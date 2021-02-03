Как достичь дна за два года, или Топ-10 самых громких скандалов Зе-власти

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Эта власть не просто достигла дна за время руководства страной. Она с упоением продолжает копать дальше, так что новое дно – это лишь вопрос времени. К сожалению, очень короткого времени.

Два года назад к власти пришли Зеленский и его команда. Они обещали многое. Понизить тарифы, закончить войну, прекратить коррупцию, покончить с кумовством. Люди им поверили и ринулись на избирательные участки, наивно веря, что в этот раз все будет иначе.

Все и правда получилось иначе. Только не так, как надеялись украинцы. Точнее, не в ту сторону. Зеленский пришел к власти. И не выполнил ни одно из своих обещаний. Более того, он и его команда стали фигурантами постоянных скандалов, при чем некоторые из них были настолько резонансными, что волосы в прямом смысле становились дыбом.

Действия Зеленского, его наплевательское отношение к собственным гражданам, скандалы, связанные с ним, а также с членами его команды – все это в довольно краткий срок раскрыло украинцам сущность новой власти. Которая, теперь это уже очевидно, обязательно войдет в историю как одна из самых слабых, безвольных и лживых. А, возможно, в этой номинации даже победит.

Скандалов было много. Разных, на любой "вкус, цвет и размер". Но были такие, какие выделялись особенно. Те скандалы, которые открыли глаза украинцев на реальность заставив их окончательно понять, что они ошиблись. И привели к власти завравшихся неучей. Давайте о них вспомним.

Вызов проституток прямо из Рады и другие "приключения" Зе-депутатов

Например, посмотрим, как изменилась и "похорошела" (на самом деле нет) Рада после прихода в нее Зе-команды.

Тут стоит вспомнить, что, придя к власти, Зеленский тут же распустил прошлый созыв парламента. Якобы из-за низкого доверия со стороны населения.

Что мы видим спустя почти два года? Почти такое же отсутствие доверия со стороны украинцев. Почему? Ну, причин есть сразу несколько.

Во-первых, депутаты от Зе-команды решили, что "не надо стесняться", и начали вызывать проституток прямо во время работы, на пленарном заседании. Таким поступком отметился нардеп Богдан Яременко.

Общество возмутилось, депутат сначала врал и обвинял журналистов, но потом смирился. И ему, по сути ничего не было.

Во-вторых, Зеленский и его партия провели в парламент огромное количество случайных людей. Свадебные фотографы, различные шоумены и тамады, насильник. Да, именно насильник. Несовершеннолетней. Он стал народным депутатом от "Слуги народа", что вызвало огромный скандал.

Президент красиво играл на публику, требовал разобраться и угрожал едва ли не самолично отобрать мандат у депутата, если обвинения подтвердятся. Обвинения подтвердились. Иванисов все еще народный депутат.

Третий скандал, связанный с Зе-командой в Раде, касался "кнопкодавства". Отвратительной вещи, которой периодически страдали депутаты прошлых созывов. Это обещал прекратить Зеленский. Его депутаты даже подписывали некие меморандумы, где обещали уйти в отставку с позором, если будут кнопкодавить.

В итоге несколько депутатов попались на "кнопкодавстве" едва ли не сразу же. И, конечно, ни в какую отставку не ушли. Их немного пожурили, они пообещали куда-то передать свою месячную зарплату. Все.

Скандал четвертый. Решалово

Он касается не только депутатов-"слуг", но и в целом Зеленского и его команды. Информация о "решалове", то есть готовности "зеленых" чиновников или депутатов порешать что-то за деньги, появлялась не раз.

То депутат Медяник в Раде "засветит" переписку, в которой готов "порешать" проблемные вопросы с прокуратурой. То депутат Юзик (помните такого еще по "Кварталу") окажется на слитых аудио, сюжет которых связан с решение вопросов в Кривом Роге. То депутат Радуцкий называет в переписке одного из министров "своим человеком", что как бы намекает.

Зеленский на предвыборных бордах обещал "Конец эпохи бедности". Она пока явно не закончилась. Но зато можно вешать новые борды "Начало эпохи решалова и кумовства".

Кстати, о кумовстве.

Скандал пятый. Кумовство

Зеленский героически обвинял предыдущую власть в кумовстве и назначении на посты различных родственников. И очень натурально из-за этого злился, как бы вопрошая "доколе?". Придя к власти, новый президент не только не прекратил кумовство, а вывел его на прямо "галактический уровень".

