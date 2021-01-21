Изменения в составе СНБО, взрыв в Мадриде и инаугурация Байдена: Актуальное на утро 21 января

Среда и ночь четверга выдались спокойными в информационном плане

Взрыв в Мадриде Фото из открытых источников

Накануне украинские власти приняли ряд решений - президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав СНБО, а правительство повысило должностные оклады бюджетникам.

Чрезвычайная ситуация произошла в Мадриде – там взрыв в здании унес жизни по меньшей мере троих человек.

А под вечер по киевскому времени в Вашингтоне состоялась инаугурация 46-го президента США Джо Байдена.

Об этих и других новостях рассказываем подробнее.

Изменения в составе СНБО

Президент Владимир Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины, введя в состав президента Национальной академии наук Украины Анатолия Загороднего.

Анатолий Загородний Фото из открытых источников

Он - директор и заведующий отделом теории и моделирования плазменных процессов Института теоретической физики Национальной академии наук Украины, академик НАНУ, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, глава Комиссии НАНУ по научному наследию академика Владимира Вернадского. Автор более 200 работ.

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Решение Кабмина

На вчерашнем заседании Кабинет министров принял ряд кадровых решений. В частности, согласовали назначение Скичко Александра Александровича - главой Черкасской областной государственной администрации. Также согласовали назначение несколько заместителей главы Государственной таможенной службы.

На заседании правительство утвердило новую тарифную сетку для расчета зарплат работникам бюджетных учреждений. Согласно принятому постановлению, должностные оклады (тарифные ставки) бюджетников с 1 января 2021 года рассчитываются из размера оклада работника 1 тарифного разряда – 2670 грн, с 1 декабря 2021 года – 2893 грн.

К тому же, во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине индексация пенсий состоится в этом году.

Взрыв в Мадриде

Накануне в самом центре Мадрида произошел масштабный взрыв. Вследствие этого были повреждены три верхних этажа квартала, расположенного на улице Толедо. Испанские СМИ сообщали, что причиной мог стать взрыв газа.

Из-за взрыва, произошедшего днем в Мадриде, два человека погибли Фото из открытых источников

Позже сообщили, что в результате инцидента получили ранения 11 человек, трое – погибли.

Карантин после 24 января

Глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий рассказал, что в Украине ситуация с распространением коронавирусной болезни стабилизировалась, что позволяет снять ряд запретов. С 25 января страна вернется к адаптивному карантину.

Политик пояснил, что стремительного распространения коронавируса после праздников удалось избежать благодаря введению жесткого карантина.

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Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 21 января в Украине обнаружили 1 177 621 случай коронавируса, 914 730 выздоровели, 21 499 - умерли.

В мире по состоянию на утро 21 января обнаружили 97 317 132 случая коронавируса, 69 867 134 человека выздоровели, 2 083 589 - умерли.

Инаугурация Байдена

Накануне Джо Байден принес присягу и теперь официально стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки.

Администрация нового американского президента Джо Байдена представила свой амбициозный план дополнительных действий в течение первых 10 дней пребывания у власти. Многие из будущих мер, которые предпримет президент, будут направлены на отмену политики его предшественника Дональда Трампа.

Джо Байден REUTERS

Президент Владимир Путин пригласил своего американского коллегу Джо Байдена совершить визит в Украину.

А тем временем примерно за час до инаугурации Объединенные Арабские Эмираты и администрация уже бывшего президента США Дональда Трампа подписали соглашение о приобретении 50 реактивных самолетов F-35 и до 18 вооруженных беспилотников.

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Штрафы водителям евроблях

В Харьковской области начали штрафовать владельцев автомобилей на иностранной регистрации на 8,5 тысячи гривен.

Штрафовать водителей, управляющих автомобилем, который по документам в Украину ввез другой человек. За первое нарушение предусмотрено 8,5 тысячи штрафа, а за второе - 17 тысяч гривен с изъятием водительского удостоверения.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 20 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Неподалеку населенного пункта Старогнатовка незаконные вооруженные формирования открывали огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберного пулемета и снайперского оружия.

В результате провокационных выстрелов был ранен военнослужащий из состава Объединенных сил.

Кроме того, с начала текущих суток, 21 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Видео дня

Между тем на официальном YouTube-канале ZIK чаще всего просматривали ролик о митингах против тарифного геноцида.

Обсуждение дня

Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook топовым стало сообщение о влиянии высоких тарифов на ЖКУ на тех, кто получает субсидии.

???? "Всі, хто отримують субсидії, практично не відчують подорожчання комуналки в січні", - Шмигаль ➡️ Читайте нас у Telegram t.me/zik_ua Опубликовано Телеканал ZIK Среда, 20 января 2021 г.

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