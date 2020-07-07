Государственная измена в Украине: Как появилась статья за шпионаж и почему никто не докажет вину топ-чиновников

Государственная измена - едва ли не самая сложная статья УКУ в плане тяжести доказывания вины Фото из открытых источников

Статья есть, конкретное наказание также предусмотрено, но возникает извечный вопрос: "Почему же почти никто не сидит?"

В последнее время один из самых острых вопросов Генеральной прокуратуре – это отсутствие посадок чиновников, которых подозревают в государственной измене. Общество обвиняет прокуроров и следователей в бездействии среди целого "цветника" государственных изменников, мол, есть кого сажать, но этим никто не занимается. Однако не все так однозначно.

К тому же, вопреки расхожему мнению, что госизмена касается только "сдачи" секретной информации, на самом деле это понятие гораздо более обширное и сложное, чем кажется на первый взгляд.

Далее рассказываем непосредственно о понятии государственной измены, ее интерпретации в украинском законодательстве и последних расследованиях случаев госизмены в Украине.

Что такое государственная измена в Украине и кто может стать предателем

Государственная измена — это действия, умышленно совершенные гражданином в ущерб независимости, территориальной целостности, обороноспособности государства, а также государственной, экономической, информационной безопасности государства. Сюда относится переход на сторону врага во время вооруженного конфликта, помощь иностранному государству в проведении диверсионной деятельности против государства.

Согласно ст. 111 УК Украины, предметом госизмены фактически могут стать данные, составляющие государственную тайну.

Существуют три формы государственной измены. К первой форме принадлежит непосредственно переход на сторону врага, то есть помощь государству, с которым Украина находится в условиях военного положения или вооруженного конфликта. Эта форма включает в себя переход к врагу через линию фронта, вступление в армию враждебного государства и оказание помощи агентам такого государства.

Ко второй форме государственной измены относится шпионаж, то есть сбор информации, составляющей государственную тайну с целью передачи иностранному государству.

Третья форма – это помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности против Украины по заданию иностранного государства или по собственной инициативе.

Интересно, что субъектом преступления может быть исключительно гражданин Украины, которому до совершения преступления исполнилось шестнадцать лет. Ответственность за государственную измену предусмотрена в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Правда, согласно законодательству, от наказания могут и освободить. Это возможно, если украинец получил преступное задание от иностранного государства, но не совершил никаких действий по выполнению этого задания и добровольно заявил органам государственной власти Украины.

История дел относительно госизмены и первый приговор предателям в Украине

До 2014 года статью о государственной измене в Украине применяли чрезвычайно редко. На самом деле, даже точно неизвестно, сколько приговоров по этой статье было вынесено до этого времени.

Известно о случае с Тарасом Бубликом – военнослужащим, бывшим афганцем из Ивано-Франковска. В 2002 году суд приговорил его к семи годам заключения за сотрудничество с немецкой разведкой. Также знаем о кейсе с оперуполномоченным по особо важным делам СБУ капитаном Виталием Белоганом – его приговорили к восьми годам заключения. Следствие доказало, что он согласился работать на спецслужбу Польши и продавал ей секретную информацию.

Также стоит упомянуть реальные приговоры за госизмену, вынесенные в 2003 - 2013 гг. Они касаются супругов с Волыни – старший офицер ВСУ Олег Грыженко и его жена Людмила работали на разведку Польши и передавали ей секретные данные.

После Революции Достоинства в 2014 году в Украине все громче и чаще говорят о фактах государственной измены. Больше всего такие заявления звучат в адрес политиков, прокуроров и должностных лиц 2000-х и 2010-х годов.

С началом событий на востоке Украины и после аннексии Крыма дела о государственной измене участились, став частью гибридной войны между нашей страной и соседом – Россией. Что мы, что россияне регулярно сообщают, что задержали шпионов и предателей. Поэтому за шесть лет этот негласный перечень "государственных изменников" солидно пополнился как топ-чиновниками и военными, так и рядовыми украинцами.

Среди последних громких дел по обвинению в госизмене – приговор экс-депутату Верховной Рады АР Крым Василию Ганышу. 1 июля об этом рассказали в прокуратуре Крыма, отметив, что за совершение государственной измены Ганыша приговорили к 12-ти годам лишения свободы. Сейчас он находится в "Киевском следственном изоляторе".

Интересно, что его задержали еще в 2015 году во время выезда из Крыма на материковую часть Украины. А признали виновным в госизмене в ноябре 2018 года в Днепровском районном суде Киева, приговорив к 12 годам лишения свободы.

В отношении фигурантов из Крыма, то следствие и судебные слушания в большинстве случаев проходили заочно. Например, это касается так называемого "лидера" Крыма Сергея Аксенова, "экс-прокурора Крыма" Натальи Поклонской и бывшего главнокомандующего Военно-морских сил Украины Дениса Березовского. Все они официально находятся в розыске.

Самые известные случаи обвинений в госизмене в Украине

Казалось бы суды должны были бы только то и делать, что выносить приговоры. Однако нет. Реально в суд попали несколько десятков дел, а в силу вступили всего 24. Все потому, что доказать факт государственной измены если не невозможно, то довольно сложно и долго.

Пока самым известным случаем государственной измены, который активно расследуется следователями, можно назвать дело в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. С ним связана целая череда уголовных дел, подозрений, свидетельств, судебных слушаний, приговоров и апелляций на них.

Например, в начале 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича аж к 13-ти годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны. Правда, этот приговор существует только на бумаге и не может стать путем к реальному наказанию.

К тому же 24 июня Государственное бюро расследований сообщило подозрение в государственной измене Виктору Януковичу и двум экс-министрам обороны – Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву. Досудебным расследованием было установлено, что эти трое с 2012 по 2014 гг. совершили государственную измену. Речь идет о действиях, направленных на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, подрыва ее обороноспособности, предоставлении России и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Также в ГБР установили, что президент Янукович и экс-министры обороны в 2012-2014 гг. целенаправленно снижали обороноспособность Украины с помощью так называемого "реформирования Вооруженных Сил Украины", сокращая численность воинских частей и меняя их дислокацию.

В настоящее время похожие обвинения касаются уже и пятого президента Петра Порошенко. О возможной госизмене с его стороны говорят в контексте событий в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Тогда после атаки российских военных в плен попали 24 украинских моряка.

Относительно недавних кейсов касательно госизмены – стоит вспомнить, как 14 апреля контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила генерал-майора Шайтанова, который работал на российскую ФСБ. Об этом подробно можно прочитать в нашем большом материале по этой ссылке.