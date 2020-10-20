Ежегодное обращение президента: Самое важное из речи Зеленского – от коронавируса до роста зарплат и "государства в смартфоне"

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Речь главы государства была содержательной и длительной

Сегодня, 20 октября, Владимир Зеленский приехал в Верховную Раду Украины, чтобы выступить перед парламентариями с традиционной президентской речью. Такое ежегодное обращение давно и прочно укоренилось во многих странах с президентско-парламентской и парламентско-президентской формой правления. В Украине такую традицию начал еще Леонид Кучма в 1995 году, представив свой экономический доклад.

Обращение президента к народу проводят в начале года, до марта. Однако в этом году планы президента были нарушены пандемией коронавируса и карантином. В общем – было не до речей, поэтому ее перенесли на октябрь.

Зеленский планировал поговорить о ситуации с коронавирусом и соблюдении карантина в Украине; о создании "Крымской платформы" для деоккупации полуострова и защите прав крымчан; стратегии развития экономики Донбасса; перспективах разработки Вооруженных сил Украины. Кроме указанного, нынешнее обращение, вероятно, является не только подведением итогов работы и определением перспектив, а приурочено еще и к местным выборам, которые вот-вот состоятся.

Далее рассказываем о главных векторах президентской речи в зале парламента.

Немного об отчете перед народом

Сперва Владимир Зеленский отметил, что его речь можно будет скачать по QR-коду в зале, также она появится на официальном сайте главы государства.

Президент начал свою речь с того, что предложил приглашать из каждой области Украины военных, медиков, предпринимателей, чтобы они слушали его отчет и планы на будущее, потому что именно они "наняли его на работу".

Зеленский сам очертил свою речь парой слов: "Несколько важных вопросов: что я обещал, что сделал, что не сделал и почему, что будет сделано и когда".

Владимир Зеленский Офис президента Украины

О борьбе с коронавирусом по стране

Владимир Зеленский прежде всего заявил, что этой темы не было в его предвыборной программе, потому что никакой пандемии не ожидалось. Поэтому и действовать пришлось почти в экстремальных условиях.

Мировая медицина не была готова к коронавирусу, а украинская – и подавно, заявил президент. В частности, в Украине была разрушена система лабораторий – их оставалось всего пять.

"С начала распространения коронавируса мы приняли жесткие и эффективные меры. Мы выбирали между двумя сценариями: плохо и еще хуже – удар по экономике из-за карантина или огромное количество больных и умерших. Конечно, мы выбрали первый вариант", - сказал Зеленский.

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Президент обозначил такие достижения украинской власти во время пандемии:

Сохранение жизни тысячам украинцев;

Восстановление вертикали Государственных санитарных врачей;

Преодоление дефицита защитных средств (маски в последний раз закупали в 2007 году);

"Мы быстро преодолели дефицит. Сначала – организовали поставки из Китая и Южной Кореи. Маски, тесты, дезинфекторы, костюмы, аппараты ИВЛ. А потом – развернули и наладили масштабное украинское производство. Мы повысили заработные платы медикам, противодействующим COVID-19, до 300%. Да, из-за несовершенства бюрократической системы с выплатами в регионах были сложности, но они в прошлом. Идут клинические испытания украинских препаратов, которые минимизируют риски осложнений и смертности от COVID-19", - подчеркнул глава государства.

Причем президент заявил, что Киев обсудил с европейскими партнерами поставки в Украину вакцины против коронавируса.

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О "нормандском процессе" и мире на Донбассе

Президент подчеркнул, что удалось разблокировать "нормандский процесс", заблокированный с 2016 года и 27 июля объявить о прекращении огня.

По состоянию на сегодня "режим тишины" длится 86 дней подряд – а это дольше всего за годы войны. К тому же дипломаты работают с подготовкой следующего нормандского саммита. По словам Зеленского, именно мир на Донбассе и возвращение Крыма являются его ключевыми приоритетами как президента.

