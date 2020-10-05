Кадровые ротации в ТКГ: Почему отстранили Фокина и кто может войти в украинскую делегацию вместо него
Увольнение Витольда Фокина украинский политикум воспринял неоднозначно
Витольд Фокин, уже бывший заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, неоднократно высказывал мысли о полной амнистии участников конфликта на Донбассе. Политики после его заявлений постоянно поднимали вопрос о его увольнении из ТКГ и напоминали о "красных линиях", которые якобы он переходил.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Фокина, однако новая кандидатура на его должность должен официально не названа.
Рассказываем подробнее все, что известно об увольнении Фокина и вероятных кандидатах в украинскую делегацию в ТКГ.
С чего все началось
Витольд Фокин неоднократно высказывал мысли, которые если не идут вразрез, то очень разнятся с официальной позицией Украины по урегулированию ситуации на Донбассе. Очередной и, видимо, последней каплей стало его интервью изданию "Страна".
Во вторник, 29 сентября, тогдашний представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин, выступая в Раде, еще раз повторил свой тезис о том, что "амнистия должна быть всеобщей и только тогда в ней будет смысл. Потому что она деморализует противника и сохраняет жизни наших солдат".
"Альтернативы Минским соглашениям не существует, хотя они вызывают множество нареканий", - сказал политик.
Кроме того, Витольд Фокин заявил, что главным виновником продолжения конфликта на Донбассе Порошенко.
"Почти пятилетнее топтание на одном месте стало следствием двух причин. Первая-Минские договоренности не являются нормативно-правовым актом, то есть они необязательны для выполнения. Но главная причина в том, что гарант Конституции к тому времени больше заботился о собственном авторитете и власти, а не о народе. Я уже не говорю об огромной доходности военного дела", - сказал он.
Кроме того, на вопрос, Чего хочет Москва в Трехсторонней контактной группе, Фокин ответил, что это проведение выборов на Донбассе.
"Россия требует того, что конкретно прописано в Минских договоренностях: провести выборы на Донбассе", - сказал он.
Также Витольд Фокин не видит подтверждения того, что на востоке страны ведется вооруженный конфликт между Российской Федерацией и Украиной.
Реакция на заявления Фокина
Сразу после выступления Фокина на комитете парламента депутаты проголосовали за резолюцию по "недопущению предательства национальных интересов Украины".
"Инициировать принятие Верховной Радой постановления об обращении к президенту Украины, главе СНБО Владимиру Александровичу Зеленскому относительно недопущения предательства национальных интересов Украины в ходе осуществления политико-дипломатических мер для прекращения продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - говорится в документе.
Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин заявил: "Пригласили его (Фокина – ред.) легализовать свое позорное решение: осудить, предупредить, запретить... Фокин просто не понял, что используют его втемную".
Политик убежден, что таким образом власть наоборот продолжит войну на Донбассе, а территорию Украины используют как "поле боя".
Об отставке Фокина высказался глава Офиса президента Андрей Ермак. "Моя личная позиция-господин Фокин должен уйти из ТКГ", - отметил он.
При этом чиновник добавил, не называя имени, что некоторые "дипломаты" согласовали возвращение части границы на Донбассе только после проведения выборов в ОРДЛО, и даже не извинились за это перед обществом.
Ермак напомнил, что Трехсторонняя контактная группа не принимает никаких решений, а является логистической площадкой для согласования деталей и договоренностей, которые достигаются лидерами "нормандского формата".
Все принципиальные решения принимаются только президентом, парламентом и правительством. Президентом - в рамках диалога лидеров "нормандского формата". А Верховная Рада принимает соответствующие законы. И никак иначе.
Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что такие заявления (речь идет о заявлениях Фокина) наносят колоссальный ущерб стране.
"Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет - погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских Градов под Саур-Могилой и Иловайском. "Их там нет" - это слова Путина, а не представителя Украины", - заявил глава МВД.
По словам Авакова, Фокину следует "уйти на пенсию".
В то же время в Украинской делегации в ТКГ восприняли заявления Фокина "неприятным удивлением". Участники украинской делегации в ТКГ отметили, что Фокин имеет право на собственную позицию,"какой бы странной она ни казалась".
"Но мы вместе как делегация Украины в переговорах в ТКГ должны придерживаться исключительно официальной позиции нашего государства даже тогда, когда не участвуем в переговорах. Тем более, что в вопросах о временной оккупации Крыма и войне на Донбассе придерживаться официальной позиции очень легко, поскольку официальная позиция Украины полностью совпадает с правдой о войне", - говорилось в заявлении делегации, подписанном Леонидом Кравчуком, Алексеем Резниковым, Александом Мережко.
А тем временем поддержал Фокина Сергей Сивохо, которого уволили с должности советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса. Эксрадник секретаря СНБО заявил, что того "затравили", как когда-то и его самого.
