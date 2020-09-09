Кадровые перестановки в правительстве, срочное заседание ТКГ и обещанные доплаты врачам: Главное за 9 сентября

Заседание Кабмина Правительственный портал

Чиновники снова заговорили о доплатах медицинским работникам

Сегодня стало известно, что Кабинет министров назначил специалистов на несколько новых должностей и пообещал обеспечить украинским врачам доплату за работу во время пандемии коронавируса.

К тому же суд повторно арестовал картины Петра Порошенко, попутно закрыв несколько уголовных дел, в которых тот фигурировал. Далее рассказываем о самых главных событиях этой среды.

Кадровые перестановки в Кабмине

Правительство приняло ряд кадровых решений. В Кабмине назначили:

Ярему Дуля – государственным секретарем Министерства культуры и информационной политики Украины.

Максима Ярмистого – первым заместителем председателя Украинского института национальной памяти.

Елену Теряеву – заместительницей председателя Запорожской областной государственной администрации.

Виктора Рубцова – временным исполняющим обязанности директора ГП "Дирекция по строительству международного аэропорта "Одесса".

Игоря Дядюру уволили с должности заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Правительство хочет увеличить доплаты врачам

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине увеличат доплаты врачам в среднем на 3000 гривен.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Кабинет министров

Кабмин продолжает готовить больницы, в частности, обустраивает места для больных коронавирусом – на это уже направлено почти 6 млрд гривен. Между тем, по словам премьера, непосредственно врачам будут увеличены доплаты на 3 тысячи гривен.

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Отменено заседание по ситуации на Донбассе

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отменил проведение заседания, на котором планировали рассмотреть обострение ситуации на Донбассе.

По словам члена комитета Федора Вениславского, заседание по Донбассу было запланировано провести в среду, 9 сентября. Но его перенесли из-за подтверждения коронавируса у одного из сотрудников аппарата. Собрания не будут проводить в онлайн-режиме, потому что надо будет озвучивать данные с грифом "секретно".

Заседание ТКГ по обострению ситуации на Донбассе

Сегодня состоялось внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы для недопущения срыва режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Участники договорились о совместном инспектировании в районе населенного пункта Шумы с участием представителя координатора от ОБСЕ.

Украинская сторона пообещала обеспечить вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

Повторный арест картин Порошенко и закрытие дел

Суд повторно наложил арест на коллекцию картин президента Украины Петра Порошенко, а также на завод "Кузница на Рыбальском". По словам заместителя директора ГБР Александра Бабикова, повторно арестованные картины сейчас находятся в музее, потому что эти вещи требуют особых условий хранения.

Петр Порошенко Фото из открытых источников

Бабиков отметил, что арест наложен на большой перечень имущества бывшего президента, в том числе и на завод "Кузница на Рыбальском".

К тому же Государственное бюро расследований закрыло несколько дел относительно вероятных преступлений пятого президента Петра Порошенко. Закрыто 2 или 3 уголовных производства, отметил он.

"Есть дела, в которых заявители указывали его как лицо, причастное к совершению преступления. Ряд таких дел были закрыты", - сказал Бабиков.

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Скандал с депутатом "Слуги народа"

Депутат от фракции "Слуга народа" Галина Янченко отметила, что начало этого учебного года является знаковым для первоклассников, которые пошли в школу на временно неподконтрольных украинской власти территориях. Речь идет о детях, родившихся в 2013-14 годах.

Галина Янченко Фото из открытых источников

"Это дети, которые родились и всю жизнь живут в обстрелах, в войнушках, в подвалах. Где-то немытые, где-то нечесаные. На линии разграничения", - сказала она.

Чуть позже Янченко заявила, что ее высказывание было эмоциональным, и извинилось за такие слова.

Взрыв автоцистерны в Киеве

В Киеве во время сварочных работ произошел взрыв автоцистерны, есть жертвы.

Инцидент произошел утром на предприятии на улице Вискозной. В результате происшествия погиб 52-летний житель Херсонской области, а его 33-летнего коллегу с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Полицейские устанавливают причины трагедии на месте происшествия. Проводится проверка, по результатам которой событию будет предоставлена правовая квалификация.

В Беларуси "исчез" еще один член Координационного совета

Член президиума Координационного совета Беларуси, юрист Максим Знак перестал выходить на связь. Об этом известно со слов Глеба Германчука, пресс-секретаря избирательного штаба Виктора Бабарико.

Белорусский юрист Максим Знак Фото из открытых источников

По словам Германчука, Максим Знак не вышел в эфир российского радио "Эхо Москвы". "У Максима должно было быть интервью, он не зашел в зум, я ему позвонил, он произнес фразу "похоже, кто-то к нам пришел", отключился и написал слово "маски", - сказал Германчук. Мобильный телефон Знака отключен, а звонки в мессенджерах ему не проходят.

Позже стало известно, что Знака задержали, а к лауреату Нобелевской премии Светлане Алексиевич пришли с обысками. Адвокат Максима Знака Дмитрий Лаевский рассказал порталу TUT.by, что Следственный комитет Беларуси "осуществляет процессуальные действия, причины и основания неизвестны", в помещении Максима Знака запланирован обыск.

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Продление "европейских" санкций против России

Послы Европейского Союза одобрили продление санкций против России из-за аннексии Крыма.

Санкции были продлены еще на 6 месяцев. Сейчас в санкционном списке находятся 175 человек и 44 организации. Однако вскоре ограничения введут еще против 15 лиц и нескольких организаций, причастных к строительству Керченского моста.

Видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK чаще всего пересматривали сюжет с комментарием Елены Маркосян относительно слов нардепа от "Слуги народа" о детях с Донбасса.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовым среди читателей стал пост о состоянии экс-узника Кремля Владимира Балуха после избиения.

Колишній політв'язень Балух досі знаходиться у важкому стані після побиття та підключений до апарату ШВЛ ➡️ Читайте нас у Telegram t.me/zik_ua Опубликовано Телеканал ZIK Среда, 9 сентября 2020 г.

Вместо бонуса

К тому же сегодня мы опубликовали на ZIK.ua несколько больших материалов:

Избиение Владимира Балуха: Все, что известно о нападении на экс-узника России

План Лукашенко: Решит ли конституционная реформа политический кризис в Беларуси