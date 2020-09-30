Готовим кошельки: Как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Украине в отопительный сезон 2020/21

Осень – и снова повышение тарифов Фото из открытых источников

Тарифы на коммуналку снова полны сюрпризов

Чем ближе отопительный сезон, тем больше украинцы тревожатся насчет тарифов на отопление, газ и горячую воду. И этому есть объяснение – каждый год в Украине растет стоимость то газа, то электроэнергии, то услуг по водоснабжению. Эта осень не станет исключением, к сожалению.

Далее рассказываем об особенностях грядущего отопительного сезона и неприятном, хоть и ожидаемом (потому что традиционном), повышении тарифов на коммунальные услуги.

Старт отопительного сезона 2020/21 и его нюансы

До 15 октября – начала отопительного сезона в Украине – остается ровно пол месяца. Конечно, сейчас все объекты социального и жилищного фонда должны быть готовы к старту отопительного сезона и подаче горячей воды по коммуникациям. Однако так должно быть в идеальном мире, на практике же все несколько по-другому.

Так, подготовительные работы к отопительному сезону 2020/21 начались практически сразу после окончания предыдущего и продолжались все лето и сентябрь. В течение первого осеннего месяца местная власть отчитывалась о готовности к подаче теплоносителя в многоквартирные дома, школы, детские сады и ряд других объектов социальной инфраструктуры городов.

Как и положено, отчетность состоялась – в Минрегионе отметили, что по состоянию на 1 сентября к зимнему периоду подготовлено 129 912 дома, а это – 82,6% от плана. Готовность жилого фонда, который обслуживают управляющие, – 82,8%, а готовность домов, обслуживаемых ОСМД, ЖСК или самостоятельно жителями, – 81,9%. На ремонт и подготовку жилого фонда к осени и зиме потратили 1566,7 млн грн.

При этом к зиме, а затем и к отопительному сезону, подготовлено 11 764 дошкольных учебных заведения, 14 412 учебных заведений и 9960 учреждений здравоохранения.

Ни о каких экстраординарных случаях, серьезных авариях, которые не удалось ликвидировать, и коммуникациях, которые не удалось отремонтировать, речь не идет. Поэтому можно сказать, что все пройдет традиционно – в середине октября в квартирах украинцев включат тепло, в течение недели отопление будет "раскачиваться". А дальше пойдет как обычно – кое-где локальные аварии, периодические отключения из-за поломок, а там и зима закончится.

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Тарифы на электроэнергию зимой 2020/21: все без изменений?

О старте отопительного сезона более-менее понятно и волноваться не о чем, чего нельзя сказать о тарифах на коммунальные услуги. Они давно стали шаткой "субстанцией", которая рано или поздно отклоняется в сторону увеличения. Зимой люди обычно потребляют больше горячей воды, электроэнергии и газа. Причина очевидна – прогрев жилища. Поэтому тарифы, которые также растут традиционно перед зимой, ощутимо ударят по карманам.

О зимнем повышении тарифов говорить еще рано – до декабря многое в стране может измениться, к примеру, пройдут местные выборы, а в связи с этим в одних регионах тарифы могут вырасти, а в других – остаться неизменными. Однако самое время поговорить об октябрьском состоянии тарифов на коммунальные услуги в Украине.

Например, недавно Министерство энергетики и угольной промышленности Украины сообщило, что повышение тарифов на электроэнергию в октябре не планируется.

"В средствах массовой информации распространяется недостоверная информация о повышении тарифов на электрическую энергию для населения с 1 октября текущего года. Минэнерго и Правительство неоднократно подчеркивали, что в условиях сложной социально-экономической ситуации цена электрической энергии для населения до конца текущего года останется неизменной", - заявили в ведомстве.

Поэтому получается, что стоимость электрической энергии составляет (с НДС):

При потреблении до 100 кВт·ч – 90 коп. за 1100 кВт·ч;

При потреблении свыше 100 100 кВт·ч – 168 коп. за 1100 кВт·ч.

Кстати, цена на электроэнергию для украинцев не пересматривалась с 2017 года и сейчас является самой низкой среди европейских стран.

Такое заявление Минэнерго появилось не просто так. Несколько недель назад ряд украинских СМИ сообщили, что с 1 октября в Украине отменят льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии. Именно эти слухи Минэнерго и поспешило опровергнуть.

