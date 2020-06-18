Кабмин без программы действий, Вакарчук в Раде и суд по делу Порошенко: Главные новости за 18 июня

Сегодня главным ньюсмейкером стала Верховная Рада Украины

Петр Порошенко Фото из открытых источников

На пленарном заседании народные депутаты приняли несколько важных решений. Среди главного — не поддержали программу действий Кабмина, оставили Святослава Вакарчука нардепом, рассмотрели законопроект о референдуме и отменили обязательную сдачу ГИА.

Однако сегодня было немало других интересных новостей — ЕС еще на год продлил санкции против РФ, суд по делу Порошенко отложили, а Иран назвал условия передачи черных ящиков Украине.

О главных новостях четверга 18 июня рассказываем подробнее.

Кабмин без программы деятельности

Верховная Рада не поддержала проект постановления №3330 о Программе деятельности Кабинета министров Украины. "За" проголосовали только 207 народных депутатов из 226 нужных. Это означает, что Кабинет министров Дениса Шмыгаля не получил иммунитет сроком на один год.

Правительство Дениса Шмыгаля Кабинет министров

Глава правительства заявил, что, несмотря на отклонения программы действий Радой, министры будут выполнять поставленные задачи.

Вакарчука оставили в Раде

Народные депутаты в Верховной Раде не проголосовали за прекращение полномочий народного депутата от фракции "Голос" Святослава Вакарчука.

Сам Вакарчук не выступал во время обсуждения за трибуной парламента.

Суд по делу Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова попросила Печерский районный суд перенести рассмотрение меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко. Это ходатайство связано со смертью отца Петра Порошенко.

Позже стало известно, что суд по делу экс-президента Украины отложили до 1 июля.

Митинг сторонников Порошенко под Печерским судом, Киев PavlovskyNews

А тем временем у стен Печерского районного суда собрались активисты в поддержку Порошенко.

Петр Порошенко сообщил, что против него ГБР открыло еще одно дело.

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Обязательное ГИА отменили

Верховная Рада Украины отменила обязательную сдачу государственной итоговой аттестации этого года. Соответствующее решение поддержали 356 депутатов.

Причиной такого решения стало продление карантинных мероприятий из-за распространения коронавируса в Украине.

Россия еще год под санкциями

Совет Европейского Союза продлил действие санкций против Российской Федерации относительно аннексии Крымского полуострова.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил за такое решение и заявил, что "надо повышать давление за нарушения прав человека, "паспортизацию", запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму".

Рада поддержала закон о референдуме

В четверг, 18 июня, депутаты Верховной Рады Украины в первом чтении поддержали президентский законопроект о народовластии и всеукраинский референдум.

Однако парламентарии не поддержали проект Закона "о всеукраинском референдуме", который инициировали Юлия Тимошенко и Сергей Соболев ("Батькивщина"), и проект "Закона о всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе" от депутатов "Оппозиционной платформы — За жизнь".

Иран готов передать черные ящики Украине

Иран отправит черные ящики со сбитого самолета авиакомпании "МАУ" в Украину, однако их расшифровка должна происходить в присутствии представителей Международной организацией гражданской авиации ООН.

Остатки самолета "МАУ", который сбили в Иране Фото из открытых источников

Если эти условия не будут предусмотрены, тогда совместная расшифровка будет происходить во Франции.

Необычное имя для ребенка

В Закарпатской области в мае новорожденного мальчика назвали "Зеленский". Самыми распространенными именами, которыми называли ужгородцы мальчиков: Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав; девушек: Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь.

Стрельба в Москве

В Москве неизвестный мужчина открыл стрельбу в жилом доме, после чего взял троих заложников и заперся в квартире.

Правоохранители взяли квартиру штурмом, в результате чего погибли 4 человека, среди погибших — ребенок и сам стрелок.

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Видео дня

Тем временем на официальном YouTube-канале ZIK в топ самых интересных видео попал ролик — оценка программы действий правительства лидером фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко.

Обсуждение дня

Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали новость о вероятном возвращении некоторых областей Украины к жесткому карантину.

Вместо бонуса

Кроме того, сегодня на ZIK.ua вышло несколько больших материалов. Предлагаем обратить на них внимание:

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