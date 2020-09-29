Годовщина расстрелов в Бабьем Яре, прощание с погибшим в катастрофе Ан-26 и очередное подозрение Микитасю: Главное за 29 сентября

Бабий Яр Фото из открытых источников

В Киеве в Бабьем Яре почтили жертв расстрелов

Сегодня в Харькове простились с одним из курсантов, погибших в катастрофе самолета Ан-26, других не похоронят пока не проведут идентификацию тел. К тому же стало известно, что народные депутаты в первом чтении приняли закон, который запрещает продавать электронные сигареты несовершеннолетним, а Максиму Микитасю объявили очередное подозрение в "нечистых" делах финансовых. Далее рассказываем об этих и других важных событиях уходящего дня.

Прощание с курсантом, погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом

В Харькове попрощались с одним из курсантов, который погиб в авиакатастрофе 25 сентября под Чугуевом. Прощались с Виталием Вильховым, который выжил в самой катастрофе, но утром 26 сентября умер в больнице.

Klymenko Time

Церемония началась в 09: 00 у Мемориала Славы и длилась около 40 минут. Далее тело отправили во Львов, где парня должны похоронить. С другими погибшими в авиакатастрофе попрощаются после того, как будет завершена идентификация тел.

Годовщина расстрелов в Бабьем Яре

29 сентября – День памяти жертв Бабьего Яра. В связи с этим в Киеве на территории урочища открыли аудиовизуальную инсталляцию "Зеркальное поле".

Открытие посетили представители многих конфессий и первые лица государства, в частности, президент Владимир Зеленский. По замыслу авторов аудиоинсталляция позволит посетителям заповедника почувствовать, через какие трагические события прошел Киев в прошлом.

Аудиовизуальная инсталляция "Зеркальное поле" в Бабьем Яру Украинская правда Жизнь

В столбы инсталляции вмонтировано 32 динамика, которые создают звуковой коридор с эффектом хора. Из колонок звучат взрослые и детские голоса, перечисляющие бесконечный список из имен жертв Бабьего Яра.

Инсталляция будет работать 24/7 и ночью сквозь эти отверстия будет пробиваться свет, создавая эффект миража. Каждый час будет звучать звук, символизирующий память о жертвах Бабьего Яра.

Еще одно подозрение Максиму Микитасю

Национальное антикоррупционное бюро сообщило экс-нардепу Максиму Микитасю о еще одном подозрении.

Максим Микитась Obozrevatel

Речь идет о том, что в 2017 году подразделение НАЭК "Энергоатом" заключило договор на 929 млн грн с подконтрольной ему компанией. Согласно этому договору, указанная компания должна была построить централизованное хранилище отработанного ядерного топлива реакторов ВВЭР АЭС Украины. Впоследствии затраты на строительство хранилища возросли до 1,36 млрд грн. Однако объект до сих пор не введен в эксплуатацию.

Однако за 2017-2019 гг. чиновник "Энергоатома" безвозмездно получил от другой компании, также подконтрольной экс-нардепу, три квартиры в новостройках Киева общей стоимостью 4,42 млн грн. По версии следствия, это является неправомерной выгодой.

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В Италии рассматривают апелляцию по делу Маркива

Апелляционный суд в Милане начал рассмотрение дела нацгвардейца Виталия Маркива. Его приговорили к 24 годам лишения свободы за якобы причастность к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в мае 2014 года на Донбассе.

Виталий Маркив RFE/RL

В зал суда пустили только участников процесса, родных и некоторых журналистов. Украинской общине в Италии не разрешили попасть в здание суда, зато разрешили провести акцию поддержки у суда. Поэтому у здания суда собралось около 40 украинцев – сторонников Виталия Маркива.

Новые задержанные по делу Новака

По делу бывшего главы "Укравтодора" и экс-министра транспорта Польши Славомира Новака задержаны еще три человека.

Славомир Новак Liga.net

Сообщается, что среди задержанных – бывший глава топливно-энергетического концерна К. Дариуш, а также бывший председатель правления энергетических компаний Т. Войцех. Задержанным предъявлено обвинение в предоставлении Новаку взяток на общую сумму несколько сотен тысяч злотых (более миллиона гривен) за то, чтобы занять влиятельные посты.

Лидер "Голоса" заболела COVID-19

Глава политической партии "Голос" Кира Рудик заболела коронавирусом.

Лидер партии "Голос" Кира Рудык Фото из открытых источников

"Друзья, сегодня получила положительный тест на COVID-19. Последние несколько дней была высокая температура, наверное, самая высокая в моей жизни. Все остальные симптомы похожи на грипп. Вкус и запах чувствую, но, говорят, это ненадолго. Сегодня чувствую себя намного лучше, чем вчера", - написала Кира Рудик в Facebook.

Депутат отметила, что все члены "Голоса", с которыми она общалась, сдали тест на коронавирус.

Запрет продажи электронных сигарет детям до 18 лет

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу электронных сигарет и жидкостей к ним гражданам в возрасте до 18 лет.

Законопроект №3628 предлагает запретить продажу электронных сигарет и жидкостей несовершеннолетним наравне с традиционными табачными изделиями. Кроме этого, под запрет попали товары детского ассортимента, имитирующие табачные изделия или электронные сигареты. Нарушение этих правил карается штрафом от четырехсот до восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан – 6800-13600 гривен.

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Заявление Фокина о конфликте на Донбассе

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе Витольд Фокин заявил, что не видит подтверждение того, что на востоке страны ведется война между Россией и Украиной. Об этом он сказал на заседании парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

"Что касается войны, - я не политик. Поэтому сделать какое-то определение я не могу. Потому что никакого подтверждения, что там (на Донбассе - ред.) Ведется война между Россией и Украиной, пока я не видел", - сказал Фокин.

Армения обвинила Турцию в прямой агрессии

Ереван обвинил Анкару в прямой военной агрессии после того, как во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе турецкий истребитель в воздушном бою сбил армянский истребитель.

По словам представителя Минобороны Армении Арцруни Ованнисяна, утром 29 сентября истребители F-16 ВВС Турции поднялись в воздух с аэродрома "Гянджа" в Азербайджане и обеспечили бомбардировки населенных пунктов и подразделений армянской армии с беспилотника "Байрактар". В ответ начали работать средства противовоздушной обороны Армении и авиация.

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Беларусь ввела санкции против стран Балтии

Сегодня стало известно, что власть Беларуси ввела зеркальные санкции против Литвы, Латвии и Эстонии.

Министр иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз заявил, что республика составила собственные санкционные списки из чиновников стран Балтии. Отмечается, что под санкции из каждого государства попали примерно 100 человек. Теперь им запрещен въезд в Беларусь.

Видео дня

На официальном YouTube-канале ZIK топовым стало видео с церемонии прощания с курсантом Виталием Вильховым, погибшим после падения самолета Ан-26 в Чугуеве.

Обсуждение дня

Тем временем на официальной странице ZIK в Facebook чаще всего комментировали новость о том, что польская компания выиграла тендер на поставку газа в Украину.

Польська компанія змогла запропонувати конкурентну ціну завдяки запасам газу, які зберігаються в українських газосховищах

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Опубликовано Телеканал ZIK Понедельник, 28 сентября 2020 г.

Вместро бонуса

Также сегодня, как и всегда, мы опубликовали на ZIK.ua несколько крупных эксклюзивных материалов. Вот они уже со ссылками:

Прощание с погибшими и вероятные причины катастрофы: Что известно о падении Ан-26 в Харьковской области на четвертый день после трагедии

Дело о катастрофе Боинга МН17: Что нового показал очередной этап судебных слушаний в Нидерландах