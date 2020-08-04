Голосовать не по прописке: Как украинцы могут изменить избирательный адрес на местных выборах

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Украинцы могут изменить место голосования до 9 сентября

На предстоящих местных выборах украинцы смогут проголосовать не по месту регистрации. Это впервые, когда избирателям разрешили выбирать местную власть там, где они фактически проживают.

Рассказываем подробнее, как изменить избирательный адрес.

Новшество от власти

Еще в начале июля Центральная избирательная комиссия запустила электронный сервис для изменения избирательного адреса онлайн. Такое нововведение внедрено в Украине впервые, раньше можно было сменить место регистрации на выборах Президента Украины и парламента.

"До 9 сентября каждый украинец, который постоянно проживает не по месту регистрации (в том числе внутренне перемещенные лица), сможет изменить место голосования онлайн. Так, все украинцы смогут проголосовать на местных выборах по месту фактического проживания", - сообщили в пресс-службе министерства цифровой трансформации.

Изначально, чтобы изменить избирательный адрес нужно было предоставить документ, удостоверяющий фактическое пребывание избирателя не по месту регистрации – договор аренды жилья, право собственности на жилье, документ о предпринимательской деятельности или родственные отношения с лицом, которое зарегистрировано по указанному адресу.

Стоит помнить, что после смены, избирательный адрес будет определен как постоянный и не подлежит повторному изменению в течение следующих 6 месяцев.

Сейчас условия изменения места голосования упростили, указанные документы не требуют.

Как изменить избирательный адрес

На местных выборах украинцы могут изменить избирательный адрес онлайн фактически посетив соответствующее учреждение.

Чтобы изменить место голосования онлайн, нужно иметь электронную цифровую подпись.

Избирателю для смены места регистрации нужно:

1. Зайти на сайт Государственного реестра избирателей и выбрать подпункт "заявления и запросы", а далее "обращение относительно изменения избирательного адреса". При этом сразу же нужно авторизоваться с помощью цифровой подписи.

2. Заполнить анкету и выбрать причину изменения избирательного адреса, указать актуальное место проживания и электронную почту. И еще раз подтвердить эти данные цифровой подписью.

3. После завершения процедуры должно поступить письмо-подтверждение заявки на смену адреса. О результате сообщают позже на электронную почту, или же это можно проверить на сайте реестра.

Другой способ изменить место голосования – обратиться в отдел ведения реестра избирателей. Они преимущественно располагаются в помещениях районных государственных администраций.

Там также нужно написать заявление на смену избирательного адреса. Просмотреть адреса отделов можно по ссылке.

Как получить электронную подпись

Чтобы воспользоваться возможностью изменения избирательного адреса онлайн, необходимо иметь или получить электронную цифровую подпись.

Для этого нужно обратиться в любой аккредитованный центр сертификации ключей и предоставить заполненную регистрационную форму, паспортные данные и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов.

Электронный ключ к подписи лучше хранить на съемном носителе (например, флешке).

Если обратиться в Информационно-справочный департамент Государственной налоговой службы, Министерство внутренних дел Украины, ПриватБанк, то можно получить квалифицированную электронную подпись бесплатно.

Также можно обратиться к мобильному оператору, который заменит SIM-карту на карту с электронной подписью. Другие поставщики доверительных услуг оформляют электронную подпись от 100 до 200 грн.

Срок действия квалифицированной электронной подписи составляет 1-2 года. Чтобы продолжить ее использование, можно просто продлить срок действия онлайн через веб-сайт поставщика.