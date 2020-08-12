Изменения относительно адаптивного карантина, хищение газа и ситуация в Беларуси: Главное за 12 августа

Среда не принесла украинцам резонансных новостей

Фото из открытых источников

Сегодня правительство приняло несколько важных решений, среди которых и кадровые вопросы, и изменения относительно адаптивного карантина. Так, чиновники пересмотрели нормы, по которым регионы относят к одной из определенных зон.

Среди прочего - 5-м лицам объявили подозрение в хищении природного газа на несколько миллионов гривен.

Об этом и многом другом рассказываем подробнее.

Ситуация с карантином и коронавирусом в Украине

Кабинет министров внес изменения в условиях адаптивного карантина в Украине. Теперь уровень заболеваемости будут определять по трем показателям: заполненность коек, уровень тестирований, уровень новых заболеваний на 100 тыс. населения за 14 дней.

Также установлено среднее количество тестирований на уровне не меньше, чем 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней.

AP Photo

Кроме этого правительство внесло изменения в порядок пересечения КПВВ на административной границе с оккупированным Крымом. Отныне самоизоляция не обязательна в случае получения отрицательного результата теста ПЦР.

А тем временем по состоянию на утро 12 августа в Украине зафиксировано 84 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них выздоровели 45 686 человек, умерли - 1970 человек.

Миллионное хищение газа

Пятерым лицам, среди которых бывшие чиновники, объявили подозрение в завладении природным газом стоимостью более 729,8 миллиона гривен.

Директора предприятий-владельцев Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ во Львовской области течение 2016-2017 годов заключили соглашения о закупке у "Нафтогаза" природного газа для производства тепловой энергии населению. Однако для удешевления тепла "Нафтогаз" поставлял ТЭЦ голубое топливо по существенно более низким рыночным ценам.

Кадровые решения правительства

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял ряд кадровых решений. В целом чиновники согласовали назначение помощников министров и заместителей глав двух ОГА.

Заседание Кабинета Министров Украины Правительственный портал

Кроме того, Кабмин отменил свое решение от 5 августа 2020 г. (протокол № 64) о внесении Президенту Украины представления о назначении Мищенко В. П. главой Кировоградской областной государственной администрации.

Дело Шеремета

Подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко Апелляционный суд оставил под стражей.

Активисты требовали, чтобы Антоненко смог пообщаться со своей мамой, однако Нацгвардия выстроила между ними заграждение. После оглашения решения суда подозреваемого не выпускали из стеклянной клетки, как это было во время самого заседания.

Новости по теме: Из-за аварии на водопроводе часть Киева может остаться без воды

Новое в решении вопроса Донбасса

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил вместо понятия "особый статус" Донбасса ввести "особый режим административного управления". По его мнению, такая формулировка будет больше соответствовать тем реформам, которые происходят в Украине в отношении местного самоуправления и принятых законов.

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера", однако при определенных условиях.

Кандидат на пост вице-президента от Байдена

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае своей победы на выборах назначит вице-президентом страны сенатора Камалу Харрис.

55-летняя Камала Харрис баллотировалась на пост президента США от Демократической партии, однако проиграла праймериз Байдену. Ранее сенатор работала генеральным прокурором Калифорнии.

Новое о протестах в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по ситуации в стране отметил, что одной из причин того, что люди "гуляют по улицам и проспектам", является тот факт, что большинство из них не имеют постоянной работы.

Протесты в Беларуси Наша Ніва

Пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова сообщила, что во время подавления протестов в Беларуси силовики открывали огонь на поражение.

В ночь протестов, с 11 на 12 августа, в Беларуси задержали более тысячи человек, следователи открыли 17 уголовных дел. Также задержаны 9 украинцев.

Видео дня

Между тем на официальном YouTube-канале ZIK топовым видео стал ролик — комментарий заместителя главного редактора "Страна.ua" Светланы Крюковой относительно стремления звезд попасть в политику.

Обсуждение дня

Одновременно на официальной странице ZIK в Facebook самой актуальной среди читателей стала новость о том, как советник директора одного из предприятий Госрезерва создал многомиллионную преступную схему.

Вместо бонуса

Кроме того, сегодня на ZIK.ua вышло несколько крупных материалов. Предлагаем обратить на них внимание:

Первая в мире вакцина от COVID-19: Что известно о российской разработке и что с ней не так

Более 60 вспышек в час: Как и когда можно увидеть пик звездопада Персеиды