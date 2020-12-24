Как незабываемо встретить новогодние праздники в Ровно, если там нет даже главной елки

Особые достопримечательности, праздничная иллюминация и работа заведений на Новый год в городе Ровно.

Елка в Ровно 2017 Фото из открытых источников

Главные елки в городах Украины украсили и традиционно засветили в день святого Николая. В связи с пандемией коронавируса массовые мероприятия не проводили.

Местные власти сделали все возможное, чтобы сохранить новогоднее настроение путем создания локальных ярмарок, небольших сцен и тому подобное. Однако кое-где обошлось без традиционных торжеств на центральных площадях. А в Ровно главную елку решили не ставить вообще.

Стоит ли ехать туристам сюда, чтобы встретить новогодние праздники 2021 года. Давайте попробуем разобраться дальше.

Чем привлекательно Ровно

Казалось бы, в Ровно нет ничего особенного для туризма, ведь все, что есть это небольшое население в 246 тысяч, река Устье, левый приток реки Горынь, которая пересекает город и парки. Так ли это в действительности?

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На самом деле, сегодня это важный очаг культуры государства. Разные театры, филармония, зал камерной и органной музыки, дома культур, - все находится здесь. В городе также есть несколько современных музеев, которые стоит посетить:

Музей янтаря - самое молодое музейное заведение города, где представлены две янтарные комнаты с ювелирными изделиями и картинами, уникальными слитками янтаря Ровенской области, одежда и обувь украшенные янтарем;

Ровенский областной краеведческий музей, где около 140 000 музейных экспонатов.

А зимой город еще привлекательнее, ведь празднование приобретает обороты благодаря фестивалям и мероприятиям, которые дарят новогоднее настроение.

Музей янтаря Фото из открытых источников

Иллюминация и украшения в "стиле Windows" спасают Рождество

В большинстве городов на центральных площадях уже давно стоят новогодние красавицы, которые каждый вечер светятся и дарят праздничное настроение жителям. Но это не о Ровно, ведь здесь главную елку не устанавливали. Даже любимым декорационным ангелам не суждено было встречать грядущий год с горожанами.

Новогодние ангелы, которые украшали ровно в 2019 Фото из открытых источников

Однако власти нашли способ вернуть людям праздничный дух. В городе создали локации со сценами, арками и иллюминацией. На майдане Независимости также украсили елки, которые уже там растут. Жители заметили, что отделка по форме похожа на окна и прозвали оформление "стилем Windows".

Елки в Ровно 2021 Фото из открытых источников

В общем, новогодняя атмосфера царит даже без главной елки. К тому же, есть достаточно насыщенная программа праздников от городского совета:

25 декабря – Рождественно-новогодняя программа и открытие фестиваля "Рождественская феерия" на Майдане Независимости;

28 декабря – Новогодний праздник "Елка городского головы" в "Ровенском дворце культуры";

31 декабря – Новогодняя ночь возле "рождественской аллеи" с 17:00 до 03: 00 на Майдане Независимости;

7 января – Рождественско-Новогодняя программа и коляда вместе с участниками фестиваля песенно-музыкального искусства "Рождественские песнопения" и фестиваля уличных вертепов и уличных музыкантов "Новая радость встала".

Итак, программа мероприятий в Ровно достаточно насыщена даже во времена пандемии. Вход свободный везде, кроме "елки городского головы". Туда можно попасть только по приглашению. Кроме того, все уличные концерты и фестивали будут по видео- или радиотрансляции.

Топ-5 достопримечательностей, которые выглядят по-особенному зимой

Свое путешествие стоит начинать с Клевани, Ровенской области, где расположена популярная туристическая локация – "Тоннель любви". Чтобы добраться сюда, можно поехать любой маршруткой в Луцк. Сойти нужно будет в пгт Клевань и, расспрашивая местных жителей, пройти пешком 5-7 км.

Тоннель любви на Ровенщине зимой Фото из открытых источников

В самом городе путешествие можно начать с парка Шевченко, который основан еще во времена Любомирских в XVIII в. Сегодня это-памятник садово-паркового искусства национального значения общей площадью в 32 га. Здесь есть также один из крупнейших памятников Тарасу Шевченко.

Далее стоит рассмотреть Аллею кованых скульптур в сюрреалистическом стиле, которую открыли лишь в 2014 году. Один раз в год в Ровно проводят также фестиваль "металлическое сердце". Во время действа кузнецы представляют новые композиции.

Путешествие по городу можно завершить улицей Соборной и Майданом Независимости. Первая локация - это центр Ровно. Здесь расположены римско-католический костел Петра и Павла и костел св. Антония, а также сосредоточено много ресторанов и кафе.

Работа заведений в новогоднюю ночь: чего ожидать и куда пойти

24 декабря Кабмин разрешил ресторанам, кафе и другим заведениям общественного питания в новогоднюю ночь работать до 7 утра, а не до часу ночи, как предполагалось ранее. Продажа алкоголя будет разрешена везде, кроме магазинов в зонах частных домов. Поэтому, поужинать можно будет в любом месте.

Ровно имеет широкий спектр заведений. Если вы предпочитаете новогоднюю пиццу с друзьями, то можно попробовать La Riva. Цены здесь начинаются от 85 грн и достигают 575 грн. Подробнее меню можно посмотреть по ссылке.

Для тех, кто предпочитает типичную украинскую кухню с мясными тарелками, карпом, разнообразием алкогольных напитков, то можно пойти в "Три слона". Здесь подают к столу вкусную печень и волынский шницель. Выбор еды здесь также довольно разнообразный.

Напоследок, если вы хотите на Новый год побывать везде, то можно воспользоваться рейтингом заведений и выбрать другие заведения.

Таким образом, даже без главной елки новогодние праздники в Ровно будут. Напомним, что ранее мы писали об отдыхе в Буковеле.