Хантавирус в Германии, возобновление слушаний по делу МН17 и усиление карантинного контроля в электричках: Главное за 12 ноября

Дело до сих пор рассматривают Фото из открытых источников

В Германии обнаружили первый случай инфицирования, возникший непосредственно в стране

Сегодня стало известно о возобновлении в Нидерландах слушаний по делу о сбитом "боинге" МН17 и об усилении карантинного контроля со стороны "Укрзализныци" в электричках. А тем временем ученые из Германии сообщили об обнаружении первого случая заражения хантавирусом у человека.

Далее рассказываем об этих и других важных событиях этого четверга.

Возобновление слушаний по делу МН17

В Нидерландах сегодня состоится очередное судебное заседание по делу сбитого малайзийского самолета рейса МН17 над Донбассом. Сторона обвинения в четверг и, возможно, в пятницу, отреагирует на запросы защиты относительно расследования. Уже 25 ноября суд решит, какие запросы принимать, а какие отклонить.

Напомним, в начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты одного из четырех обвиняемых, спецназовца ГРУ Олега Пулатова.

Защита Пулатова требует заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства. Также адвокаты предложили суду записать вопрос для их клиента Пулатова.

Тем временем стало известно, что в совместном расследовании The Insider и Bellingcat говорится о том, что Главное разведывательное управление России координировало деятельность медиапроекта Bonanza Media, который распространял фейки о сбитом на Донбассе малайзийском рейсе MH17.

Руслан Стефанчук заболел коронавирусом

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук получил положительный результат теста на коронавирус COVID-19.

Руслан Стефанчук Фото из открытых источников

"Уважаемые друзья! Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой сменился положительным тестом. Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно, надо пройти и это испытание", - отметил Стефанчук на странице в Facebook.

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В Германии - первый случай хантавируса

В Германии врачи клиники "Шарите" подтвердили первый случай заражения хантавирусом в стране.

Хантавирус Charité

Больной оказалась жительница Нижней Саксонии, которую попала в больницу с почечной недостаточностью. У нее есть домашняя крыса, которая предположительно была привезена из другой страны.

Хантавирус, или вирус Сеула, происходит из Азии и передается людям от крыс. Вероятно, в Европу болезнь была перенесена дикими грызунами на кораблях. Однако это первое зафиксированное заражение человека хантавирусом непосредственно в Германии, а не "завезенный" случай из-за рубежа.

Верховный суд отказал Януковичу в иске

Верховный суд Украины оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций об отказе в удовлетворении иска экспрезидента Виктора Януковича к эксгенпрокурору Юрию Луценко о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Бывший президент Украины Виктор Янукович Фото из открытых источников

Кассационная инстанция постановила оставить без изменений решение Печерского районного суда города Киева от 13 марта 2020 года и постановление Киевского апелляционного суда от 16 июля 2020 года.

Виктор Янукович в свое время судился с Генпрокуратурой и Юрием Луценко из-за якобы нарушения его чести, достоинства и деловой репутации. Речь шла о словах Луценко на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, что Янукович присвоил более 40 миллиардов долларов, когда бежал из Украины.

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"Укрзализныця" усиливает карантинный контроль

"Укрзализныця" усилит контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий на пригородном сообщении. В рамках усиления контроля будет увеличено количество проводников и охраны.

Фото из открытых источников

В дальнем сообщении количество мест четко контролируется, в пригородном сообщении – мониторятся наиболее нагруженные направления, увеличивается количество проводников и работников военизированной охраны для дополнительного контроля.

В компании обещают и в дальнейшем заботиться о соблюдении масочного режима сотрудниками, осуществлении температурного скрининга, дезинфекции подвижного состава и контроле наличия масок у пассажиров.

О втором туре выборов мэра Черновцов

В ЦИК заявили, что сегодня Черновицкая городская ТИК установила результаты выборов городского головы и назначила повторное голосование на 29 ноября. В то же время на сайте ЦИК не указано, кто именно из кандидатов прошел во второй тур.

Правда, согласно данным экзитпола студии Савика Шустера, во второй тур местных выборов мэра Черновцов выходят кандидат от "Единой альтернативы" Роман Кличук и кандидат от "Команды Михайлишина" Виталий Михайлишин.

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Нововведения для велосипедистов

Кабинет министров разрешил велосипедистам ездить по полосе для маршрутных транспортных средств - считают, что такое движение более безопасно для велосипедистов.

Изменения призваны развивать велосипедную инфраструктуру и уменьшить травматизм среди велосипедистов. Это объясняют тем, что общественный транспорт движется со скоростью в среднем 20 км/ч, зато обычные машины — 50 км/ч.

Итак, велосипедисты смогут ездить по полосе со знаком "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств".

Россия вводит санкции против Германии и Франции за Навального

Россия ввела зеркальные санкции против Германии и Франции, которые те наложили на нее из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото из открытых источников

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, санкции против руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции уже приняты, и об этом скоро будет сообщено Германии и Франции.

Лавров также отметил, что Алексея Навального могли отравить, но уже после госпитализации.

Комментарий премьера Армении о Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к нации, заявив о возможности окружения 20 тысяч солдат и офицеров страны в случае отказа подписать заявление по Нагорному Карабаху.

Никол Пашинян Фото из открытых источников

По словам Пашиняна, во время подписания соглашения с Азербайджаном и Россией он знал, что ставит свою жизнь под угрозу. "Когда создается ситуация, когда военнослужащий не может больше влиять на ситуацию, то он не должен погибать во имя родины, а родина должна идти на жертвы во имя солдата. С этим пониманием я подписал этот печально известный документ, понимая, что риск лично моей гибели высок, не только в политическом, но и физическом смысле. Но жизнь 25 тысяч солдат была важнее", - высказался глава правительства.

Видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK больше всего просмотров получило видео о том, что президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак с COVID-19 находятся в изолированных палатах больницы "Феофания".

Обсуждение дня

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали новость о заявлении Петра Порошенко относительно похорон матери своей жены.

Порошенко опубликовал фото с похорон матери своей жены Марины и поблагодарил всех, кто пришел с ней проститься

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Опубликовано Телеканал ZIK Четверг, 12 ноября 2020 г.

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