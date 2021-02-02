Харьков – город музеев: Что посмотреть туристу за один день

Уникальные музеи железной дороги и секса, соборы и самый старый зоопарк в Украине

Привокзальная площадь в Харькове Фото из открытых источников

Харьков – один из крупнейших городов на северо-востоке Украины, который является центром историко-географической области Слободская Украина. Уже в XVIII веке он был образовательным центром. Библиотека Харьковского коллегиума к 40-м годам стала первой в городе и насчитывала 5 тысяч томов.

Туристы из года в год едут сюда, чтобы посетить Парк культуры и отдыха им. Леонтовича (Горького). Сегодня Харьков – студенческая столица Украины, в которой учится более 160 тысяч студентов. Здесь расположены уникальные памятники архитектуры, музеи и старейший зоопарк страны. Об этих и других интересных местах, читайте в нашем материале.

Как появился город

На территории Харькова проживали скифо-сарматские и черняховские племена, половцы, северяне. Город впервые письменно упоминают в летописи 1185 года. Тогда его называли Донец. В середине VIII века орды хана Батыя все разрушают.

Современное название встречается лишь в 1627 году в "Книге Большому Чертежу". Ее происхождение до сих пор вызывает споры между историками. Сегодня большинство специалистов считают, что название город получил от реки Харьков, другие – связывают с именем предводителя первых украинских переселенцев и половецкой столицей.

Река Лопань Фото из открытых источников

Во время национально-освободительной войны под руководством гетмана Богдана Хмельницкого украинские казаки и крестьяне начали обживать эти территории. Они бежали из Приднепровской и Западной Украины от гнета польских панов. Одновременно с ними появились русские поселенцы, что формировало Слобожанскую культуру.

Первую крепость построили по украинскому обычаю. В 1656 году создали отдельное Харьковское воеводство по указу московского царя Алексея Михайловича. Оборонительное укрепление встало на месте, где сливались реки Харьков и Лопань. В царском указе 28 марта 1656 года и других документах 1657-1659 гг. Отмечается, что в этот период в городе было не менее 200 домов.

В последующие годы происходит превращение из форпоста в центр ремесла и торговли. В городе проводят четыре крупнейших ярмарки Слободской Украины: Успенский, Крещенский, Троицкий, Покровский. Уже в 1765 г. ликвидируют полковое административное устройство и создают Слободско-Украинскую губернию. Начинают строить Успенскую церковь в 1658 году, создают городскую думу. В XVII веке появляется почтовая служба и аптека.

Успенский собор в Харькове find-way.com.ua

Активное развитие приходится на следующие две сотни лет: открывают Харьковский коллегиум в 1731 году, мостят город в 1828, открывают один из старейших университетов, основателем которого стал ученый М. В. Каразин.

В ХХ веке активно развивали промышленность. Уже в 1962 году в Харькове проживало почти миллион человек. В 1975 открыли метро. В этот период также построили жилые массивы Павловы Поля, Алексеевка, Салтовка. В то же время открывала театры и музеи. Появился и Харьковский планетарий. Сегодня это город студентов, парков и уникальных сооружений.

Харьковский университет им. М. В. Каразина Фото из открытых источников

Топ музеев города

Музей истории и железнодорожной техники Южной железной дороги. Расположен на территории вокзального комплекса города. Его основали в 1967 году. После реконструкции 2014 года здесь появилось новое помещение и техника под открытым небом. По состоянию на сегодня в фонде музея более 2 тысяч экспонатов. Среди них 36 единиц железнодорожной техники, а 500 представлены в экспозиции.

Музей имеет 3 зала, где представлена история формирования Украинской железной дороги. Туристы могут осмотреть инструменты, которыми строили пути, билеты и удостоверения работник еще времен Российской империи, макеты подвижных составов. Также есть диорама, которая посвящена временам Второй мировой войны. Музей находится по адресу ул. Евгения Котляра 15-в. Это рядом с Северным терминалом. График работы с 09:00 до 17:30 ежедневно. Вход бесплатный.

Локомотивы экспозиции Музея истории и железнодорожной техники Южной железной дороги Фото из открытых источников

Харьковский художественный музей. Имеет уникальное художественное собрание, которое берет начало в 1805 году. Харьковский университет приобрел 2477 графических листов западноевропейских мастеров, куда входили произведения известных художников XVI-XVIII вв.: А. Дюрера, Х. Гольциуса, Л. Джордано. Позже коллекцию дополнили 500 произведений европейских живописцев XVI-XVIII века, а также 50 картин нидерландских и голландских мастеров, среди которых Я. ван Скорел, А. Вердуль, Ф. Флорис, 420 рисунков и акварелей Я. ван Гойена и П. Молейна.

