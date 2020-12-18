Харьков без Кернеса: Кто будет руководить городом и когда выберут нового главу

Эксперты не исключают, что решение о перевыборах мэра Харькова затянется на годы

Харьковский городской голова Геннадий Кернес на 62-м году жизни отошел в вечность. Этому предшествовали несколько месяцев лечения сначала в городе, а потом в немецкой клинике от коорнавируса и связанных с ним последствий. За это время неоднократно ширились слухи о его смерти, однако они опровергались. Но главе Харькова не удалось побороть болезни.

Что известно о захоронении Геннадия Кернеса, кто его временно заменит на посту мэра Харькова и когда будут перевыборы рассказываем подробнее.

Известие о смерти Геннадия Кернеса

Накануне бизнесмен Павел Фукс сообщил, что городской голова Харькова Геннадий Кернес умер вследствие коронавирусной болезни COVID-19.

Он отметил, что глава города отошел в вечность ночью 17 декабря. Смерть повлекли серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма, которые дали последствия коронавирусной инфекции.

Немного погодя информацию о смерти Геннадия Кернеса подтвердили в горсовете Харькова. Там сообщили, что его захоронение ориентировочно состоится либо в понедельник, либо во вторник. Все зависит от того, как немецкие власти все оформит. Позже возможную дату захоронения сместили на вторник, среду или максимум – четверг.

В пятницу вечером telegram-канал Klymenko Time сообщил, что похоронят главу города 23 декабря.

В 7:00 должна начаться церемония отпевания градоначальника в Благовещенском соборе. Потом в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Н. В. Лысенко состоится церемония прощания с Геннадием Кернесом.

Церемония богослужения и панихида будут транслироваться на экранах в соборе и в фойе театра. В местах прощания будут дежурить бригады скорой помощи.

Геннадий Кернес будет похоронен на Аллее почетных харьковчан на городском кладбище №2. В день прощания движение транспорта будет частично перекрыто.

Также в Харькове объявили траур, который продлится в течение трех дней - 17, 18, 19 декабря. Впоследствии траурный период сократили до двух дней - 17 и 18 декабря.

В эти дни будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаги города на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях. Также в дни траура отменили все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

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Значимость Кернеса для города и горожан

Геннадий Кернес с 2010 года и до смерти занимал должность председателя Харьковского городского совета. На выборах 25 октября 2020 года он получил более 60% поддержки жителей, находясь в немецкой клинике на лечении.

В "Народном рейтинге – самые влиятельные украинцы по версии читателей сайта Фокус" он занял 5 место. Там значится: "Кернес умудрился создать свой региональный рай, в котором бизнесмены ходят к нему на поклон к гостинице "Националь". Народ разводит руками: "Ну а кто же еще, если не он?" А сам он, подобно царю Мидасу, превращает в деньги все, к чему ни прикоснется, - от метрополитена к СМИ. Последняя новость: мэрия Харькова потратит на Дом недвижимости, реконструкция которого длилась четыре года, еще 74 млн грн". Рейтинг был опубликован 11 декабря.

А тем временем на сайте петиций к президенту Украины появились предложения присвоить Кернесу звание Героя Украины и установить ему памятник в Харькове.

Автор петиций значил, что "последние 16 лет своей жизни, Геннадий Адольфович посвятил служению своей стране, ее гражданам и конечно же харьковчанам которых он любил не меньше, чем свой, всегда дорогой ему, родной и такой любимый им город Харьков".

Его девиз: "На благо города и всех харьковчан" стал воплощением в жизнь другого тезиса "Не словом, а делом", и стал примером лидерства и самоотдачи для всей страны и всех глав городов и руководителей всех уровней.

А секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов убежден, что смерть Кернеса – большая потеря для города и огромное горе для него лично. "Это человек действительно с большой буквы, который возвеличил Харьков", - добавил он.

Тем временем в офисе президента отношение к Кернесу в обществе назвали "неоднозначным".

У Зеленского отметили, что жизненный путь Кернеса исключает единодушное мнение. "Отношение к Геннадию Кернесу в нашем обществе не было и не могло быть однозначным. Это понятно. Он прошел такой путь в жизни, который точно исключает единодушие в его оценках", – написали в ОП.

В то же время в офисе считают, что Кернес имел собственное видение развития города и вкладывал в это свои эмоции и компетенции. "Если следующий мэр Харькова сможет обеспечить качество управления городским хозяйством и такой же социально ориентированное содержание городской политики, это будет минимум того, что необходимо для памяти о мэра Геннадия Кернеса. Соболезнуем близким, семье и харьковчанам", – отмечено в сообщении.

