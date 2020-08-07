Грядут выборы в Беларуси: Все, что произошло в предвыборную кампанию – от обысков и арестов до заключений

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Беларусь скоро узнает имя нового президента, но нового ли?

4 августа в Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента. Оно продлится до 8 августа, а уже в воскресенье, 9 августа, в стране – основной день выборов. Досрочно будут голосовать те избиратели, которые не могут находиться по месту жительства в день выборов.

Накануне шестых президентских выборов в Беларуси вспоминаем процедуру их проведения и рассказываем о главных соперниках единоличного правителя страны Александра Лукашенко.

Как пройдут выборы президента Беларуси

Фактически история нынешнего волеизъявления народа Беларуси началась 8 мая, когда Палата представителей национального собрания назначила дату президентских выборов — 9 августа.

Позже в мае прошла регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты и были образованы территориальные избирательные комиссии.

Далее начались пикеты в поддержку соперников Александра Лукашенко, в ходе которых многих активистов арестовали правоохранители. Уже в июне несколько кандидатов отказались от участия в президентских выборах и сняли свою кандидатуру.

В Конституции Республики Беларусь написано – президента выбирают раз в 5 лет. Президентом может стать гражданин Беларуси по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом, не имеющий судимости и проживающий в Беларуси перед выборами не менее десяти лет непрерывно.

Нынешние выборы Президента Беларусь - шестые в истории страны после распада СССР. Президентские выборы в Беларуси проходили в 1994, 2001, 2006, 2010 и 2015 годах. Все разы побеждал Александр Лукашенко. Интересно, что ни одни из предыдущих выборов президента Беларуси, кроме первых, международное сообщество не признавало беспристрастными и независимыми.

Ныне действующий президент 65-летний Александр Лукашенко претендует на свой шестой срок на посту главы государства. Сейчас он руководит страной 25 лет подряд с 1994 года, победив на выборах пять раз.

В ЦИК Беларуси отметили, что создали 5767 избирательных участков, в том числе 44 за рубежом.

Кстати, на досрочных выборах – тех, которые до 9 августа, – на избирательных участках присутствуют не более трех наблюдателей. Это якобы нужно из-за эпидемической ситуации, тогда как правозащитники уверены: это создает условия для манипулирования, чтобы как можно сильнее закрыть избирательный процесс.

Подробнее о порядке и процедуре выборов в Беларуси можно прочитать в этом нашем материале.

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Топ-5 кандидатов в президенты Беларуси

На пост президента Беларуси, кроме уже традиционного Александра Лукашенко, баллотируются четыре кандидата: Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев, Сергей Черачан. Именно их ЦИК допустила к участию в выборах.

Светлана Тихановская. 38-летняя переводчица и преподавательница иностранных языков, домохозяйка.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская Фото из открытых источников

Она решила баллотироваться в президенты, когда ЦИК не зарегистрировала инициативную группу ее мужа, известного белорусского видеоблогера Сергея Тихановского. Его арестовали 29 мая во время пикета в поддержку Светланы и обвинили в грубом нарушении общественного порядка и вмешательстве в работу избирательных комиссий.

Светлана заявила, что подумает над вероятным объединением с другими кандидатами. Также она заверила, что зарегистрировалась кандидатом только ради своего мужа и тех, кто ему поверил.

"Сережа, я тебя очень люблю, я делаю это ради тебя и тех, кто тебе поверил. Я верю, что он не сломается", - прокомментировала Светлана Тихановская.

Анна Канопацкая. 43-летняя юрист, экс-директор частной юридической фирмы. С 1995 по 2019 годы была членом Объединенной гражданской партии. В 2016 – 2019 годах была депутатом Палаты представителей национального собрания Беларуси.

Анна Канопацкая Фото из открытых источников

За время своего депутатства Анна Канопацкая разработала законопроект, который сохранял неприкосновенность президента после окончания его полномочий и оказывал ему материальную помощь для него и его семьи.

Белорусские эксперты уверены, что эта кандидат является "проектом" Лукашенко и ее цель - критиковать всех своих оппонентов. К примеру, она несколько некорректно высказывалась в адрес других кандидатов.

Сергей Черечень. 35-летний экономист, который планирует "приобрести опыт" путем баллотирования в президенты. С 2008 года он работал консультантом по кризисному менеджменту на различных предприятиях. В течение последних двух лет занимается инвестиционной и консалтинговой деятельностью.

Сергей Черечень Фото из открытых источников

Сергей Черечень уверял, что его цель – "построить в Беларуси страну возможностей. Страну, гражданам которой будут по-доброму завидовать школьники и студенты, рабочие и бизнесмены, молодые семьи и пенсионеры других стран".

