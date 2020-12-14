Гид по Украине: Какой город подходит вам для встречи Нового года и Рождества

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Далее - топ украинских городов, где вам гарантированно интересно будет отметить новогодние праздники

Пока пандемия вносит коррективы в жизнь украинцев, большинство из нас пытается выбрать лучшее место, чтобы встретить 2021 год. Это не так просто, как было в прошлом году – везде есть определенные ограничения из-за карантина и анонсированного локдауна. Но нет ничего, что было бы нам не под силу! Поэтому если хорошо подумать и взвесить все за и против, то прекрасное место незабываемого празднования Нового года вам гарантировано!

А мы тем временем подготовили краткий обзор украинских городов, которые будут интересны разным людям в зависимости от их интересов.

Урбанистические праздники в мегаполисе

Если вы обожаете бешеный ритм жизни, то Киев и Харьков идеально подходят вам. В этих двух городах будет организован ряд увлекательных мероприятий, а чтобы осмотреть все, придется много ходить пешком.

Пешеходный мост в Киеве Фото из открытых источников

В столице традиционно сооружают несколько локаций. Празднование Нового года стоит начинать с Софийской площади, где поставили елку высотой 31 метр и украсили ее в стиле Волшебного леса. Зажечь главную елку страны планируют 19 декабря в 19:00 без традиционного парада, но с онлайн-трансляцией.

От Софийской площади можно продолжить маршрут до Владимирской горки, Арки Дружбы Народов, велосипедно-пешеходного моста, а также Контрактовой или Почтовой площади. Последние две локации являются частью Подола, где на каждом шагу видим историко-культурные достопримечательности. Там будет каток и еще одна, по-особенному украшенная, елка.

Каток на Контрактовой площади УНІАН

Организаторы мероприятий в столице обещают празднование с 19 декабря до 20 января. Как именно проведут адаптацию под локдаун - пока не сообщили. Кстати, цены на аренду квартир в столице недавно снова выросли, поэтому о месте, где ночевать, надо побеспокоиться заблаговременно, то есть уже сейчас.

Новый год в Харькове тоже предусматривает интересную программу. К примеру, вчера на площади Свободы заработал каток. Он будет открыт в будни с 10 утра до 10 вечера, а в выходные с 9:00 до 22:00. Вход стоит 120 гривен.

Кроме того, в городе пройдут мероприятия в опере, кинотеатрах, клубах. 12 декабря состоится спектакль "12 стульев" (билет стоит 100 гривен) и "Лебединое озеро" (билеты по 60 гривен).

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Если любите активный отдых и горы…

Тем, кто обожает движение и активность, но не любит толпы людей, стоит встречать новогодние праздники в горах. В этом году отдых в Карпатах будет дешевле, чем обычно. Гид-экскурсовод Сергей Прокоп из санатория "Карпатия" рассказал "РБК-Украина" о том, что в горы не едет так много туристов, как ожидалось, а поэтому отели снижают цены на проживание.

RomantikSpaHotel Фото из открытых источников

Ворохта, Славское, Береговое – это лишь несколько мест, где вы можете встретить праздники. В том же самом Яремче цены бронирования с 31 декабря до 1 января стартуют от 520 грн за человека в отеле "Водопад" до 2360 грн за двоих в "RomantikSpaHotel". В среднем такой способ празднования будет стоить вам примерно в 600-900 гривен в сутки. Рядом будут горнолыжные курорты, еда и культура местных жителей, а поехать можно как с семьей, так и с друзьями.

Новый год в Одессе: море и пловцы

Обожаете море и хотите увидеть что-то действительно необычное? Тогда Одесса вам подходит. Каждый год этот город громко встречает Новый год особыми традициями.

Например, 31 декабря на побережье традиционно собираются "моржи", чтобы провести прошлый год. Захватив с собой новогодние атрибуты в форме елок, каждый год они собираются на пляже и купаются в море. За такой процедурой следует традиционное застолье. Приятным бонусом этого действа будет возможность встретить известного блогера или артиста.

Оперный театр в Одессе Фото из открытых источников

В новогоднюю ночь будет возможность прогуляться по Приморскому бульвару, взглянуть на елку и море. Правда, местные власти обещают перенести все массовые мероприятия в онлайн-формат. Однако, несмотря на это, в городе все же пройдет ряд интересных мероприятий, таких как: спектакль "Ночь перед Рождеством" в Театре музыкальной комедии (15 декабря). Билеты будут стоить от 360 грн.

Встречаем праздники во Львове

В этом году Львов отказался от масштабных событий. Акцент будут делать на локальных мероприятиях: установят Дидух, елку и проведут ежегодную рождественскую ярмарку, хотя и в новом формате "праздничной уличной торговли".

Зимний Львов Фото из открытых источников

Если вы интересуетесь историей и хотите расширить свой кругозор, то этот город станет прекрасным пунктом назначения на праздники. У вас будет возможность осмотреть Площадь Рынок, заложенную еще во времена князя Даниила Романовича, а также дома вокруг, построенные австрийскими и итальянскими архитекторами, Ратушу и Высокий замок.

Гуляя по улицам, вы почувствуете особую новогоднюю атмосферу и праздничное настроение. К тому же, в городе много замечательных мест, чтобы выпить действительно натуральный и вкусный кофе: "Львовская копальня кофе", "Цукерня" и "Венская кофейня".

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Праздники в уютных городах по классной цене

Тем, кто ищет уютный, но бюджетный вариант, стоит подумать над тем, чтобы встретить праздники в небольших городах: Полтаве, Чернигове, Виннице.

Полтава, родина "Энеиды" Котляревского, славится своей культурой и компактностью, а Корпусный парк знают повсюду. Всего за 8-10 минут от вокзала "Полтава Киевская" можно добраться до центра троллейбусами № 1 и 12 и почти всеми маршрутками. Цены на аренду жилья за сутки почти самые низкие в Украине: 250-450 грн за сутки.

Хотя массовых мероприятий не будет и здесь, у вас будет возможность посетить местные кафе и попробовать самые вкусные "полтавские галушки" в ресторане "Шальная шкварка" или "Кладовая " за 100-150 грн.

В Чернигове и Виннице ситуация похожая. Города небольшие, а значит – достаточно удобные и имеют много достопримечательностей в центре. Как и Полтава, они подходят для того, чтобы ходить в кафе, рестораны и просто гулять. Обязательно посетите кафе "Хряк" и "Сенатор", где замечательное пиво, мясо и традиционные блюда украинской кухни.