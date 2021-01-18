Где найти "Волынские Афины", солнечные камни и озеро с романтической парой лебедей: Путешествуем по Ровенской области

Первый в Украине Музей янтаря, парки с редкими растениями и старинные крепости – это лишь начало длинного перечня интересных мест региона

Тоннель любви на Ровенщине Фото из открытых источниковФото из открытых источников

Из года в год украинские туристы выбирают отдых за границей. Многообразие отелей, услуг и климат делают Турцию и Египет популярными направлениями. Только во времена пандемии украинцы начали открывать новые места на просторах нашего государства.

В 2020 году туристы посещали Хмельницкую область, где расположены пещеры и затопленные города, а также Херсонщину, где есть много национальных заповедников. Но некоторые локации остались без внимания. Предлагаем вам новый взгляд на Ровенскую область и ее центр - город Ровно, который существует уже сотни лет, имеет много парков, а также уникальный Музей янтаря.

Как появился город

Первое официальное упоминание о Ровно как населенном пункте Галицко-Волынского княжества датируется 1283 годом в польской хронике "Рочник капитульный Краковски".

Уже с ХV века город постоянно фигурирует в исторических источниках:

1434 г. - упоминание в числе других волынских поселений как собственность луцких шляхтичей Дичков;

1461 г. - Речь идет о продаже города князю Семену Васильевичу, представителю русско-литовской династии Гедеминовичей;

1479 г. - Ровно стало собственностью его жены, которая приказала на одном из насыпных островов реки Устье построить замок с оборонительными рвами. Впервые появился герб в форме ворот, открытых для въезда на три стороны: в город можно было попасть со стороны Киева, Острога и Дубно.

1492 г. - польский король и великий князь литовский Казимир Ягайло предоставил городку магдебургское право;

1518-1621г. – Ровно попало в собственность князей Островских;

1625 г. - Именно здесь королевские чиновники проводили переговоры с козаками по заключению соглашения с Речью Посполитой.

Герб города Фото из открытых источниковФото из открытых источников

В ХVIII веке Ровно переходит в правление польских магнатов Любомирских, которые предписывают отстроить ровенский замок и создать дворцовый комплекс. Так что к 1765 году в городе построили 683 сооружения.

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Во времена Украинской революции в ХХ веке в Ровно были австро-немецкие, польские и большевистские оккупационные войска. К тому же, во времена Второй мировой войны здесь расположили "Райхскомиссариат Украина", что привело к массовым казням местного населения и евреев.

Сегодня ровно известен как город с многочисленными историческими достопримечательностями, высоким уровнем образования и культуры.

Куда пойти и на что посмотреть в Ровно

На улице Соборной, в центре города, расположена достопримечательность общегосударственного значения Украины – Парк культуры и отдыха имени Т. Г. Шевченко. Основанный в конце XVIII века, сегодня он имеет площадь 32 гектара. На территории растут ивы, липы и клены. Можно посмотреть и на каскад бассейнов с фонтанами.

В парке растет примерно 14200 кустов и более 5 тысяч деревьев из североамериканских, дальневосточных и южноевропейских регионов. К тому же, здесь есть разные зоны отдыха. Доехать до достопримечательности от вокзала можно 37-й маршруткой.

Парк им. Шевченко Фото из открытых источниковФото из открытых источников

В километре от предыдущей локации, возле областной библиотеки, расположен Парк Молодежи, который местные называют Лебединка. Именно на этой территории когда-то стоял дворец Любомирских, возведенный в стиле ампир на основе средневекового замка княгини Марии Ровенской.

В XIX веке парк перестроили в английский стиль, но после Первой мировой все уничтожили, лишь потом частично восстановили. Сейчас его называют Лебединым озером из-за пары лебедей, которые живут на водоеме. Именно эти птицы летом привлекают многих туристов.

Если продолжите путешествие по улице Петлюры к Шевченко, 113, то найдете еще одну интересную достопримечательность. Самое старое здание в Ровно, Свято-Успенскую церковь, освятили в 1756 году. Это один из культовых памятников архитектуры XVIII века, который уцелел до сих пор.

В документах можно найти информацию о том, что ее возвели без единого гвоздя и на средства прихожан. Кроме того, с этим храмом связана одна легенда. Предания говорят о том, что Иван Гонта, который был предводителем гайдамаков, молился здесь перед тем, как отправиться на битву с польской шляхтой. Сегодня туристы могут осмотреть колокольню, где была цепь, которой раньше приковывали тех, кто провинился перед церковью.

Свято-Успенская церковь Фото из открытых источниковФото из открытых источников

В Ровно также стоит посетить зоопарк, где есть 24 вида животных, занесенных в Красную книгу Украины, краеведческий музей и Свято-Покровский кафедральный собор.