Если вкратце – он назначил на различные посты, наверное, всех друзей. И своих, и родителей. Главой СБУ, например, стал друг детства и бывший директор "Квартала" Иван Баканов.

Да, и кварталовцев почти всех тоже куда-то назначил. Только за год руководства страной Зеленский дал посты более 30 людям из структуры "Квартал 95", или же просто друзьям и родственникам.

Скандал шестой. Обман

Год назад президент пропал. Его искали несколько дней, пока не нашли в Омане. До этого никаких официальных сообщений от Офиса президента не было.

На вопросы "Что Зеленский делает в Омане?" в ОП начали лихорадочно мастерить ответ. В итоге намастерили "занимается переговорами об инвестициях", хотя, как оказалось, поездку, судя по официальным сообщениям, полностью оплатила жена Зеленского.

От любых подробностей Зеленский и его Офис "отбрыкиваются" до сих пор. Сам президент на одной из пресс-конференций вообще заявил, что не обязан отчитываться.

Ответа на вопрос "Где же лавины оманских инвестиций?" пока тоже не прозвучало.

Скандал седьмой. Третьякова

Эта представительница команды Зеленского заслуживает отдельного упоминания. Потому что за все это время нардеп Галина Третьякова успела наговорить, как минимум, на лишение мандата. Но "воз и ныне там" (с).

Например, она заявила, что украинцы ради соцвыплат рожают детей. И эти дети получаются "низкого качества".

А еще народная избранница мимоходом вспомнила (видимо, по ее мнению, к месту) опыт сингапурского правителя Ли Кван Ю, который "стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования".

А еще пожаловалась на низкую зарплату для народных депутатов (это не преступление, просто на фоне кризиса в стране звучит немного смешно).

Скандал восьмой. Коронавирус и карантин

И Зеленский, и его команда наплевательски относились и продолжают относится к своим гражданам. Сначала они вводят жесткий карантин, из-за которого серьезно страдает почти весь украинский бизнес. Потом оказывается, что "почти" — это ключевое слово, потому что бизнес "слуг народа" не страдает вообще, а продолжает спокойно работать и не получает никакого наказания.

Или же сначала они заставляют людей находить и носить маски, которые в условиях дефицита дорожают в десятки раз. А потом оказывается, что накануне эпидемии (когда о ней уже трубил мир, но она еще полноценно в Украину не добралась), "зеленая власть" выгодно (для себя) продала маски и различные средства защиты в Китай. Тем самым спровоцировав дефицит.

Попутно, спустя почти год с начала эпидемии, оказывается, что никто из тех, кто поднимал цены и буквально наживался на украинцах в условиях паники, не то что не получил заслуженное наказание. Об этой теме даже никто не говорил.

Или же сам Зеленский, который "рисуется" в видео, грозно упрашивая украинцев носить маски и не ходить в места скопления людей… потом приходит в Хмельницком в кафе и пьет кофе, хотя это делать, ввиду ограничений, запрещено.

Скандал девятый. Собаки и тарифы

Тарифы были одним из "краеугольных камней" команды Зеленского. Еще год назад он даже говорил о каком-то "интересном решении", которые позволят снизить тарифы едва ли не в два раза.

В итоге их не только не снизили, их серьезно подняли. Это решение вызвало "тарифные протесты", которые изрядно перепугали представителей власти. И они вроде как даже что-то снизили (на самом деле не очень).

В контексте тарифов стоит вспомнить высказывание депутата Зеленского Евгения Брагара. Который во время одного из эфиров дал совет одной из пенсионерок. Совет предельно простой: если есть проблема с оплатой коммуналки – продайте свою собаку".

Вполне возможно, что в ближайшее время мы станем свидетелями новых "гениальных" советов от "слуг".

Скандал десятый. Зеленский и КСУ

Под конец есть смысл остановиться на, пожалуй, главной черте Зеленского и его команды во время управления страной. Им плевать на законы. Вообще. Если нет законных оснований для какого-то решения, они все равно его примут и сделают вид, что оно законное.

Так получилось, например, во время конфликта Банковой и Конституционного суда. Который принял резонансное решение касательно наказания за недостоверное декларарование.

Зеленский просто взял и официально отстранил главу суда Александра Тупицкого от должности, решив таким образом разобраться с проблемой.

Хотя у него таких полномочий нет.

Впрочем, как показывает практика, отсутствие полномочий или законных причин – не аргумент для Зеленского и его команды.

