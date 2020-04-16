Изменения в регламент Рады, обмен удерживаемыми и мера пресечения Черновол: Главное за 16 апреля

Обмен удерживаемыми Офис президента

У президента говорят, что сегодняшний обмен удерживаемыми не будет последним

Сегодня стало известно о третьем этапе обмена удерживаемыми с ОРДЛО и избрании меры пресечения Татьяне Черновол. Тем временем количество украинцев, зараженных коронавирусом, пересекло отметку в 4000. Далее расскажем о главных событиях уходящего четверга.

В Украине более 4 тысяч зараженных коронавирусом

Утром 16 апреля в Украине был зафиксирован 4161 случай коронавирусной болезни.

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Таким образом, за сутки зафиксировано 397 новых случаев. Всего известно о 116 летальных случаях по Украине и о 186 пациентах, которые выздоровели.

Обмен удерживаемыми с ОРДЛО

16 апреля состоялся очередной этап обмена удерживаемыми лицами между официальным Киевом и ОРДЛО.

Возвращенные домой украинцы Facebook-страница Людмилы Денисовой

Всего в Украину вернулись 20 украинцев: девятеро с территории ОРДО и одиннадцать с ОРЛО. Подробнее о процессе сегодняшнего обмена можно прочитать в нашем материале по этой ссылке.

На Пасху в Киеве усилят патрулирование

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на период праздничных дней столичные правоохранители будут усиленно следить за соблюдением карантина в общественных местах. Они будут контролировать соблюдение правил ограничений в парках, скверах и возле храмов.

Президент подписал закон о создании единого счета для уплаты налогов

Владимир Зеленский подписал закон о создании единого счета для уплаты налогов.

Он предполагает создание единого счета для уплаты налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом. Вместе с тем этот счет будет открыт для плательщика с его согласия на центральном уровне Государственной казначейской службы. Этот закон должен упростить уплату налоговых платежей и способствовать уменьшению количества ошибочно или излишне уплаченных налогов.

Рада изменила регламент

16 апреля состоялось внеочередное заседание Верховной Рады, на котором нардепы приняли закон о внесении изменений в регламент парламента по противодействию злоупотреблениям правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

Закон вводит особую процедуру рассмотрения законопроекта во втором чтении в случае, если число предложенных к нему поправок превышает 500.

Особая процедура будет применяться по предложению, подписанному не менее чем третью народных депутатов от конституционного состава Рады.

Если решение об особой процедуре принято, каждая фракция сможет определить не более пяти предложений или поправок, на которых она настаивает.

Каждый внефракционный депутат, чьи поправки не учтены комитетом, сможет определить не более одной поправки, на которой он настаивает.

Однако вечером стало известно, что нардепы заблокировали подписание принятых изменений в регламент.

Мера пресечения Черновол

Печерский суд Киева начал избирать меру бывшему народному депутату Татьяне Черновол, которую обвиняют в убийстве человека во время поджога офиса "Партии регионов" в 2014 году.

Татьяна Черновол Фото из открытых источников

По результатам заседания суд отправил подозреваемую на круглосуточный домашний арест почти на два месяца. Ей приказано прибыть к следователю и в суд по первому требованию, не покидать жилья, сдать паспорт и носить электронное средство слежения до 8 июня.

МВФ увеличит льготное кредитование для бедных стран

Международный валютный фонд планирует утроить объемы льготного кредитования бедных стран до более 18 миллиардов долларов, чтобы помочь им отреагировать на пандемию. Льготные кредиты предлагают условия, более выгодные, чем доступные на рынке.

СБУ задержала пособника генерала Шайтанова

Контрразведка Службы безопасности задержала в Киеве фигуранта дела генерала Шайтанова, который также поддерживал контакты с полковником ФСБ РФ Егоровым.

Изъятый арсенал оружия у фигуранта дела генерала Шайтанова Служба безопасности Украины

Во время проведения обысков по месту жительства фигуранта был обнаружен арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов. Правоохранители изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет и 2 гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, винтовку типа карабин, ружье Mauser-Werks, самодельную винтовку с глушителем, 3 гранаты РГД-5 и запалы к ним, 12 капсюлей-детонаторов и 9000 патронов различного калибра. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Видео дня

Сегодня в YouTube-канале телеканала ZIK самым популярным стало видео, в котором депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин высказывается по поводу сотрудничества партии "Слуга народа" и команды Петра Порошенко.

Обсуждение

Тем временем на официальной Facebook-странице телеканала ZIK сегодня больше всего комментировали видеотрансляцию внеочередного заседания Верховной Рады Украины.

Вместо бонуса

Также сегодня на ZIK.ua вышло несколько эксклюзивных материалов – вот они по ссылкам:

Третий этап обмена удерживаемыми: Кто вернулся в Украину из ОРДЛО

Пандемия коронавируса: В каких странах готовы ослабить карантин, а где его вообще не вводили