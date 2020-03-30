Иллюзия досуга: Как идеально спланировать день на затяжном карантине

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Да, весна идет, а мы сидим дома. Это вынужденная необходимость, и это время можно провести с пользой

Украина будет находиться на карантине еще три недели – до 24 апреля. В этом контексте многие восприняли продление карантина в Украине как дополнительные несколько недель отдыха и не знают, чем заняться в это время.

За две прошедшие недели украинцы привыкли к карантину. Поэтому сейчас, когда погода улучшилась, люди выходят на улицы, гуляют в скверах и занимаются спортом на стадионах так, будто в мире не происходит ничего страшного, а в стране – плановые весенние выходные. Не помогают просьбы и предостережения президента, Министерства здравоохранения, не убеждает сидеть дома даже печальная мировая статистика заболеваемости коронавирусом. Однако сознательные граждане все же не оставляют своих домов без необходимости и не подвергают себя опасности, отдавая предпочтение интересным хобби дома. Далее мы расскажем, чем можно заняться на длительном карантине и главное – как распланировать свой день так, чтобы он был продуктивным.

Режим "карантинного" дня для взрослых

Режим жизни большинства украинцев, которые работают из дома, находятся в вынужденном отпуске или вообще уволились, сейчас монотонный и ограничивается четырьмя стенами. В такой реальности важно давать себе новые эмоции и стимулировать новые заинтересованности, чтобы не погрязнуть в депрессивном состоянии и не поддаться панике и флегматичности.

Самое важное – корректно спланировать день, когда работаешь из дома. Распорядок дня никто не отменял – подъем, чистка зубов, зарядка, проветривание квартиры. Стоит просыпаться каждый день в одно и то же время, обязательно завтракать.

Конечно, в течение трех недель карантина, когда весна в самом расцвете, не получится сидеть дома абсолютно все время. Сходить в магазин, вынести мусор нужно, но выходить следует только в маске и обязательно соблюдая правила безопасности.

Совет 1 – режим дня "рабочий". Следует иметь план на каждый день. Формировать его можно на бумаге, в смартфоне или в голове. Полезно ежедневно делать, кроме обязательной работы, что-то интересное и каждый день разное. Впоследствии это станет привычкой и выполнять все по пунктам будет легко. К примеру, во время обеденного перерыва можно сделать несколько физических упражнений, выучить пару иностранных слов, прочесть новое стихотворение, пересадить вазон, полить цветы или составить список фильмов на ближайшие несколько дней. Конечно, не нужно забывать об отдыхе – его тоже вписывайте в режим дня.

Совет 2 – рабочее место дома. Да, карантин – это не каникулы, поэтому работать удаленно нужно так же качественно, как и в офисе. Однако в течение дня стоит не только работать, но и заниматься спортом и следить за рационом питания. Это поможет держать в тонусе не только мозг, но и тело. Чтобы работа была максимально продуктивной, нужно должным образом подготовить рабочее место – убрать лишние вещи со стола. Это поможет настроиться на работу, и ничто не будет отвлекать от заданного темпа. Также стоит обустроить комнату так, чтобы она была хорошо освещена, и часто проветривать ее.

Совет 3 – многообразие одежды. Да-да, у большинства из нас офис перенесен домой – мы работаем на домашнем лэптопе и свободны от необходимости идеально выглядеть. Однако даже дома нужно выглядеть пусть не роскошно, но хотя бы разнообразно. Чтобы настроиться на работу, на каждый день выбирайте разную одежду и не надевайте пижаму. Психологически легче будет сконцентрироваться на рабочем ритме.

Совет 4 – необходимый отдых. Когда очередное дело из списка, составленного накануне, выполнено, стоит передохнуть. Это может быть чашка чая или кофе, зарядка, любимая песня, несколько отжиманий или скручиваний. К тому же во время работы за компьютером не надо забывать об отдыхе для глаз – через каждые 45 минут отводите взгляд вдаль на 1-3 минуты.

Совет 5 – чистое информационное пространство. В конце концов это – самый главный совет для вашего ментального здоровья и душевного состояния. Прекратите читать несколько изданий и сотни новостей о коронавирусе, просматривать каналы с шокирующей статистикой, громкими заголовками и заманчивыми фактами. Достаточно будет раз в день читать новости из официального источника информации – Министерства здравоохранения и одного-двух любимых, действительно качественных изданий. Не перегружайте себя устрашающими фактами и не "заражайтесь" паническим настроением. Все пройдет, все будет хорошо, стоит лишь переждать, поставив социальную жизнь на паузу на несколько недель.

Для детей – планирование дня и уроки

Для детей прежде всего нужно составить график на каждый день недели. Так ребенок будет понимать, что у него есть и обязательства, и отдых и досуг, и будет организовано подходить к времени.

Круглосуточно с детьми. Не оставляйте детей одних дома и не игнорируйте их просьбы и желания внимания.

Во-первых, сохраните для детей обычный режим дня – ранний подъем, зарядка, завтрак, умственная работа (уроки, развивающие задания), обед, отдых, чтение, игры, мультики, непозднее засыпание.

Во-вторых, не заставляйте детей целый день учиться и делать уроки. Это будет неэффективно, и от напряжения у ребенка испортится настроение, а потом – и у родителей.

В-третьих, будьте в постоянном контакте с ребенком. Объясните детям, что сейчас вынужденные условия, когда родители, даже находясь дома, будут немного заняты какую-то часть дня. Предупредите, что вы поработаете, а потом поиграете вместе.

Школа дома. Самой продуктивной частью дня является дообеденное время – на эти часы распределите уроки для детей продолжительностью 25-35 минут. Объясните ребенку материал, посмотрите с ним несколько примеров, дайте задание, затем проверьте его. Дети взрослого школьного возраста самостоятельно могут прочитать новую тему и выполнить задания к ней.

Детский сад дома. Для детей дошкольного возраста следует разработать интересные игры, которые можно совместить с полезными домашними делами. К примеру, можно сделать уборку в кухне или затеять приготовление нового блюда и привлечь к этому ребенка – это развитие.

Учите детей правильно складывать вещи, делать спортивные упражнения, рисуйте с ними по стеклам, займитесь раскрасками, поиграйте в прятки, мастерите фигурки из пластилина, выдумывайте забавные аппликации, рисуйте иллюстрации к сказкам, придумывайте сказочные истории, пойте песни.

Детские психологи уверены: самое главное на карантине с детьми – это осознание, что пребывание дома – это все же больше об отдыхе и релаксе, чем о железной дисциплине и гонке за успехами. Поэтому не заставляйте детей делать "заоблачные" задания и перегонять школьную программу, превосходя самих себя.

К тому же родителям следует ограничить время на развлечения с гаджетами и проводить больше времени по-настоящему вместе с детьми, а не просто в одном помещении. Сейчас самое время наладить хороший контакт со своими чадами!

А о досуге в условиях карантина можно прочитать в нашем материале по этой ссылке.