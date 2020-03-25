Годовщина смерти Вячеслава Черновола: Что мы знаем об аварии, унесшей его жизнь

Вячеслав Чорновил Фото из открытых источников

О Вячеславе Черноволе Украина и мир знают многое и склоняют голову перед его приверженностью национальной идее

25 марта – годовщина смерти украинского политика, общественного деятеля, патриота и борца за независимость Вячеслава Чорновила. 21 год назад, 25 марта 1999 года председатель "Народного руха" Украины Вячеслав Чорновил погиб в автокатастрофе. В этот день мы решили напомнить о жизни и неутомимой общественной, политической и журналистской работе этого выдающегося человека для будущего украинского общества.

Кем стал для Украины Вячеслав Чорновил

Историки и рядовые украинцы знают Чорновила-старшего прежде всего как диссидента, трагически погибшего под Киевом, как политзаключенного СССР, деятеля движения сопротивления против советской власти, борца за национальное единство и против дискриминации украинства, наконец как Героя Украины.

Вячеслав Чорновил родился 24 декабря 1937 года в поселке Черкасской области (тогда это была Киевская область) в учительской семье.

В советские времена семья Чорновила подверглась преследованиям – арестовали отцовского брата, преследовали отца. Чтобы уберечься от этого, семья часто переезжала.

Вячеслав окончил школу с золотой медалью и поступил в Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко на филологический факультет. Со второго курса он перевелся на факультет журналистики, где и начались неприятности из-за его гражданской позиции, однако окончил вуз с отличием. В течение трех лет с 1960 года Чорновил работал на Львовской студии телевидения редактором, а потом начал деятельность литературного критика.

С 1963 года жил в Киеве. А когда в следующем году попытался поступить в аспирантуру Киевского педагогического института, не был допущен из-за политических взглядов.

Вячеслав Чорновил был тем человеком, с которого фактически началось движение шестидесятников в Украине, к которому присоединились Иван Светличный, Иван Дзюба, Евгений Сверстюк, Василий Стус, Алла Горская, Лесь Танюк. Активисты в течение 1960—1970-х годов противостояли советскому режиму.

4 сентября 1965 года стало переломным в жизни Чорновила. Тогда вместе с Иваном Дзюбой и Василием Стусом он выступил в кинотеатре "Украина" на премьере фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков" с протестом против арестов украинских интеллигентов. Конечно, после выступления его уволили с работы, начинают против него дело, проводят обыски в помещении.

Чорновил основал подпольное украинское издание "Украинский вестник", был членом Украинской Хельсинкской группы. Трижды его сажали в тюрьму за так называемую "антисоветскую пропаганду": в 1967–1969, 1972–1979 и 1980–1988 годах находился в лагерях строгого режима и в ссылке. В КГБ его прозвали "неугомонным", однако на одном из сотни допросов он не свидетельствовал против друзей или единомышленников.

"Трудно назвать другую нацию, которую бы так беспощадно кромсали, и которая, как феникс из пепла, рожала новую элиту, находили силы для самоутверждения", - говорил Чорновил про Украину и делал все, что от него зависело, для ее подлинного возрождения.

В 1990-1992 годах был председателем Львовского областного совета, а с 1990 года – народным депутатом Украины. На первых президентских выборах независимой Украины Чорновил выступил кандидатом, заняв второе место. А с 1992 года и до смерти был председателем Народного Руха Украины.

Обстоятельства гибели Вячеслава Чорновила

Автомобильная катастрофа произошла на трассе возле Борисполя при до сих пор невыясненных обстоятельствах.

25 марта 1999 года автомобиль марки Toyota, в которой сидели Вячеслав Чорновил, его водитель Евгений Павлов и пресс-секретарь Дмитрий Понамарчук, направлялась из Кировограда. На 5-м километре автомобильной трассы Борисполь – Золотоноша столкнулась с КамАЗом, который разворачивался среди шоссе.

62-летний Вячеслав Чорновил и его водитель погибли мгновенно. А пресс-секретарь сидел на заднем сидении и поэтому остался жив.

Чорновила похоронили на центральной аллее Байкового кладбища в Киеве в присутствии почти 200 тысяч человек, и началось "расследование", которое до сих пор не дало никаких четких ответов. В течение 20-ти лет дело о смерти Чорновила то открывали, то приостанавливали, то архивировали. И многие до сих пор уверен, что Вячеслава Чорновила убили как сильного конкурента на президентских выборах. Дело в том, что в 1999 году в Украине выбирали президента, а авария не слишком напоминает несчастный случай.

Дмитрий Понамарчук говорит, что это было покушение, и Чорновил умер не сразу, а после того, как исполнители убийства "добили" его.

"Есть один период после катастрофы, где я не мог контролировать ситуацию, – 5-7 минут. Этого было бы достаточно, чтобы убийцы убили тех, кто был на переднем сидении. Почему меня не добили? Потому что я упал с заднего сиденья на пол", – говорил Дмитрий Понамарчук в 2018 году.

К тому же знакомые Чорновила говорят, что у него на голове были следы от ударов, не похожих на травмы после автокатастрофы. Это значит, что Чороновила могли "добить" кастетами.

Во время президентства Леонида Кучмы расследование гибели Чорновила велось в ключе несчастного случая, а версия о покушении не рассматривалась вообще. А при президентстве Виктора Януковича, в 2011 году была проведена эксгумация тела Чорновила – после этого прокурор Киева Анатолий Мельник говорил, что череп погибшего не имеет следов кастета. В январе 2014 года Бориспольский межрайонный суд Киевской области закрыл дело о гибели Вячеслава Чорновила, признав его несчастным случаем. Правда, после Революции Достоинства дело о смерти Чорновила восстановили, но новых решений в нем нет. В свою очередь сын политика Тарас Чорновил уверен – это было убийство, заказанное тогдашним президентом Леонидом Кучмой.

Пусть там как, но в деле действительно остается ряд неточностей и странных совпадений. К примеру, после аварии от сердечного приступа умер один из трех пассажиров "Камаза" Иван Шлем, а водителя Владимира Куделя, который якобы сидел за рулем во время аварии, амнистировали...

25 марта – годовщина гибели Вячеслава Чорновила – Чорновил был политиком, кандидатом в президенты Украины в 1991 году, погиб в автокатастрофе в 1999 году возле Борисполя, смерть позиционируется как несчастный случай