Украинское золото в Музее янтаря

В Ровно есть уникальная достопримечательность – Музей янтаря, расположенный в доме, который появился в начале ХХ века. Его открыли на базе государственного предприятия "Янтарь Украины", то есть янтарной фабрики, в 2010 году. Это первый музей такой тематики на территории нашего государства.

Из года в год туристы ездят сюда, чтобы увидеть куски янтаря, которым уже более 40 000 000 лет. Ранее частью экспозиции был и диск-амулет возрастом 2500 лет и весом в 2,5 кг, но сейчас этот артефакт передан в янтарный музей в Софии Киевской.

Экспозиция в Музее янтаря Фото из открытых источниковФото из открытых источников

Посетителям представлены изделия, которые сочетают бронзу, серебро и бивень мамонта с янтарем. Все это работы талантливых мастеров. В музее также можно посмотреть янтарную мозаику и разнообразные экспонаты на религиозную тематику: иконы, ангелы, кресты. Также в здании хранят легенды о солнечном камне. Главным украшением экспозиции является "Корона Украины", где соединено серебро и оттенки молочного, коричневого и вишневого цветов драгоценного камня.

Доехать с вокзала сюда можно на маршрутке №39 или 64. Путешествие продлится всего 15 минут.

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Именно на территории Ровенской области проложена узкоколейка Антоновка - Заречное, которую время от времени называют кукушкой. Она появилась еще в конце XIX века и работает даже сегодня. Это одна из крупнейших железнодорожных веток такого типа в Европе, где можно встретить не только украинцев, но и австрийцев, поляков и немцев. На маршруте также есть деревянный мост длиной 153 метра через реку Стырь, который соединяет Владимирецкий и Заречненский районы. Из Львова и Киева сюда можно попасть поездом Львов - Бахмут. Из Антоновки поезд отправляется в 7 утра.

Мост через реку Стырь Фото из открытых источниковФото из открытых источников

На Ровенщине находится и единственное на территории Украины столбчатое залегание самой распространенной горной породы. Базальтовые столбы имеют толщину около метра и длину от 3 до 30 метров и в поперечном сечении приобретают форму от четырехгранника до семигранника. Здесь есть пять карьеров на базе Ивано-Долинского месторождения, самый известный из них третий.

Именно этой породой выкладывали брусчатку Парижа, Брюсселя, Вены, Москвы и Берлина. Чтобы добраться сюда, надо до ехать до Ровно поездом Киев - Ковель, Киев - Ровно либо собственным авто. Дальше надо ехать автобусом до Костополя, который за 35 километров. Природная достопримечательность расположена в селе Базальтовое в 20 км.

Базальтовые столбы Фото из открытых источниковФото из открытых источников

В Ровенской области также стоит посетить и пгт Клевань. Именно здесь расположен известный Тоннель любви длиной 4 км, где проложен железнодорожный путь. По одной версии, эту достопримечательность спроектировал парень-инженер, чтобы обойти запреты родителей любимой, поэтому железную дорогу проложили через лес. Во второй версии говорится о военной базе, которая должна была быть в тайне, поэтому, когда проложили пути, посадили лес. Но позже деревья перестали обрезать.

В этой местности также расположен и Клеванский замок на реке Стубла, который известен еще с ХV века. Его строительство завершилось в 1561 году. Здесь были фрески, рвы, подвесной мост. Кстати, каменные пятиугольные башни стоят до сих пор. Замок неоднократно отбивал и татарские войска. Позже крепость потеряла свое значение, поэтому с 1632-го здесь действовал иезуитский коллегиум. Сегодня оборонительное сооружение не в лучшем состоянии, но есть башни, которые сохранились достаточно неплохо.

Клеванский замок find-way.com.ua

Кроме того, в области можно посетить такие места:

с. Пляшева, Радивиловский район, заповедник "Поле Берестецкой битвы" – здесь в музее хранятся пули, мушкеты, одежда, ложки, предметы быта казаков, которые погибли во время Берестецкой битвы;

с. Тараканов, Дубенский район. Таракановский форт – оборонительное сооружение XIX века, которое имеет 105 казематов, башни.

г. Острог, Острожский замок – одно из древнейших каменных сооружений Ровенской области. Кстати, именно этот город иногда называют Волынскими Афинами.

Острожский замок Фото из открытых источниковФото из открытых источников

И это далеко не все, что можно увидеть на территории города и области. Здесь есть и озера, природные заповедники и горы.

Напоминаем, что мы писали о Львове, где рассказывали о некоторых из 2500 памятников на территории города, первом в Украине Музей сала и замках области, где живут привидения.

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