Сегодня фонды Харьковского художественного музея насчитывают около 25 тысяч экспонатов, русской, европейской и украинской живописи, скульптуры и графики. Он открыт для посетителей каждый день с 10:00 до 17:40, кроме вторника по адресу ул. Совнаркомовская, 11 (метро "Архитектора Бекетова"). Билет для взрослых стоит 20 грн.

Коллекция картин музея Фото из открытых источников

Харьковский морской музей. Создали в 2009 году. В основу коллекции положена частная коллекция Александра Якименко, который ее собирал десятки лет. Он проводит экскурсии и возглавляет музей. Экспозиция посвящена европейской истории мореплавания. Здесь вы сможете осмотреть мини-копии разнообразных кораблей, приборы навигации. Музей расположен на улице Жен Мироносиц, 13, второй этаж дома культуры Национальной полиции Харькова. Часы для посещения: ежедневно с 10:00 до 19:00.

Мини-макеты боевых кораблей Фото из открытых источников

Научно-просветительский музей сексуальных культур. Его открыли в 1999 году сотрудниками кафедры сексологии и медицинской психологии Харьковской медицинской академии. Здесь представлены экспонаты, изображающие интимные культуры народов Японии, Америки, Китая, Европы. Большая часть из них - личная коллекция профессора Валентина Кришталя. Стоимость входного билета сюда 20 грн. Музей расположен на ул. Маяковского, 5.

Один из залов в Музее сексуальных культур find-way.com.ua

Места, которые обязательно нужно посетить

Площадь Свободы. Ее построили в 1930-х годах. Тогда Харьков был объявлен столицей Украины. Площадь – это шестой по размеру майдан со сквером в Европе, который имеет площадь почти в 12 гектаров. На этой территории расположено историческое здание Госпрома, которое не смогли разрушить во времена Второй мировой войны.

Теперь здесь часто проводят концерты, соревнования, парады. Это любимое место встречи в любое время года. Чтобы добраться до достопримечательности, нужно ехать до метро "Госпром" или "университет".

Историческое здание Госпрома Фото из открытых источников

Харьковский зоопарк. Самый старый в Украине. Он расположен в центре на улице Сумской, 35. С 1896 года и сегодня имеет почти 8 тысяч животных. В нем есть отделы ихтиологии, амфибий, рептилий, птиц. Также гости могут взглянуть на экспозиции "розовых фламинго" и сов. В зоопарке встречаются дикие кабаны, верблюды, лошади Пржевальского. В отделе хищных животных можно взглянуть на медведей. Стоимость билета для взрослого составляла 40 грн. Сейчас зоопарк временно закрыт на реконструкцию. Его должны были открыть в 2020 году, но пока работы продолжаются.

Лев Харьковского зоопарка Фото из открытых источников

Благовещенский собор. Это один из величайших памятников архитектуры Харькова. Она берет начало еще со времен основания города. Сначала на ее месте стояла деревянная церковь, но затем в XIX веке благодаря архитектору Михаилу Ивановичу Ловцову возвели каменный собор. Достопримечательность расположена недалеко от метро "Центральный рынок".

Благовещенский собор find-way.com.ua

Центральный парк культуры и отдыха им. Леонтовича (раньше Горького). Давно считают одним из лучших парков развлечений Украины. В 90-е годы позапрошлого века он получил имя выдающегося русского писателя Максима Горького. В 2012 году здесь провели реконструкцию, благодаря которым появилась новая канатная дорога и смотровое колесо высотой в 55 метров. На территории парка также можно найти различные бронзовые скульптуры, взять в аренду коньки, батуты и тому подобное. Нередко здесь проводят концерты и разнообразные мероприятия.

Парк культуры и отдыха им. Леонтовича Фото из открытых источников

Это лишь маленькая часть достопримечательностей, которая ждет туристов в Харькове. Тут расположен Покровский собор на ул. Университетская 10/8, который является достопримечательностью ХVII века, фонтан "Зеркальный ток" и немало других парков.

Напоминаем, что мы писали о необычных памятниках Украины: апельсину в Одессе и огурцу в Нежине.

Также у нас есть материал о Полтаве, которая в начале ХХ века называли "духовной столицей Украины, где рассказали о месте Полтавской битвы 1709 года и почему город строили зодчие "как малый Петербург".