Среди достижений власти президент назвал восстановление моста и дороги в Станицу Луганскую, решение вопроса относительно питьевой воды на Донбассе, строительство новых КПВВ, в том числе и на границе с Крымом, разрешение детям из Крыма и ОРДЛО поступать во все учреждения высшего образования Украины и учиться бесплатно.

"Удалось освободить и вернуть родным 136 наших людей. Это наши моряки, это Олег Сенцов, Эдем Бекиров, Александр Кольченко, Станислав Асеев и многие другие. Мы боремся за каждого украинца – и военного, и гражданского. Процесс освобождения наших граждан продолжается, мы помним обо всех, кто до сих пор находится в плену, и делаем все для их возвращения", - отметил президент.

К тому же президент подчеркнул, что для деоккупации наших территорий, необходимо принимать решения, которые приблизят ее. После достижения мира будет начата безопасная реинтеграция с помощью пакета законов о переходном периоде.

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... и о Крыме

Зеленский отметил – был возвращен вопрос Крыма в международную повестку дня и продолжается процесс создания формата "Крымская платформа" для координации международных усилий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова.

О боеспособной армии Украины

Владимир Зеленский отметил – в 2020 году бюджет на армию стал крупнейшим в истории Украины и даже во время коронакризиса он не уменьшился ни на гривню, составив свыше 117 миллиардов гривен.

Были достигнуты следующие цели в оборонной отрасли:

Конгресс США утвердил военную помощь Украине на сумму 250 миллионов долларов;

В Великобритании Украина подписала соглашение на 1 миллиард 250 миллионов фунтов стерлингов для укрепления Военно-морского флота Украины.

Украина начала изготавливать новейшие образцы вооружения: комплекс управления артиллерийским дивизионом "Оболонь-А", минометный комплекс "Барс"; артиллерийские боеприпасы и испытывать реактивную систему залпового огня "Ольха-М" и системы реактивных снарядов "Тайфун";

Продолжается модернизация фрегата "Гетьман Сагайдачный" и подготовка к испытаниям десантных катеров "Кентавр";

Принята на вооружение противокорабельная крылатая ракета "Нептун";

Начато строительство двух государственных украинских военно-морских баз для защиты Черноморского региона.

О законотворческих изменениях и нововведениях в общественной жизни

Владимир Зеленский подробно указал на результаты работы парламента, команды президента и правительства. В частности, он отметил о таких достижениях:

Принят закон об импичменте Президента;

Снята депутатская неприкосновенность;

За "кнопкодавство" назначена уголовная ответственность, а за прогулы нардепов-штраф;

Принят избирательный кодекс с открытыми списками и ликвидирована "мажоритарка";

Создание государства в смартфоне, в частности, запуск приложения "Дія", цифрового водительского удостоверения и цифрового паспорта;

Закрытие тысяч подпольных казино, нелегальных заправок, принятие закона о легализации игорного бизнеса;

Начало масштабной приватизации;

Увеличение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен, в дальнейшем – в январе 2021 года она составит 6 тысяч, в июле – 6500 гривен;

Индексация пенсий и увеличение пенсий гражданам пожилого возраста;

Запуск в Украине рынка земли.

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Интересно, что Владимир Зеленский в конце своей речи задал себе три вопроса и отметил, что от украинцев также ждет ответов на вопросы опросника в день местных выборов.

Владимир Зеленский Офис президента Украины

"25 октября в Украине состоятся местные выборы. Очень важные. Не для политических партий. А для вас. Для развития и благосостояния ваших городов, деревень, общин. В этот день я задам вам 5 вопросов. И буду ждать ваших ответов. Ну а сегодня я задам важные, откровенные вопросы самому себе. И сразу на них сейчас отвечу. Думал ли я год назад, что менять страну к лучшему будет настолько сложно? Нет. Изменил ли бы я свое решение, если бы тогда знал об этом? Нет. Удастся ли все нам с вами? Да! Слава Украине!" - резюмировал президент.