Год Белого Быка: Как правильно встретить 2021 год, чтобы иметь гармонию и здоровье

Покровитель года – Белый бык Фото из открытых источников

По всем прогнозам, будущий год будет спокойным, без потрясений и катаклизмов

2020 год, полный потрясений, опасностей, кризисов и локдаунов, почти ушел. На его место должен заступить год Быка. Вся планета надеется, что он принесет радость, гармонию и покой. Правда, не обойдется и без потрясений – как и каждый год. Самое главное, что более сильных, чем мы имели в этом году, потрясений нам больше не надо.



Далее рассказываем, как правильно встречать год Быка и почему в Восточном календаре он белый и металлический.

Что символизирует Белый Бык

Белый Металлический Бык характеризуется "стальными нервами и железным характером, силой воли, сдержанностью, серьезностью, надежностью, трудолюбием, консерватизмом, а также нетерпеливостью и упрямством.

Безусловно, Бык – это благородное животное, поэтому от него стоит ожидать волевых, решительных и серьезных поступков. К тому же белый цвет Быка говорит о светлом периоде, который следующий год может принести в жизнь.

Металлический Бык Фото из открытых источников

Интересно, что согласно китайской астрологии, Бык второе после Крысы животное гороскопа. По легенде, первым пересек реку на пути к Будде именно Бык. Однако он взял с собой крысенка, который сам бы не переплыл глубокую воду. Но едва ступив на берег, крысенок быстро прыгнул перед Буддой первым. За смекалку ему дали право первому открывать годовые циклы. Китайцы также верят, что Белый Металлический Бык будет благосклонен к тем, кто остается оптимистом в любой ситуации.

В то же время, по славянским легендам, священный златорогий Бык-Тур – это мощный символ Вселенной, плодородия, мужества и силы.

Новости по теме: Новогодне-рождественские праздники во время карантина: Минкульт назвал новые ограничения

Каким будет год Быка-2021

Следующий год обещает быть спокойным, и, скорее всего, пройдет в работе над собой, в достижении успеха в карьере, в саморазвитии и получении новых знаний. Бык не любит ничего делать в спешке, не слишком одобряет активность и изменения, особенно радикальные. Поэтому будущий год будет взвешенным, а события станут развиваться достаточно медленно.



Астрологи утверждают, что первая половина нового года будет продуктивной в контексте карьерных взлетов и побед. В это время рекомендуется уделить внимание своей работе и достижению успехов. А уже во второй половине 2021 года стоит заняться своим здоровьем и обязательно беречь нервы, потому что именно это – время максимальных стрессов в течение всего года.

Новости по теме: Кинопраздник на пороге: Топ лучших фильмов всех времен про Новый год и Рождество

Как встретить Год Быка-2021

Мы уже выяснили, что хозяин грядущего года любит простоту, спокойствие, бережливость и серьезность. Стихия Металлического Быка – земля, поэтому в одежде, интерьере и праздничном оформлении помещения стоит использовать белый, коричневый, бежевый цвета, а также оттенки с металлическим или серебристым эффектом. Женщинам советуют одеть металлические украшения и пояса, подобрать под наряд серебристые сумочки и туфли. Это для того, чтобы удовлетворить вкусы Быка. И кстати, не одевайтесь в красное и не стелите на стол красную скатерть, потому что этот цвет, как известно, способен раздразнить какого угодно Быка.



Новогодний стол Фото из открытых источников

Лучшие варианты угощений – это блюда из картофеля, овощей, птицы и много зелени. Приготовьте традиционные новогодние салаты, поставьте на стол соленья и консервацию. В качестве напитков лучше всего подойдут компоты, ягодные морсы, лимонады и натуральные соки. Избегайте блюд из говядины и телятины.

В год Белого Быка стоит дарить практичные добротные подарки, безделушки Быку не по душе. И самое главное – не дарите кожаные изделия – они ведь сделаны из "собратьев" Быка.

Лучше всего будет встретить Год Белого Металлического Быка дома, вместе с родными и близкими людьми. На этот раз шумные вечеринки, танцы и мерцающие фейерверки лучше отложить – Бык такого не любит.

Свершения и трагедии предыдущих годов Быка

Интересно будет вспомнить, с чем сталкивалось человечество в прошлом в годы Быка, то есть каждые 12 лет назад. На 1901 год пришлось вручение первой Нобелевской премии, на 1951 год – полет первого человека в космос, на 1985 – выпуск первой версии операционной системы Windows. В 1997 году погибла британская принцесса Диана, а в 2009 году мир столкнулся с эпидемией "свиного гриппа".

Новости по теме: Коляда с незнакомцами, праздничная елка и рождественские сладости: Как незабываемо встретить Новый год и Рождество во Львове

Люди, родившиеся в год Быка

Китайский гороскоп утверждает, что люди, родившиеся в год Быка, всегда скромны, надежны, старательны, терпеливы, сильны духом и немногословны. Астрологи говорят, что дети, рожденные в 2021 году, будут послушными, самостоятельными, терпеливыми, воспитанными и миролюбивыми. Они будут избегать скандалов и не станут бояться ответственности.

В год Быка родились сказочник Ханс Христиан Андерсен, художник Винсент Ван Гог, композитор Иоганн Себастьян Бах, актеры Чарли Чаплин, Дастин Хоффман, Эдди Мерфи, Пол Ньюман, политики и правители: Наполеон Бонапарт, Адольф Гитлер, Саддам Хусейн, Маргарет Тэтчер.