среди прочего – НВФ обстреляли жилой район в Марьинке, Владимир Зеленский представил нового министра обороны, очередная победа Джо Байдена на праймериз, а по убеждению главы правительства, Украина стоит на пороге финансово-экономического кризиса.

Рассказываем подробнее об актуальных новостях среды, 11 марта.

Всеукраинский карантин

Кабинет министров в связи со вспышкой коронавируса в мире вводит карантин. Об этом сначала сообщила народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар, а впоследствии и подтвердили в Кабмине. Карантин будет действовать с 12 марта до 3 апреля.

Правительство также предложило ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек, однако эти ограничения не касаются мер государственной необходимости.

Превентивные меры вводят и в Киеве – предварительно до конца марта ограничат образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, а также в садах и в художественных и спортивных школах. В КГГА сообщили, что обучение в школах будет дистанционным, а пробное ВНО перенесут. Также запретили проводить в городе массовые собрания более 60 человек.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы с заявлением, что с 12 марта в городе начинает действовать карантин, чтобы предовратить распространение коронавируса kiev.informator.ua

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение, которым временно запретил народным депутатам уезжать в зарубежные командировки.

К тому же, Украина может ограничить работу пограничных пунктов пропуска с целью предотвращения распространения коронавируса. В МИД создали оперативный штаб для реагирования на распространение коронавируса в Украине и мире.

Министерство здравоохранения за все время получило 43 подозрения относительно заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Подтвержден только один случай.

Угроза финансово-экономического кризиса в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина стоит на пороге финансово-экономического кризиса. Об этом он сказал на срочном брифинге относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

По словам главы КМУ, Украина сейчас, в этот мировой кризис входит гораздо более крепкой, чем это было, например, в 2008 году.

Просмотреть полное видео брифинга можно по ссылке.

Владимир Зеленский представил нового министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в оборонном ведомстве представил нового министра обороны Андрея Тарана.

Глава страны заявил, что среди приоритетов работы нового министра обороны - усиление социальной защиты людей, обеспечение высокой обороноспособности и предоставление эффективного вооружения.

Обстрелы на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня и обстреляли жилой квартал в Марьинке. Из-за этого персоналу и воспитанникам общеобразовательной школы №2 пришлось прятаться в бомбоубежище. О пострадавших не сообщается.

Экстрадиция подозреваемого в убийстве Гандзюк

Апелляционный суд в болгарском городе Бургас подтвердил решение суда первой инстанции об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк.

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Сам Левин непреклонен в том, что не хочет, чтобы его передавали украинской власти. Он утверждает, что если это произойдет, его поместят в секретную тюрьму, где к нему применят силовые методы.

Очередная отставка и новое назначение

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк, которая занимала эту должность почти четыре месяца, подала в отставку.

Новым постоянным представителем в Верховной Раде Украины Кабмин назначил народного депутата от партии "Слуга народа" Василия Мокана.

Как РФ признает "носителей русского языка"

Российский Совет Федерации одобрил закон о признании граждан Украины и Беларуси носителями русского языка без экзамена.

В настоящее время иностранцы могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, проведенного профильной комиссией. Этот статус дает человеку возможность получить российское гражданство в упрощенном порядке.

ТАСС

К тому же Совет Федерации одобрил закон о поправках к Конституции РФ, который позволит президенту Владимиру Путину снова баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

Ситуация с коронавирусом в мире

Будущие летние Олимпийские игры, скорее всего, отложат на один или два года, если они не состоятся по графику из-за опасений по поводу вспышки коронавируса.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что в стране зафиксировали первый случай заражения коронавирусом нового типа.

Медицинские работники празднуют после выписки всех пациентов из больници Фанцан, которая была развернута на территории спортивного комплекса в районе Учан в Ухане EPA-EFE

Правительство Молдовы примет законопроект, согласно которому будет введено наказание для лиц, которые провоцируют панику населения на фоне появления случаев коронавируса на территории страны.

Очередная победа Байдена на праймериз

Вчера, бывший вицепрезидент Джо Байден победил на президентских праймериз Демократической партии в штатах Миссури, Миссисипи, Айдахо, а также Мичиган, который на прошлых выборах отдал предпочтение сенатору Берни Сандерсу.

Ранее Байден победил на первичных выборах Демократической партии в Южной Каролине.

Золотые медали украинской сборной по синхронному плаванию

Сборная Украины по синхронному плаванию завоевала семь из десяти золотых медалей на первом этапе мировой серии FINA (Международной любительской федерации плавания), который проходил в Париже. В общем итоге команда заняла первое место в медальном зачете.

Видео дня

Одновременно на официальном Youtube-канале ZIK топовым по числу просмотров стал ролик о превентивных мероприятиях в столице – отмена учебного процесса и ограничения массовых мероприятий.

Обсуждение дня

Тем временем на официальной странице ZIK в Facebook живо обсуждали новость о представлении Владимиром Зеленским нового министра обороны Андрея Тарана.