Исключение Дубинского из фракции, импорт электроэнергии из РФ и компенсация за электроотопление: Актуальное на утро 2 февраля

Понедельник и ночь вторника выдались относительно спокойными в информационном поле

Фото из открытых источников

Накануне вечером народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". Этот вопрос рассматривался еще на прошлой неделе.

Среди главного также стоит упомянуть, что со вчерашнего дня Украина возобновила импорт электроэнергии из России, а правительство утвердило порядок выплаты компенсаций за электроотопление.

Об этих и других актуальных новостях на утро 2 февраля рассказываем подробнее.

Дубинского исключили из фракции

Народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции "Слуги народа". За это решение проголосовали 198 нардепов из 246.

Александр Дубинский Фото из открытых источников

Сам Дубинский назвал это голосование "чистым фарсом", поскольку оно было тайным и без подписных листов.

Возобновление импорта электроэнергии из РФ

В понедельник, 1 февраля, Украина возобновила импорт электроэнергии из Российской Федерации.

Накануне с 12:00 до 15:00 и с 20:00 до 21:00 планировалось поставить в Украину по 200 МВт электричества из России в час. С 21:00 до 23:00 планировали поставить по 100 МВТ в час.

Пандемия COVID-19 в Украине и мире

По состоянию на утро 2 февраля в Украине выявили 1 223 879 случаев коронавируса, 1 035 372 выздоровели, 22 924 - умерли.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Украина может вернуться к "цветному" карантину.

Иллюстративное фото

В мире по состоянию на утро 2 февраля обнаружили 103 938 208 случаев коронавируса, 75 763 231 человек выздоровели, 2 247 936 - умерли.

В испанском городе Лагартера 78 жителей дома престарелых заразились коронавирусом после того, как были привиты вакциной Pfizer.

У жителя Вильнюса подтвердили новый штамм коронавируса, который впервые появился в Великобритании в декабре прошлого года.

Новости по теме: Глава ВОЗ заявил о возможности контролировать распространение коронавируса

Порядок компенсации за электроотопление

Правительство утвердило порядок компенсации для людей, которые пользуются электроотоплением. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, денежное возмещение предусмотрено для более 600 тысяч украинских семей.

Компенсации будут начисляться украинцам автоматически на лицевые счета потребителей. Также эта процедура не потребует каких-либо заявлений или запросов.

Массовое отравление детей

В одной из школ Кропивницкого произошло массовое отравление детей в частности, 12 учеников обратились за помощью к медикам, а еще двоих госпитализировали.

Инцидент случился в общеобразовательном учебном заведении №4. В четверг утром, 28 января, родители пострадавших школьников начали жаловаться на слабость, тошноту, рвоту, боль в животе, повышение температуры тела детей до 37,2 - 38,2 градусов по Цельсию.

В Кропивницком детей из-за массового отравления перевели на дистанционное обучение Иллюстративное фото

Впоследствии было установлено, что пострадавшие ели в школьной столовой. По состоянию на 1 февраля продолжались лабораторные исследования образцов пищевых продуктов, смывов с оборудования пищеблока, питьевой воды, готовых блюд, отобранных на пищеблоке.

Новости по теме: В одном из украинских хоккейных клубов произошло массовое отравление, игру команды пришлось перенести

Смерть украинского режиссера Сергея Проскурни

Накануне на 64-м году умер выдающийся украинский режиссер и культурный деятель Сергей Проскурня. Что стало причиной смерти - не сообщалось.

Сергей Проскурня Фото из открытых источников

Сергей Проскурня родился во Львове 28 ноября 1957 года. Украинский театральный режиссер, продюсер, лауреат премий Национального союза театральных деятелей Украины "Эксперимент" (2001) и имени Сергея Данченко (2017).

Подорожание бензина в Украине

В Украине зафиксировали рост цен на бензин вслед за подорожанием нефти на мировых рынках.

Так, по состоянию на 29 января 2021 года мировая цена на нефть марки Brent составляла 55,43 долларов за баррель. То есть, с июня прошлого года она подорожала на 44%.

При этом цена бензина за последнюю неделю увеличилась на 0,59 гривен за литр.

Отменят ли украинское правописание

Министр юстиции Денис Малюська заверил, что нормы нового правописания, решение о котором ОАСК признал незаконным, будут действовать как минимум до конца проведения нынешнего внешнего независимого оценивания.

По словам министра, соответствующее решение суда еще не вступило в законную силу и не вступит в ближайшее время, поскольку на него будет подана апелляционная жалоба.

Возобновление слушаний по делу МН17

Накануне в Нидерландах возобновились слушания по делу о сбитом над Донбассом пассажирском авиалайнере рейса МН17 "Малайзийских авиалиний".

Досудебная стадия завершилась 25 ноября 2020 года, близится слушание по существу.

В ходе последнего заседания по некоторым из ходатайств защиты одного из обвиняемых, россиянина Олега Пулатова, суд принял решение провести дополнительные расследования, выполнение которых возложено на следственного судью.

Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 1 февраля, в районе проведения Операции объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Обстрелы были зафиксированы вблизи Авдеевки, Пищевика, Южного. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток, 2 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

К тому же, накануне стало известно, что в минувший четверг, 28 января, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" исчез украинский военнослужащий. Военный исчез во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов, его оружие и патроны остались на месте службы.

Видео дня

Между тем на официальном YouTube-канале ZIK чаще всего просматривали новость об ухудшении погоды в Украине из-за циклона с Балкан.

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook топовым стало видео – выступление лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко на согласительном совете в Верховной Раде.

Вместо бонуса

Также на ZIK.ua вышло несколько крупных материалов. Предлагаем обратить внимание:

Возобновление рассмотрения дела МН17: Что обсудили в Нидерландах в первый день

Харьков - город музеев: Что посмотреть туристу за один день

В шаге от прививки: Когда Украина получит вакцину от COVID-19 и в каком порядке будет происходить бесплатная вакцинация

О снайпере, Тарасе Шевченко, Оливере Твисте и Второй мировой войне: Все кинопремьеры февраля на большом экране

Старт регистрации на ВНО: Все, что нужно знать - от списка документов до причин отказа

"Духовная столица Украины": Топ интересных мест Полтавы, которые не оставят равнодушными