Гаагский суд в деле МН17, вывод войск США из Афганистана и угроза пандемии коронавируса: Актуальное на утро 10 марта

Фото из открытых источников

Врачи мирового уровня проверят качество лечения украинца от вируса COVID-19 в Черновцах

Сегодня утром стало известно о визите представителя ВОЗ в Украину, десяти обстрелах на Донбассе и очевидной угрозе мировой пандемии коронавируса. Рассказываем дальше о событиях, важнейших по состоянию на утро вторника, 10 марта.

ВОЗ проверит, как лечат больного коронавирусом украинца

11 марта в Черновцы приедет делегация из Всемирной организации здравоохранения. Специалисты осмотрят больного коронавирусом украинца и проверят правильность его лечения. ВОЗ направляет своих специалистов в страны, где зафиксированы случаи заражения вирусом COVID-19.

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По словам заместителя главы Черновицкой ОГА Натальи Гусак, сейчас состояние пациента с коронавирусом стабильное, его температура от 37,1 до 37,6 градусов, он получит лечение согласно протоколам ВОЗ. Также известно, что согласно повторному положительному тесту на коронавирус человек остается больным – в его организме вирус до сих пор присутствует.

Споры о необходимости водоснабжения в Крым

По убеждению постпреда президента Украины в Крыму Антона Кориневича, восстанавливать водоснабжение в аннексированный Крым до его деоккупации нецелесообразно.

В свою очередь лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев отмечает, что в Крыму достаточно питьевой воды для всех жителей полуострова. Также он подчеркнул, что проукраинские граждане, живущие в Крыму, выступают против того, чтобы Украина сняла блокаду и подавала воду.

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При этом украинский режиссер Олег Сенцов выступил против возобновления поставок воды в аннексированный Крым. "Никакой воды оккупанту", - подчеркнул Сенцов.

США начали выводить войска из Афганистана

В военном командовании США подтвердили, что начали вывод войск из Афганистана. Это стало возможным благодаря соглашению, достигнутому с движением "Талибан" в конце февраля.

Иллюстративное фото из открытых источников

"Согласно договоренностям США с талибами и с декларацией, подписанной Вашингтоном с Исламской республикой Афганистан, американская группировка в Афганистане начала вывод своих военных. Задача – уменьшить контингент до 8,6 тысяч человек за 135 дней", - заявил представитель командования силами США в Афганистане Сонни Леджетт.

Согласно договору, в течение 14 месяцев США полностью выведут свои силы с афганской территории.

Кандидаты на должность генпрокурора

Стало известно о предполагаемом кандидате на должность Генерального прокурора Украины. По словам заместителя председателя "Слуги народа" Евгении Кравчук, на заседании фракции обсуждалась возможная кандидатура Сергея Ионушаса на должность главы ГПУ.

Она отметила, что Ионушас - заместитель председателя комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности и как юрист имеет опыт ведения дел в различных отраслях. Также Кравчук сообщила, что сейчас обсуждаются и другие кандидатуры на эту должность.

В.и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова Фото из открытых источников

В частности, среди других кандидатов - действующая и.о. председателя Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова и бывший заместитель генпрокурора времен Юрия Луценко Сергей Кизь.

Первый день Гаагского суда в деле о сбивании Боинга MH17

9 марта в Гааге прошел первый день слушаний в деле о сбивании на Донбассе самолета рейса MH17, в результате чего погибли 298 человек.

Есть подозреваемые, названные Международной следственной группой, которым в феврале 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинение. Это трое русских, бывшие российские военные, и один украинец: Игорь Гиркин-Стрелков, "эксминистр обороны "ДНР", Сергей Дубинский, генерал-майор российской армии, Олег Пулатов – подчиненный Дубинского и Леонид Харченко, руководитель подразделения "ГРУ ДНР".

Ни один из них не присутствовал на суде в первый день слушаний. При этом известно, что имена десятков свидетелей по этому делу останутся засекреченными.

Новый допрос по делу об убийстве Шеремета

В деле об убийстве Павла Шеремета вызывают на допрос украинского разведчика Алексея Кодьмана. На момент убийства журналиста он находился в плену у боевиков на Донбассе. Известно, что Кодьман должен прибыть 10 марта в главное следственное управление Нацполиции для проведения следственных действий в качестве свидетеля.

Напомним, Павла Шеремета убили в Киеве 20 июля 2016 года, а Кодьман попал в плен к террористам в ноябре 2015 года, где находился 2,5 года.

Обстрелы на Донбассе

За прошедшие сутки, 9 марта, незаконные вооруженные формирования десять раз нарушили режим прекращения огня. По информации пресс-службы Операции объединенных сил, четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в частности, рядом с населенными пунктами Широкино, Гнутово и неподалеку Авдеевки.

Сообщается, что шесть обстрелов было осуществлено противником в районе оперативно-тактической группировки "Север" рядом с Орехово, вблизи Зайцево, неподалеку Водяного и в районе населенных пунктов Новолуганское, Луганское и Травневое. Вследствие обстрелов один украинский военный получил ранения.

Инфицирование коронавирусом в мире

Утром 10 марта стало известно о 114448 случаях заражения коронавирусом в мире. При этом известно о 4026 смертях – больше всего (3024) умерло в материковом Китае. При этом сообщается, что всего в мире выздоровели 64156 человек. В течение нескольких месяцев фиксирует статистику сайт, созданный для отслеживания инфицирования коронавирусом в мире.

Коронавирус в мире Скриншот ZIK

Также сегодня стало известно о первом заболевании коронавирусом в Монголии. 57-летний мужчина прибыл в Монголию из Франции транзитом через Москву.

Тем временем, по словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, сейчас угроза пандемии коронавируса COVID-19 становится реальной. При этом специалист уверен, что это будет первой в истории пандемией, которую можно будет контролировать.

Погода 10 марта

В Укргидрометцентре сообщают, что в этот вторник будет тепло и ясно по всей территории Украины.

На западе ожидается 8-13 днем и от 2 до 6 тепла ночью. В восточных областях страны будет теплее –температура днем будет колебаться от 13 до 19, а ночью – от 5 до 8 тепла. На севере синоптики прогнозируют днем 11-14 днем и 5-8 ночью. А на юге будет 13-18 днем и 5-10 ночью.

В Киеве сегодня ожидается сухая погода, будет солнечно и тепло – 11-13 в течение дня и 6-8 ночью.

Погода на 10 марта Укргидрометцентр

Курс валют

По сообщению Национального банка Украины, в течение вторника, 10 марта, один доллар будет стоить 24,92 гривны. За один евро при этом придется заплатить 28,23 гривен.

Цены на бензин

По состоянию на утро вторника, 10 марта, стоимость топлива в Киеве, по информации ресурса Укрнет, такая: