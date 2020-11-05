Где растет число бессимптомных больных и кто вводит новые правила на въезд: Главное о борьбе с COVID-19 в мире

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Служба внешней разведки Украины провела собственный обзор мер иностранных государств по противодействию распространению COVID-19 в мире. По состоянию на сейчас изменения произошли в 10 странах мира. Где растет число бессимптомных больных и кто вводит новые правила на въезд? Читайте далее в материале

Федеративная Республика Германия

В Берлине вступили в силу новые правила для лиц, возвращающихся из зон риска. Срок самоизоляции сокращен с 14 до 10 дней. Досрочно прекратить ее можно тогда, когда тест, который был сделан не ранее, чем на пятый день прибытия, будет отрицательным.

Сенат Берлина выделил 4,5 млн евро на модернизацию системы вентиляции школ, которая должна предотвратить распространение COVID-19 воздушно-капельным путем. Будет приобретено 1 200 мобильных систем очистки воздуха.

Сенат Дюссельдорфа ввел масочный режим почти во всем городе, за исключением парков, лесов, кладбищ. Велосипедисты и мотоциклисты носить маски не обязаны.

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27.11.2020 парламентская коалиция будет рассматривать изменения в федеральный закон "Об инфекционной защите", который планируется дополнить параграфом "Специальные защитные меры для преодоления коронавирусной инфекции SARS-CoV-2". Планируется на уровне закона (а не на уровне правительственных решений, как это происходит сейчас) закрепить ограничения прав как граждан (ношение масок, ограничение контактов, дистанция), так и бизнеса.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Представитель правительства заявил, что Ливерпуль станет первым городом в Великобритании, где состоится массовое тестирование на COVID-19 зарегистрированных жителей и тех, кто официально трудоустроен в городе. Начиная с 6 ноября силами Вооруженных сил Великобритании будет обеспечено функционирование мобильных пунктов тестирования в городе с возможностью получения результата за 15 минут. Такой шаг должен способствовать идентифицированию бессимптомных инфицированных коронавирусом, чтобы заставить их самоизолироваться ради уменьшения распространения COVID-19 в конкретной местности.

Швейцарская Конфедерация

Наравне с противоэпидемическими общегосударственными ограничениями, которые были введены Федеральным советом Швейцарской Конфедерации, власти некоторых швейцарских кантонов продолжают вводить более жесткие меры сдерживания эпидемии. Они действуют исключительно на территории определенных кантонов. Так, местные власти франкоязычного кантона Во приняли решение о временном (с 4 по 30 ноября 2020 года) прекращении работы всех государственных учреждений, кафе, ресторанов, баров (кроме заведений питания, расположенных в гостиницах), музеев, бассейнов, кинотеатров, театров, фитнес-клубов и тренажерных залов.

Канада

Правительство провинции Онтарио представило новую систему для введения или отмены коронавирусных ограничений. Теперь четко определено, когда определенному региону, в зависимости от уровня распространения вируса, будут присваивать одну из пяти зон.

Зеленая – не более 10 случаев на 100 тысяч человек в течение недели, положительных тестов - менее 1%;

Желтая – от 10 до 40 случаев на 100 тысяч человек в течение недели, процент положительных тестов – от 1 до 2,5%;

Оранжевая – от 40 до 99 случаев на 100 тысяч человек в течение недели, процент положительных тестов – от 2,5 до 9,9%;

Красная – 100 новых случаев на 100 тысяч человек в течение недели, процент положительных тестов - более 10%.

Серая зона вводится, если тенденция к ухудшению сохраняется даже после принятия ограничительных мер. Это предполагает закрытие предприятий и объявление в регионе чрезвычайного положения.

Мексиканские Соединенные Штаты

Учитывая стремительный рост новых случаев заражений COVID-19, губернатор мексиканского штата Дуранго принял решение о его немедленном переводе с оранжевого на красный цвет "национального эпидемического светофора". Это предусматривает возобновление соответствующих санитарно-эпидемических ограничений и запретов, а также разрешений на работу только для основных/критических сфер жизнедеятельности. Это уже второй из 32 мексиканских штатов, который за последние 10 суток принудительно вернулся в высочайший сектор эпидемиологической опасности.

Администрация столицы страны обновила введенный в городе с июля т. н. локальный эпидемический светофор. В перечень территорий приоритетного внимания мэрия добавила новые микрорайоны. В них сейчас работает 101 передвижной медицинский киоск/лаборатория, где у местных жителей, которые имеют симптомы, среди прочего, бесплатно берут ПЦР-тесты на COVID-19.

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Согласно результатам анализа статистических данных, проведенного негосударственной организацией "World Life Expectative", в котором были использованы данные Всемирной организации здравоохранения, Всемирного банка, ЮНЕСКО, ЦРУ США, а также официальная статистика ряда стран мира по вопросам охраны здоровья, начиная с 5 сентября с. г. COVID-19 стал главной причиной летальных исходов в Мексике, превысив количество смертей, вызванных диабетом, инфарктами и инсультами, злокачественными опухолями внутренних органов и легочной недостаточностью.

Турецкая Республика

В Турции принято решение закрывать после 22:00 все кафе, рестораны, парикмахерские, театры и другие виды сферы услуг. Также жителям Стамбула с целью предупреждения распространения инфекции рекомендовано не выезжать из города в связи с наибольшим количеством случаев поражения именно в этом городе.

Республика Ирак

В настоящее время решение о новом учебном году в Ираке правительством еще не принято, поскольку Министерства здравоохранения и образования все еще изучают развитие эпидемической ситуации и связанные с этим факторы. Начало учебного года 2020-2021 в Ираке было запланировано на середину октября. Министерство здравоохранения разработало отдельные инструкции и указания для Министерства образования, после выполнения которых вопрос начала нового учебного года будет обсуждать Высший комитет национальной охраны труда.

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Власть призвала тех, кто выздоровел от коронавируса, сдать плазму крови через 28 дней, чтобы помочь другим больным в тяжелом состоянии.

Азербайджанская Республика

По оценке Минздрава страны, растет количество бессимптомных или с легкими симптомами больных, у которых выявлен положительный результат и которые проходят лечение в домашних условиях. В таких случаях Минздрав рекомендует в случае появления первых симптомов инфицирования немедленно обратиться в кол-центр "814" или непосредственно к участковому врачу. Если результаты анализов оказались положительными, рекомендуют немедленно изолировать лицо, а также обеспечить соблюдение режима изоляции лицам, проживающим с ним в одной квартире.

Тем, кто лечится дома, предоставляется специальный витаминный комплекс. При этом участковые врачи дважды в день звонят этим пациентам и наблюдают за их состоянием. Пациенты с COVID-19 в домашних условиях лечатся только комплексом витаминов, без применения других препаратов и медицинских вмешательств.

На сегодня в АР более 8 тысяч пациентов лечатся дома и обеспечены витаминным комплексом. Этот витаминный комплекс включает витамины C и D, цинк, селен, магний и парацетамол. Указанные препараты доставляются непосредственно к месту жительства пациентов и принимаются в течение 15-20 дней.

Республика Армения

В соответствии с решением правительства действуют такие правила сдачи теста на коронавирус на въезде на территорию Армении. В частности, если на въезде в Армению гражданин предоставляет результаты отрицательного теста, с имеющимся оригиналом сертификата (на русском, армянском или английском языках), он освобождается от самоизоляции. Результаты теста должны быть получены не ранее чем за 72 часа до прибытия. В сертификате должны быть указаны реквизиты лаборатории, которая проводила тест. При отсутствии отрицательного теста нужно сдать его в аэропорту или на сухопутном КПП и обязательно самоизолироваться до получения отрицательного результата теста ПЦР (около суток).

Грузия

Согласно заявлению мэра Тбилиси, с 5.11.2020 в столице будут закрыты все детсады. Ограничение будет действовать до тех пор, пока эпидемическая ситуация не улучшится.