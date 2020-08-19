Кадровые изменения в правительстве, непризнание ЕС выборов в Беларуси и изменения в праздновании Дня Независимости: Главное за 19 августа

Фото из открытых источников

Правительство назначило нового исполняющего обязанности главы Таможенной службы Украины

Сегодня стало известно о нововведениях в праздновании национального праздника - Дня Независимости Украины. К тому же мы узнали, кто стал уполномоченным Антимонопольного комитета и почему суд закрыл дело экс-министра Омеляна. Далее рассказываем о самых главных событиях уходящей среды.

Новые назначения в правительстве

Кабинет министров Украины назначил нескольких заместителей министров и согласовал назначение директоров госпредприятий. В частности, в правительстве назначили:

Павловского Андрея Витальевича - в.и.о. Государственной таможенной службы.

Ковшара Сергея Павловича - в.и.о. директора порта Южный

Мазуренко Анатолия Петровича - генеральным директором Государственного авиационного предприятия Украины.

Шевчук Юлию Ивановну - на должность первого заместителя председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Ткача Сергея Александровича - на должность заместителя председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины.

Бодрова Егора Евгеньевича - на должность заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Шевченко Павла Владимировича - на должность заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Яковлева Игоря Олеговича - государственным секретарем Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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Назначен уполномоченный Антимонопольный комитет

Президент Владимир Зеленский назначил нового государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины. Эту должность заняла Ольга Музыченко. Должность первого заместителя председателя АМКУ освободилась после назначения Ольги Песчанской председателем комитета в июле, которая занимала свой пост всего один месяц.

Как будут праздновать День Независимости на карантине

Мероприятия ко Дню Независимости Украины в Киеве в этом году проведут на Михайловской и Софийской площадях, а не на Крещатике и Майдане Независимости. 23 августа – в День национального флага Украины – в Киеве (на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне), областных и районных центрах поднимут государственный флаг.

День Независимости пройдет по-новому Фото из открытых источников

24 августа президент возложит цветы к кресту Героев Небесной сотни, а затем будет чествование павших защитников Украины у Стены памяти Михайловского собора. Ограничения в связи с карантином сохранятся.

Украину снова делят на зоны карантина

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что 20 августа будут пересмотрены уровни эпидемиологической опасности и Украину снова разделят на зоны карантина. Зонирование будет в 13 регионах.

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

Ляшко отметил, что в прошлый четверг, когда принималось решение о первом зонировании, таких регионов было 10.

В регионах развернут дополнительные койки для больных COVID

Из-за очень высокого уровня загруженности больничных коек больными коронавирусом в столице и шести областях решили развернуть дополнительные места.

По словам главного санврача Виктора Ляшко, рост загруженности коек больными коронавирусом наблюдают в больницах Киева, Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской и Тернопольской областей.

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ВАКС закрыл дело Омеляна

18 августа Высший антикоррупционный суд освободил от уголовной ответственности бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна и закрыл производство из-за истечения сроков давности. Обвинение касалось декларирования им недостоверной информации.

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян Автор: Дубонос Никита

Уголовное производство поступило на рассмотрение ВАКС 25 сентября 2019 года – экс-министра обвиняли в представлении деклараций за 2015 и 2016 годы с указанием недостоверной информации на сумму 3 034 532,16 грн и 8 024 419,10 грн, соответственно.

Уменьшен сбор за визу для въезда в Украину

Правительство уменьшило сбор за электронную визу для въезда на территорию Украины. Если раньше одноразовая е-виза стоила 85 долларов, то сейчас за нее нужно будет заплатить 20 долларов, а за двукратную - 30 долларов.

По решению правительства также внедряется возможность срочного оформления е-визы в течение одного рабочего дня, тогда сумма сбора увеличивается в два раза.

ЕС не признает результаты выборов в Беларуси

Евросоюз не признает результатов выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа. По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, ЕС солидарен с белорусским народом, и не приемлет безнаказанность.

"Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными, и не соответствовали международным стандартам", – сказал Мишель.

К тому же в Евросоюзе готовятся ввести санкции против людей, причастных к насилию и репрессиям и фальсификации выборов в Беларуси.

В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что это будут адресные санкции, направленные против конкретных лиц, которые не заденут белорусов.

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Видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK актуальным стало видео, в котором бабушка Максима Ткачука рассказывает о скандале вокруг Детского Евровидения и аннулировании заявки ее внука.

Обсуждение

Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook самой популярной среди комментаторов стала новость о четвертой смерти в Беларуси за время протестов.

Вместо бонуса

К тому же сегодня на ZIK.ua вышло несколько крупных материалов. Вот они со ссылками:

Джо Байден – официальный кандидат в президенты США: Как он собирается побеждать и почему Трамп над ним смеется

Новое законодательство - новый бюллетень: Как правильно заполнить форму, чтобы не потерять голос на местных выборах

Преображение Господне или Яблочный Спас: Главные традиции и запреты праздника

Детское Евровидение: Почему волынянину Максиму Ткачуку отказали в участии в Нацотборе, несмотря на зрительские симпатии