Нюанс в том, что не Украина и не местная власть будет решать, сколько платить украинцам за электроэнергию, а МВФ. В меморандуме с МВФ украинская власть взяла на себя обязательство выйти на полностью рыночные коммунальные тарифы для всего без исключения населения. Так называемый "экономически обоснованный" тариф уже заложен в законе о рынке электроэнергии.

Такой рыночный тариф – это не 90 копеек и не 1,68 гривни за 1 киловатт, а +/- 2,5 гривни за 1 киловатт. То есть, за те же 100 киловатт нужно будет заплатить не 90 и не 168 гривен, а 250.

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Тарифы на воду в Украине: тоже без изменений?

Вместе с информацией о росте тарифов на электроэнергию, в СМИ сообщили и о подорожании холодной воды. Мол, тариф на воду вырастет на 22% уже с октября этого года. Правда, водоканалы, как и Минэнерго опровергли эти цифры.

"Есть четкая позиция городской власти – тарифы повышать не будут. Последний раз тарифы должны были пересмотреть весной, как раз перед карантином, но столичные власти их не согласовали и мы прислушались к их мнению. На данный момент никаких изменений в стоимости услуг не планируется", - заявили в Киевводоканале.

Правда, здесь не все так просто. В водоканалах заявляют, что все же основания для подорожания воды есть, прежде всего, из-за роста цен на реагенты, электроэнергию, которые являются составляющими себестоимости тарифа на воду.

Если вода все же подорожает на 20% (+/-), то среднестатистическая семья будет платить за 10 кубометров почти 270 гривен вместо нынешних 230 гривен.

Тарифы на газ: вот где цены поползли вверх

В августе этого года Национальная газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила новую цену на газ для населения. Стоимость газа выросла на 0,27 гривни за 1 кубометр. Интересно, что уже в сентябре цены на газ снова выросли – установлен ценник в 4,7 гривни за 1 кубометр, что на 45% дороже, чем в августе. Более того - цена газа уже известна и на октябрь и она еще выше, чем была в сентябре. Для пользователей, которые покупают газ по тарифу "Месячный", стоимость голубого топлива составит 4,7 грн / куб. м с НДС. Стоимость распределения газа учитывается отдельно. Стоимость голубого топлива в рамках тарифа "Годовой" составит 4,73 грн / куб. м с НДС (без стоимости распределения).

Повышение цены связано с тем, что рынок входит в сезон высоких цен с приближением отопительного периода. Это косвенно указывает на то, что подорожание еще будет.

К тому же "Нафтогаз" установил цену на газ в тарифе "Годовой" в рамках функционирования рынка газа. Это значит, что за 1 кубометр газа потребителям придется платить 4,73 гривни с НДС и без учета доставки. Также в "Нафтогазе" запустили еще один тариф - "Месячный". Согласно ему, стоимость 1 кубометра газа составляет 3,24 гривни с НДС и без учета доставки.

Эти нововведения были введены из-за рынка газа, который запустили в Украине с августа. Получается, что теперь население платит и будет платить в дальнейшем по расценкам для промышленных потребителей. Для тех, кто живет в многоквартирных домах, это не слишком дорого - рыночные ценники на газ коснуться их только в контексте потребления кухонного газа. А вот тем, кто живет в частных домах, будет сложнее - они обогреваются газовыми котлами, поэтому этой зимой платить придется по рыночным тарифам.

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Тарифы на отопление: высокий ценник

Меморандум с МВФ коснулся не только цен на газ в Украине, а опосредованно повлиял и на стоимость отопления. Согласно договору с МВФ, в Украине вводится законодательное требование, которое с 1 октября 2020 позволяет компаниям-поставщикам тепла несколько раз в год пересматривать тарифы, корректируя их в соответствии с рыночными ценами на газ. То есть будет дорожать газ - будет дорожать и отопления.

Учитывая структуру тарифа на тепло, который зависит от тарифов на газ, после подорожания газа тарифы на отопление также возрастут.

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В общем картина не выглядит слишком страшной, но и очень оптимистичной тоже не выдается.

Конечно, перед местными выборами власть сознательно не пойдет на понижение своего рейтинга и порчу настроения украинцам. А вот после выборов - запросто. Поэтому с 1 декабря или с 1 января, скорее всего, подорожают и вода, и электроэнергия, и отопление. Неприятная перспектива, но к ней стоит готовиться - и психологически, и кошельком.