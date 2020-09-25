Гривневый обмен: Какие банкноты и монеты не будут принимать с 1 октября

Украинцы могут обменять монеты и банкноты в течение трех лет

Из обращения снова выводят монеты и некоторые банкноты – уже с 1 октября их не будут принимать при расчете в украинских магазинах. В Нацбанке отмечают, что такие шаги имеют несколько преимуществ.

Об этом и о том, что стоит знать о денежном обмене, рассказываем далее.

Какие монеты и банкноты выведут из обращения

В Украине с 1 октября выведут из обращения все банкноты гривни старых образцов, напечатанные до 2003 года, и монеты номиналом 25 копеек.

Заместитель главы Национального банка Алексей Шабан отметил, что госрегулятор продолжает наводить порядок в наличном обращении и приводить его к мировым стандартам. Главная цель таких решений – упростить наличные расчеты и повысить их удобство для пользователей, а также позаботиться об экономической целесообразности и о повышении качества наличных в обращении.

Банкноты и монета, которые изымут из обращения НБУ

Решения, озвученные Национальным банком, стали продолжением многолетней работы регулятора по оптимизации наличного обращения.

По его словам, в результате банкнотно-монетный ряд гривни сократится с 17 номиналов до 12. Всего в нем останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот, что соответствует международной практике. Он станет упорядоченным и удобным.

Причины вывода банкнот и монет из обращения

В НБУ сообщили, что монеты номиналом 25 копеек сейчас не размениваются из-за изъятия из обращения монет номиналами 1, 2 и 5 копеек. Поэтому без 25 копеек эта проблема решится и это упростит наличные расчеты.

Такое действие не окажет влияния на инфляцию, поскольку при отсутствии монет номиналом 25 копеек во время наличных расчетов могут применяться правила округления общих (в чеке) сумм расчетов наличными деньгами за товары, работы или услуги (до сумм, кратных 10 копейкам).

В Нацбанке также рассказали, что банкноты старого образца, которые были введены в оборот до 2003 года, уже почти не выполняют свою функцию платежного средства. Сейчас в обращении их остается около 1,8% от общего количества всех банкнот, которые используются. За три последних года их объем в обращении почти не изменился. То есть граждане ими почти не рассчитываются, эти банкноты не инкассируются и в банки не поступают. Их изъятие из обращения не доставит неудобств гражданам, в то же время бизнесу и государству принесет пользу.

В первую очередь снизятся расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку, хранение банкнот и монет. Также в НБУ убеждены, что украинцам будет удобнее рассчитываться, когда банкнот и монет станет меньше.

Методика изъятия

С 1 октября монеты и банкноты, которые будут изымать из обращения, не будут принимать при расчете, то есть заплатить ими не удастся.

Граждане, у которых остались старые банкноты и монеты номиналом 25 копеек смогут обменять их на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет:

во всех украинских банках – в течение одного года с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2021 года включительно;

в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) – в течение трех лет с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2023 года включительно.

Какие еще деньги планируют изъять из обращения

В Нацбанке также отметили, что с 1 октября 2020 года начнут активнее изымать из оборота банкноты номиналом 1 и 2 гривни образцов 2003-2007 годов и оборотные монеты номиналом 1 гривня старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета). Однако они остаются платежным средством, то есть ими можно рассчитаться. Обменивать их не нужно — когда банкноты и монеты будут попадать в банки, они не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк.

Какие монеты вывели из обращения ранее

За период с 01 октября 2019 года по 31 августа 2020 года, по данным НБУ, из наличного оборота изъято 77,5 млн штук монет мелких номиналов, из них номиналом:

1 коп. – 3,5 млн штук или 0,14 % от монет этого номинала в обращении;

2 коп. – 1,9 млн штук или 0,14 % от монет этого номинала в обращении;

5 коп. – 23 млн штук или 1,3% от монет этого номинала в обращении;

25 коп. – 49,1 млн штук или почти 3% от монет этого номинала в обращении.

А тем временем в Украине увеличивается количество металлических монет. Так, в 2016 году была изменена монета номиналом в 1 гривню. Ее выпустили металлической "серебряной", в честь двадцатилетия введения национальной валюты Украины.

Через два года, весной 2018-го, была введена похожая металлическая "серебряная" одногривневая монета с портретом князя Владимира.

В конце 2019 года и в середине 2020-го появились монеты номиналом 5 и 10 грн.