А в своей предвыборной программе Черечень предлагает отменить "налог на тунеядство", транспортный налог и обязательное распределение выпускников вузов, выступает за введение моратория на смертную казнь, возвращение исторического флага и герба.

Андрей Дмитриев. 41-летний лидер гражданской кампании "Говори правду".

Андрей Дмитриев Фото из открытых источников

На президентских выборах в 2010 и 2015 годов он был руководителем штаба Владимира Некляева и Татьяны Короткевич. Целью участия в президентской кампании Андрей Дмитриев назвал необходимость всем рассказать о беззаконии и добиться освобождения Бабарико, Тихановского, Лосика и других политзаключенных.

Александр Лукашенко. Предвыборная кампания действующего президента Беларуси самая подробная и основательная из программ кандидатов, потому что Лукашенко имеет в этом большой опыт. В частности, он обещает, что через 5 лет средняя зарплата вырастет вдвое, инвесторы получат поддержку от государства, будут сохранены традиционные производства, в Конституцию внесут определенные изменения, а образование сделают доступным и современным.

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Протесты, аресты, задержания "вагнеровцев" – все, что предшествовало выборам

За этими президентскими выборами без преувеличения следит весь мир. И в определенной степени из-за того, что накануне в Беларуси состоялся ряд событий, которые могут быть трактованы как давление на соперников Лукашенко.

Аресты и обыски. Речь о массовых арестах и ​​заключении оппонентов действующего белорусского лидера. Все началось почти сразу со старта предвыборной кампании - 11 июня департамент финансовых расследований возбудил уголовное дело в отношении ряда сотрудников Белгазпромбанка, главой которого был Виктор Бабарико, планировавший баллотироваться в президенты. Тогда в банке были проведены обыски, а 15 человек задержали. Через несколько дней счет избирательного штаба Виктора Бабарико на 100 000 белорусских рублей был заблокирован.

Дальше больше - 18 июня задержали Виктора и Эдуарда Бабарико, а вечером в Минске прошли многотысячные митинги в их поддержку.

19 июня во многих белорусских городах: Минске, Гомеле, Могилеве и других - состоялись "Акции солидарности", на которых задержали многих активистов. Тогда же произошли столкновения с ОМОНом, когда задержали 270 человек.

В течение июня белорусская ЦИК отказала в регистрации кандидатами еще пяти претендентам.

Среди самых громких преследований кандидатов - действия правоохранителей против Виктора Бабарико и Сергея Тихановского.

Виктору Бабарико предъявили обвинение в даче и получении взятки, а Тихановского арестовали еще 29 мая во время пикета по сбору подписей. Было возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений различной степени тяжести сотрудникам органов внутренних дел. Тихановского до сих пор держат под стражей по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Еще один кандидат Валерий Цепкало даже уехал из Беларуси в Россию вместе с детьми, заявив, что его хотели задержать, а его жену - лишить родительских прав.

Подробнее о предвыборных митингах в Беларуси, протестах против очередного выдвижения Лукашенко своей кандидатуры и обысках и задержаниях его главных соперников можно прочитать в большом материале по этой ссылке.

Эпопея с "вагнеровцами". 29 июля под Минском были задержаны 33 бойца российской частной военной компании Вагнера. Сообщение об этом прошло на государственном уровне - информационное агентство БЕЛТА опубликовало перечень фамилий задержанных и отметило, что они прибыли в Беларусь для вмешательства в выборы.

Оперативно прокомментировал ситуацию и президент Лукашенко. Он заявил, что прибытие "вагнеровцев" в Беларусь - это проделки России, желающей дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами.

Максимально подробно об истории с появлением представителей ЧВК Вагнера в Минске можно прочитать в нашем эксклюзивном тексте по этой ссылке.

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Стоит сказать, что белорусскую Конституцию обновили после государственных референдумов в 1996 и 2004 годах. Первый референдум расширил полномочия и создал двухпалатный парламент - Национальное собрание. Второй референдум убрал из Конституции ограничение президентских сроков.

Фактически Александр Лукашенко подстроил под себя Конституцию и установил суперпрезидентскую форму правления, сосредоточив всю власть в своих руках. Сегодня именно у Лукашенко все рычаги влияния в государстве и все важные решения принимает только он: может распустить палаты парламента, издавать декреты со статусом законов, назначать и снимать судей и председателя Конституционного суда, Верховного суда и всех других судов страны.

И что бы Лукашенко ни говорил о том, что не собирается находиться на посту президента до конца жизни, он все же будет пытаться удержать его любыми способами.