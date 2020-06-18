Кабмин vs ВРУ. Вторая попытка: Какую программу представило правительство и почему ее не поддержали нардепы

Программу действий правительства в парламенте не поддержали, однако чиновники планируют ее выполнять

Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

Кабинет министров снова не прошел экзамен — народные депутаты не утвердили программу действий правительства. Уже дважды. Поэтому министры остаются без годового иммунитета, а страна — без стабильного плана деятельности Кабмина.

Рассказываем подробнее, какие основные положения включала первая и вторая программы действий правительства.

Отклонить нельзя поддержать

Сегодня, 18 июня, народные депутаты вторично рассмотрели программу деятельности правительства, которую Кабмин дорабатывал. Однако в сессионном зале не нашлось достаточного количества голосов для принятия плана действий правительства. За проголосовали 207 народных избранников. Это означает, что Кабинет министров Дениса Шмыгаля не получил иммунитет сроком на один год.

Стоит заметить, что ранее парламентский комитет по вопросам экономического развития решил не рекомендовать к принятию доработанную программу действий Кабинета министров. Зато народным депутатам предложили определиться с программой путем голосования.

Что предлагал Кабмин

В программе правительства 2.0, то есть в доработанной, очерчены главные вызовы, стоящие перед Украиной. Среди них — российская агрессия и пандемия коронавируса.

В Кабмине спрогнозировали падение ВВП в 2020 году на 4-8% по сравнению с предыдущим. Это может произойти вследствие глобальных шоков:

- неблагоприятная ситуация на важных для Украины сырьевых рынках;

- закрытие товарных рынков для украинских экспортеров;

- изменение глобальных производственных цепочек.

Прогноз правительства Кабинет министров

В итоге, по прогнозам НБУ Украина в 2020 году может столкнуться с падением экспорта (-10%), импорта (-14,5%), расширением дефицита бюджета (8% ВВП) и ростом уровня безработицы (до 9,5%).

Среди краткосрочных приоритетов деятельности правительства очерчены следующие:

- организация противоэпидемических мероприятий;

- осуществление экономических мер поддержки;

- осуществление социальных мер поддержки.

В долгосрочной перспективе правительство распланировало задачи для каждого министерства. Среди приоритетов можно выделить европейскую и евроатлантическую интеграции, содействие развитию ИТ-бизнеса, реинтеграцию временно оккупированных территорий, антикоррупционную политику, развитие предпринимательства, поддержку экспорта, восстановление отечественной промышленности.

Также чиновники планировали продолжать программу "Большого строительства", внедрение медицинской и земельной реформ. Должны бы обратить особое внимание на налоговую систему и реформирование таможни.

В целом программа изложена на 80 страницах и содержит определенные цифры, однако нет расчетов ожидаемых результатов.

Предыдущая программа Кабмина, которую Рада отправили на доработку, была изложена на 10 страницах и не имела ни одной цифры. Именно это и возмутило нардепов. Во время рассмотрения документа глава Кабмина Денис Шмыгаль призвал нардепов отправить программу на доработку.

В программе отмечалось, что правительство направит первоочередные усилия на решение задач, которые ставит перед Украиной мировая пандемия COVID-19.

Также Кабмин планировал защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и безопасную реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины.

Кроме того, правительство подтверждало неизменный курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

Как оценивают нардепы программу 2.0

В целом нардепы считают, что правительство не может профессионально работать, и поговаривают, что министров нужно менять. Мнения о нецелесообразности представленной программы выразили как в монобольшинстве, так и в оппозиционных фракциях.

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что Программа Кабинета министров – это как правила дорожного движения. И ездить не по ним – это нарушение Конституции.

Он отметил, что первоочередная задача для Шмыгаля – "написать программу, добиться ее принятия в парламенте, убедить депутатов, что эта программа дееспособна, и выполнять ее. А он нарушает Конституцию, интересы народа Украины и парламента", – заявил Александр Дубинский.

Парламентарий добавил, что лично для него важно, чтобы программа деятельности правительства была четким руководством к улучшению жизни украинцев.

Во фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" убеждены, что необходимо перезагрузить власть, и требуют отставки правительства Дениса Шмыгаля. "Украина вошла в глубокий системный политический кризис. Власть неспособна справиться с вызовами эпидемии, предотвратить депрессии в экономике и обеспечить мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Такой кризис не решить только отставкой очередного бездарного и безответственного правительства. Исправить ситуацию может только перезагрузка власти", - говорится в заявлении партии.

Что думают в Кабмине

Несмотря на то, что Верховная Рада Украины не поддержала Программу деятельности Кабинета министров, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что для чиновников это ничего не меняет. Они будут выполнять намеченные задачи.

"Парламент не поддержал программу деятельности Правительства. Но для нас это ничего не меняет. Мы продолжим выполнять намеченные задачи. Это и поддержка украинского производителя, поддержка малого и среднего бизнеса, это поддержка энергетиков, фермеров и много других шагов, которых ожидает общество. Я неоднократно говорил, что наше Правительство не интересует иммунитет — нас интересует благосостояние страны", - написал Шмыгаль.

По его словам, эта программа была возможностью для депутатов продемонстрировать единство политикума и заботу о людях, однако они этого не сделали.