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Кто заменит Кернеса

Из-за смерти городского головы Харькова Геннадия Кернеса управление городом перейдет к секретарю городского совета Игоря Терехова. Ведь в случае смерти избранного городского головы функции мэра переходят к секретарю городского совета. Им был избран Игорь Терехов. Поэтому именно он будет выполнять функции мэра.

Игорь Терехов Харьковский городской совет

Игорь Терехов отметил, что у городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его команды были большие планы по развитию города. Теперь команда будет воплощать их в жизнь.

"У нас были большие планы развития города, и эти планы мы, конечно, будем воплощать в жизнь. Геннадий Адольфович ушел от нас, но он оставил сплоченный дружный коллектив, сплоченную команду, которая смогла в его отсутствие выиграть выборы и в городскую, и в областную раду", – отметил Игорь Терехов.

Игорь Терехов отметил, что та потеря, которой сегодня понес Харьков из – за смерти городского головы Геннадия Кернеса, - невосполнима. А в горсовете кроме текущих также сконцентрированы над вопросом, чтобы похоронить Геннадия Кернеса как человека, которая заслужила уважение и любовь горожан, на достойном уровне.

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Что известно о Терехова

Игорь Терехов - коренной харьковчанин. Имеет диплом инженера-строителя и магистра государственного управления. В 2007 году указом Ющенко получил звание Заслуженного экономиста Украины.

После окончания инженерно-строительного института успел поработать в "Укркондиціонері", затем назначен председателем совета акционеров завода "Кондиционер". С 1999 по 2006 годы работал начальником управления по вопросам предпринимательства, начальником управления потребительского рынка ГУ экономики и коммунального имущества Харьковской мэрии.

Согласно открытым данным, Терехов является фактически локальным политиком. В 2006 году Терехов баллотировался по списку от "Нашей Украины" в Верховную Раду, однако попытка была неудачная.

В 2007-м почти месяц (с 1 по 30 марта) занимал должность заместителя председателя Харьковской ОГА.

С 2015 года был заместителем мэра Харькова, баллотировался также в областной совет. На очередных местных выборах 25 октября он в очередной раз баллотировался в мэрию: был "вторым" в списке после Кернеса в партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

СМИ сообщили, что Терехова можно назвать одним из создателей так называемого "Харьковского чуда" – превращения постсоветского города в современный с современной инфраструктурой и неплохими зелеными зонами. Также Игорь Терехов вошел в близкий круг мэра Харькова и подружился с российско-украинским олигархом Павлом Фуксом.

За время отсутствия Кернеса Терехов фактически руководил городом, а также стал лицом избирательной кампании политической партии городского головы.

9 декабря Терехов по представленной электронной подписи больного политика и согласию депутатов был избран секретарем мэрии.

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Когда будут перевыборы в Харькове

Председатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" в Харькове Андрей Лесик рассказал, что в Харькове будут проведены внеочередные выборы городского головы.

"Есть закон, и чтобы его нормы выполнялись, будут назначены досрочные выборы, если их назначат депутаты. А если выборы не назначат, то, видимо, некоторое время будем жить при и. о. городского головы Терехе Игоре", – отметил политик.

Его слова подтвердила и руководительница сети " Опора" Ольга Айвазовская. Она не исключила сценарий, при котором назначение выборов в Харькове продлится годы - такие случаи, говорит она, уже случались.

"В предыдущие созывы Верховной Рады у нас были случаи, когда выборы городских голов не назначались годами - в Луцке, в Николаеве, других населенных пунктах. Рада просто их не назначала, но при этом как коллегиальный орган не несла за такое свое бездействие никакой ответственности", - рассказала Айвазовская.

Она отметила, что сначала должно быть задокументировано свидетельство о смерти, затем его передают в органы местного самоуправления. Местный совет еще должен принять решение по факту получения этого свидетельства, затем обратиться в Верховную Раду. По словам Айвазовской, предсказать, сколько времени все это продлится, невозможно.

А вот кто будет баллотироваться на пост главы города пока неизвестно. Михаил Добкин, который был кандидатом на предыдущих выборах в октябре, но позже снялся, рассказал, что о выдвижении своей кандидатуры пока не думает.

"Геннадий Адольфович умер ночью, было бы верхом кощунства говорить о том, кто будет идти на его место. Надо сначала отдать ему дань уважения", - сказал он 17 декабря.

Узнать, кто баллотировался на должность председателя Харьковского городского совета на выборах 25 октября 2020 года можно по ссылкой.