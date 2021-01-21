Как Тернополь стал "файным", где искать места из "Гарри Поттера" и самую большую пещеру: Путешествуем по западным регионам Украины

Предлагаем гид по особым местам Тернопольской области

Плебановский виадук на Тернопольщине Фото из открытых источников

Тернополь – город, который находится в самом центре Западной Украины. Он имеет долгую и интересную историю и был с древних времен религиозным центром. Именно здесь соединился колорит Галичины с красотой Подолья и Волыни.

В 2020 году Тернополь стал "Молодежной столицей Украины", что говорит о высоком уровне общественной жизни. Австрийская архитектура и целая система пещер на территории области привлекают туристов, как и Рождественская ярмарка, которая в этом году получила другой формат. Как оно, отдыхать "файно", в нашем материале далее.

Красота Подолья и колорит Галичины

История Тернополя начинается с древнерусского укрепления по названию Сопильче, которое разрушили в 1240-1241 годах. Как и вся Западная Украина, во времена восстановления оно попало под власть Речи Посполитой. Великий князь Литовский Сигизмунд І выдал Яну Тарновскому, польскому военному деятелю и гетману, грамоту на владение землями, которые являются современным областным центром. По документу на собственника были возложены обязанности охранять юго-восточные границы от набегов татар.

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Таким образом, Ян стал основателем города Тернополь, который тогда называли Сопильче или Топильче и начал строить замок в 1540 году, который строили 8 лет. Сегодня это главная архитектурная достопримечательность города, которую уничтожали и восстанавливали. В эти времена, в 1575 году также впервые появляется название Тарнополь, которое использовали до 1944 года.

Тернопольский замок Фото из открытых источников

На протяжении XVI века строили разные церкви: Рождества, Воздвиженскую, Честного Креста. Эти сооружения стали частью фортификационных систем города. В последующие два столетия Тернополем правили новые владельцы: жена короля польского и великого князя литовского Яна Собеского Мария Казимира Луиза де Ла Гранж д'Аркьен в 1690 году, польский деятель Юзеф Потоцкий в 1737 году и многие другие.

Новым этапом в развитии стал отказ последнего Тадеуша рыцаря фон Туркулла от прав на город. 12 декабря 1844 г. австрийский император Фердинанд и предоставил Тернополю герб и статус и титул свободного королевского города, который использовали до 1939 года. В период после изнурительной Второй мировой войны здесь развивается образование и промышленность.

Церковь Рождества Христова в Тернополе Фото из открытых источников

Театр, который стал отелем и самая большая пещера Европы

Каждый город прячет определенные тайны в истории или имеет интересные вещи, о которых не знают даже местные жители. Так что интересного можно узнать о Тернополе?

Если вы не знали, то первое в Украине Певческое поле для концертных спектаклей в парке национального возрождения открыли именно здесь;

На месте гостиницы "Москва" на улице Замковой ранее был расположен первый театр "Подолье";

Вблизи села Королевка в Тернопольской области есть пещера "Оптимистическая" длиной в 250 км, где внутри арт-музей минералов, огромные кристаллы и геликтиды. Она считается крупнейшей в Европе;

В Тернополе останавливался известный французский писатель Оноре де Бальзак;

Тернополь стал "файным" городом после 1994 года. Этому способствовала песня братьев Гадюкиных "Файный город Тернополь"

Можно отметить, что в городе немного промышленных предприятий. Почти все закрыли после распада СССР.

Во время путешествия сюда вы не увидите множество старинных памятников. Во время Второй мировой войны очень многое разрушили. Даже типичной для Западной Украины ратуши не осталось.

Первое Певческое поле в Украине Фото из открытых источников

Что посмотреть в городе

Путешествие в Тернополе обязательно стоит начать с замка, который достроили в 1548 году. Когда король Сигизмунд I дал гетману Яну Тарнавскому привилегию на возведение укреплений в урочище Сопильче 15 апреля 1540 г., начались работы. За 8 лет предстал дворец в стиле Ренессанс, где каждая часть имела по два или три этажа.

Тернопольский замок был окружен сухим рвом и земляным валом. Его защищали болота и пруд. Попасть на территорию дворца помогал подъемный мост. Другого входа не было. Под самой постройкой есть подземелья, которые по преданию вели в церковь Рождества Христова. Во времена Хмельницкого замок не раз получал повреждения, а в ХХ веке подвергся значительным разрушениям. Его восстановили в конце 50-х годов. Доехать до достопримечательности можно на автобусе №16. Остановка так и называется: "Тернопольский замок".

