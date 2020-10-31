Хэллоуин, или день Всех Святых: Какая история у "самого ужасного" праздника современности и как он проходит в Украине

Хэллоуин давно стал костюмированным праздником Фото из открытых источников

Этот праздник только приобретает настоящую популярность в Украине, тогда как в мире им "заболели" уже очень давно

Хэллоуин ежегодно отмечают с 31 октября на 1 ноября. Он давно стал популярным во всем мире, однако несколько утратил свой изначальный смысл и стал "игрушкой", несерьезной забавой с костюмами и выдуманными ужасами. На самом деле этот день глубже и интереснее, чем мы думаем.

Рассказываем, откуда пришел этот праздник, как он приобрел современный вид и как его отмечают в Украине.

История и традиции Хэллоуина

Сегодня люди по всему миру переодеваются в жуткие костюмы, чтобы "напугать" смерть и продемонстрировать, что не боятся ее. Получается, что Хэллоуин – это как бы день борьбы со смертью.

История этого праздника берет свое начало 2000 лет назад на территории современной Великобритании у древних кельтов. Они имели календарь, "разделявший" год на светлую (лето) и темную (зиму) части.

Кельты верили, что главный бог – Солнце – с 1 ноября и всю зиму находится в плену у властелина царства мертвых Самхейна. Дни в конце октября, во время перехода к зиме, кельты отмечали пышными гуляниями. Кельты верили, что землю окутывает холод, наступает зима, а потому время собирать урожай и готовиться к морозам.

Так сказать "переломной" ночью была ночь с 31 октября на 1 ноября. Тогда якобы происходили паранормальные вещи – между мирами живых и мертвых исчезала граница, и потусторонние силы приходили на землю. Кельты знали, как бороться со злыми духами, спустившимися к ним.

Чтобы изгнать духов подальше от своих жилищ, кельты гасили огонь в доме, возле домов клали еду, чтобы задобрить духов, а сами одевались в шкуры животных и собирались вокруг костра, чтобы принести в жертву животное. Далее нужно было взять из огня искру и принести ее в дом и поместить в пустую тыкву. Таков был ритуал защиты от духов.

Шли века и вот в III столетии Папа Римский Григорий III назначил праздник Всех Святых на 1 ноября. А его преемник Григорий IV признал этот день общим праздником католической церкви, посвященным всем Святым.

Ночь на 1 ноября с очагом и тыквами у римлян стала называться "All Hallows Even" ("Месса Всех Святых"). Далее фраза сократилась до Hallowe'en, и теперь у нас есть знакомый всем Halloween.

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Символы Хэллоуина

У Хэллоуина издавна есть традиционные цвета – черный и оранжевый. Первый – это как бы олицетворение смерти и тьмы, а второй – символ сбора урожая в уходящем году.

Тыква стала символом праздника в Северной Америке, тогда как в Шотландии им долгое время была обычная репа. Становление тыквы символом хорошо объяснено в легенде о пьянчужке Джеке. Он якобы обманул дьявола, за что позже был наказан.

Ожидая судного дня, Джек ходил по земле, освещая себе путь угольком, который положил в пустую тыкву. Именно поэтому, считается, что вырезанная тыква со свечой внутри отгоняет злых духов.

В кельтских традициях тыква имела схожее значение – служила своеобразным светильником, который помогает душам дойти до чистилища.

"Ужасные" костюмы на Хэллоуин придумали, чтобы защититься от призраков и духов умерших. Древние кельты одевались в звериные шкуры, тушили огни в домах и выставляли на улицы еду, чтобы задобрить духов. А мы же теперь покупаем или сами мастерим себе костюмы и "играем" в призраков и монстров.

А еще Хэллоуин – это день, когда дети переодеваются в костюмы, приходят к соседям и говорят у дверей: "Конфеты или жизнь!". С этим девизом они ожидают сладостей от взрослых.

Как отмечают Хэллоуин в Украине

Праздником "ужасов" Хэллоуин стал в XIX веке у ирландцев. Они распространили его в Японию, США и Канаду, а дальше – по всему миру. Сравнительно недавно – десятилетие назад или чуть больше – традиция отмечать Хэллоуин пришла и в Украину.

Хэллоуин в Украине – относительно новый и молодой праздник, который не успел приобрести какие-то собственно украинские традиции празднования. Мы имеем американские и европейские обычаи, на основе которых формируем стиль празднования этого дня.

Так, из года в год молодежь устраивает костюмированные вечеринки в камерных барах и ночных клубах, зомби-парады на улицах городов, организует квесты, хоррор-шоу, тематические празднования с костюмами, масками и гримом.