"Мне это знакомо", - сказал он.
Как добавил сам Сивохо, он разделяет позицию уволенного из ТКГ Витольда Фокина и благодарен тем, кто вернул его в активную политику.
"За позицию ему респект. Теперь в команде мира плюс один игрок", - отметил он.
Скандал во властных кругах
Секретарь Комитета по вопросам организации государственной власти Роман Лозинский, по информацией СМИ, заявил, что народные депутаты решили обратиться к президенту Владимиру Зеленскому по поводу отставки Витольда Фокина с должности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ.
При этом отмечалось, что нардеп Александр Качура ("Слуга народа") заявил, что данное постановление нелегитимна, поскольку на заседании комитета отсутствовал кворум и даже не было секретаря. Оно не вносилось в повестку дня, как того требует закон.
Качура также раскритиковал и тот факт, что Фокин был якобы "признан государственным предателем", подчеркнув, что решение суда с признанием такого факта нет.
"При этом Лозинского попутно поймали на лжи: сначала он пытался утверждать, что фамилии Фокина в фейковій постановлении нет, однако Качура, впоследствии, подтвердил, что есть", - добавляется в сообщении.
Увольнение Фокина
Президент Владимир Зеленский 30 сентября подписал указ, которым уволил Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Так, он выведен из состава делегации Украины в ТКГ и освобожден от выполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.
"Для президента принципиально, чтобы все, на кого возложено выполнение функций от имени государства, всегда руководствовались в своей деятельности и высказываниях национальными интересами Украины и поступали справедливо. Президент констатировал, что Витольд Фокин отступил прежде всего от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей нашего государства.
Представлять государство на любом уровне – это не шанс для личных взглядов и амбиций, это – безусловный обязанность воплощать в жизнь позицию государства и интересы украинского народа", - отмечалось в сообщении Офиса президента.
Кто заменит Фокина
Накануне глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сейчас вопрос о замене Витольда Фокина в Трехсторонней контактной группе не стоит на повестке дня.
Относительно того, кто заменит Фокина, он сообщил: "Это решение будет принимать (глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе — ред.) Леонид Кравчук. Если он сочтет нужным, чтобы на этом месте кто-то появился, то он самостоятельно будет принимать это решение.
Хотя раньше уже ширились слухи, кто может войти в ТКГ вместо Фокина. Например речь шла о нардепе от "Слуги народа" Николае Тищенко. Однако его коллега Александр Качура сообщил, что Тищенко не рассматривается как кандидат на соответствующую должность. По словам Качуры решение, о введении другого представителя в украинскую делегацию будет принимать президент.
А тем временем дипломат Маркиян Лубкивский заявил, что его могут назначить спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
По его словам, соответствующее предложение поступило от офиса президента и главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука. Однако по состоянию на 30 сентября Лубкивский не согласился и изучал это предложение.
Он также отметил, что будет думать над предложением несколько дней, потому что "очень ответственно" относится к нему: "я должен понимать, что те "красные линии", которые у меня есть, никто не пересечет. Эта должность соответствует моей специальности, знаниям, которые я получил в дипломатии и секторе безопасности, но мне нужно еще несколько дней, чтобы окончательно определиться".
Кроме этого, Лубкивский отметил, что предложение касается не отдельно работы в формате спикера ТКГ, а вообще участия в работе этого органа, однако функционал до конца мы еще не обсуждали".
Что известно о Лубкивского
Маркиян Лубкивский родился 2 сентября 1971 во Львове. В 1993 году окончил Львовский государственный университет им.И. Франко (филологический факультет, славянские языки и литература). Владеет английским, хорватским, сербским, польским языками. Женат, имеет сына и дочь.
1995-1996 гг. работал атташе управления Европы и Америки Министерства иностранных дел Украины.
1996-1999 гг. - атташе, 3-й секретарь посольства Украины в Федеративной Республике Югославии.
С 2000 до 2005 года работал в МИД Украины.
С декабря 2005 по декабрь 2006 гг. был советником президента Украины (Виктора Ющенко), а именно - руководителем главной службы гуманитарной политики Секретариата президента.
С декабря 2006 по май 2009 гг. - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Хорватии.
С сентября 2007 по май 2009 гг. - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Боснии и Герцеговине по совместительству.
С июля 2009-го-директор турнира УЕФА Евро-2012 в Украине.
В сентябре 2014 года занял должность советника главы Службы безопасности Украины. На этом посту занимается вопросами информационной политики и связей с общественностью СБУ, координирует сферу коммуникаций украинской спецслужбы с отечественными СМИ и мировым сообществом. В июне 2015 года, после отставки Валентина Наливайченко, освобождается от должности советника главы СБУ.
В 2019 баллотировался на внеочередных парламентских выборах по списку партии ВО Батькивщина, однако его место в списке (№30) оказалось непроходимым.