Тернопольский стал Фото из открытых источников

Рядом расположена еще одна достопримечательность. Когда-то ее называли "Комсомольское озеро". Сегодня это Тернопольский пруд. Его площадь составляет 300 га. Это искусственный водоем, который появился благодаря дамбе на реке Серет. Сначала она просто преграждала сухопутные подступы к крепости, но потом здесь начали разводить рыбу. Во времена Речи Посполитой пруд использовали в коммерческих целях.

После Второй мировой войны пруд почти исчез. Дно постепенно зарастало мхом и превращалось в грязь. Однако в 1956 г. уровень воды подняли снова, все очистили и создали еще два пляжа до 1960 года.

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Любоваться водоемом вы можете в Парке им. Т. Г. Шевченко. Он занимает площадь в 20 гектаров и имеет ажурные мосты, беседки и аллеи из деревьев. Отсюда видно и Остров Любви, где расположена деревянная ротонда, уютные скамьи и растут березы и тополя.

Сквер Шевченко в Тернополе find-way.com.ua

Ищем самую интересную пещеру Тернопольской области



Система пещер в Тернопольской области насчитывает более сотни. Самая известная из них – "Оптимистическая" вблизи села Королевка. Ее ходы достигают 250 километров. Внутри здесь арт-музей из минералов, озеро и сталактиты. Эта достопримечательность занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная в мире гипсовая пещера.

Наиболее изученная пещера Украины – "Хрустальная"– расположена недалеко от села Кривче. Туристы сюда могут попасть без всяких препятствий, поскольку коридоры и галереи электрифицированы. Кстати, здесь вы сможете увидеть стены, которые когда-то омывались водами Сарматского моря. Она открыта в течение всего года, но экскурсии возможны только с гидом.

В целом в Тернопольской области много подземных тоннелей. Все они расположены неподалеку сел Кудринцы, Шупарка, Межгорье и тому подобное. Стоит посетить и "Вертебу" в с. Бильче-Золотом, где есть музей трипольской культуры, "Озерную" длиной в 83 километра и "Млынки" в 14 км.

Оптимистическая пещера в Тернопольской области Фото из открытых источников

Водопады и старинные мосты

В Тернопольской области есть не только пещеры, но и другие интересные достопримечательности. Например, вблизи села Нырков расположен самый высокий равнинный водопад в Украине. Его высота достигает 16 метров, а ширина – 20.

Считают, что Джуринский водопад создали искусственным путем. Есть предположение, что турки во время осады замка, который расположен рядом, перенаправили русло реки Джурин. Они как будто смогли пробить каменный кряж и направили в него водоем, который омывал холм с оборонительным укреплением своеобразной петлей. Существует также мнение, что это явление могло произойти и естественным путем. Однако, туристы из года в год едут сюда, чтобы отдохнуть подальше от города и сделать несколько фотографий на фоне водопада.

Джуринский водопад Фото из открытых источников

В Тернопольской области также находится и Плебановский виадук. Это часть железнодорожного пути, которая расположена над ущельями и оврагами. Такую конструкцию можно видеть только в местах, где не течет вода. Ее построили в 1896 году под руководством австрийских инженеров. Высота достигает 30 метров, а длина более 100 метров. Уже не первый год виадук соединяет Тернополь с Копычинцами.

Стоит отметить, что таких конструкций в Украине только 5 и одна из них есть в Тернопольской области. Архитектурный памятник похож на тот же мост из фильма о Гарри Поттере, который привлекает многих. Чтобы добраться сюда, можно доехать поездом или автобусом до Теребовли.

Збаражский замок в Тернопольской области Фото из открытых источников

И это далеко не все достопримечательности, которые есть в Тернопольской области. Туристов всегда ожидают в селе Касперовцы, где создан ландшафтный заказник вокруг ГЭС, площадью в 800 га, песчаный карьер аквамаринового цвета в селе Капустинцы и Збаражском замке, который построили еще в ХVI веке.

К слову, мы писали о самых интересных местах Украины, где рассказали о других крепостях и заповедниках, городах, которым много веков и необитаемых островах в Херсонской области.

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