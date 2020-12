Это космос, крошка! Невероятные астрономические открытия 2020 года: от внеземных цивилизаций до жизни на Венере

Этот год был очень богат космическими открытиями

Мир – это непостижимый океан непознанного: природы и места человека в ней. Однако совершенно невероятным и почти непознанным является космос. В нем скрыты миллиарды шокирующих открытий, которые человечество вряд ли когда-нибудь совершит. Именно космические широты являются той тьмой, которая чарует и манит к себе человека. Есть в этом нечто магическое и необъяснимое, порождающее непреодолимое желание изучать космические материи. С каждым годом, когда технический прогресс шагает вперед, вместе с ним шагает и человек в освоении и изучении космоса – пока его ближних к Земле широт.

Этот год не стал исключением – человечество немного продвинулось в своем знании о космосе, черных дырах, галактиках, созвездиях, планетах и туманностях.

Мы собрали несколько десятков по-настоящему особых астрономических открытий 2020 года и рассказываем о них подробно, разделив их на несколько групп.

Новое о черных дырах и астероидах

Первые в истории образцы из-под поверхности астероида. Аппарат "Хаябуса-2" Японского космического агентства успешно вернул на Землю образцы грунта с астероида Рюгу. Это первые образцы с астероида, взятые из-под его поверхности. Именно они могут помочь людям лучше понять происхождение жизни на Земле.

Астероид 162173 (Рюгу) расположен в 300 миллионах километров от Земли. Это околоземный астероид, который может содержать элементы еще первоначального состояния Солнечной системы, протосолнечной туманности. Эти элементы защищены от воздействия солнечной радиации и других факторов, поэтому являются сверхважными для ученых.

Близость черной дыры к Земле. В конце ноября японские ученые сообщили, что черная дыра в центре Млечного Пути оказалась ближе к нам. Благодаря самой точной карте галактики, специалисты выяснили, что черная дыра Стрелец А (Sagittarius A) в центре нашей галактики, которую считают надмассивной черной дырой, оказалась значительно ближе к Земле, чем считали раньше.

Последние 15 лет японские ученые из проекта радиоастрономии VERA собирали данные с телескопов в Японии и объединяли их с данными других исследователей. Так им удалось создать максимально точную карту Млечного Пути и определить местоположение и скорость движения 99-ти точек в галактике. Они вычислили, что сверхмассивная черная дыра Стрелец А на самом деле расположена на расстоянии 25,8 тысячи световых лет от Земли, то есть почти на две тысячи световых лет ближе, чем считалось ранее.

Кстати, в этом году за открытие "супермассивного компактного объекта" (Стрелец A) в центре Млечного Пути ученые Райнгард Гензель и Андреа Гез — получили Нобелевскую премию по физике.

Найдены галактики в "паутине" черной дыры. В начале октября стало известно, что итальянские и американские астрономы с помощью большого телескопа ESO нашли шесть галактик, окружающих сверхмассивную черную дыру. Они находятся внутри газовой "паутины", а она в свою очередь простирается на расстояние, которое в 300 раз больше, чем Млечный Путь.

Это открытие поможет ученым понять, как сверхмассивные черные дыры образовались и выросли за короткое время.

Ближайшая черная дыра. Астрономы из Европейской южной обсерватории обнаружили ближайшую черную дыру — она в 1000 световых лет от Земли. Масса черной дыры в четыре раза больше массы Солнца, а сама черная дыра — ближе всего к Земле.

Особенностью этой дыры является то, что она действительно черная. Все известные черные дыры имеют звезду-спутника, которая подпитывает их газом, тогда как у HR 6819 этого нет, поэтому она теряет газ, становясь темнее.

О Луне и Солнце

Подробный снимок пятна на Солнце. В начале декабря Национальная солнечная обсерватория опубликовала самый подробный снимок пятна на Солнце, сделанный телескопом Даниэля и на Гавайях еще в январе.

Этот снимок в 2,5 раза более детальный, чем любой другой: размеры наименьших элементов достигают 20 километров, а изображение показывает нюансы строения солнечного пятна.

Температура пятна — более 4 148 градусов по Цельсию, а его ширина достигает 16 тысяч километров, что больше диаметра Земли — 12 754 на экваторе.

Грунт с Луны. 1 декабря китайский космический аппарат "Чанъэ-5" совершил посадку на Луну и начал сбор образцов почвы и пыли из ранее неизученного района. Роботизированная рука работала 19 часов, далее упаковала образцы и через несколько дней космический аппарат успешно состыковался с орбитальным кораблем.

Уже 16 декабря стало известно, что "Чанъэ-5" успешно завершил миссию по сбору лунного грунта. На территории автономного китайского района Внутренняя Монголия приземлилась 300-килограммовая капсула с образцами. Так Китай стал третьей в истории страной, собравшей грунт с поверхности Луны впервые с 1976 года.

Sampling completed! After about 19 hours of work on the #moon 's surface, #ChangE5 successfully completed robotic sample collection, and the samples were sealed and packaged. pic.twitter.com/5xGatWMNIL

Следы воды на солнечной стороне Луны. В конце октября стало известно, что Национальное аэрокосмическое агентство США обнаружило следы воды на той части Луны, куда постоянно падает солнечный свет. Это произошло впервые.

На солнечную сторону Луны падают прямые солнечные лучи, а атмосферы она как таковой не имеет, поэтому ранее считалось, что вода может быть только там на Луне, куда Солнце не попадает, а значит не испаряет воду. А указанное открытие поставило это под сомнение.

Следы воды обнаружены в одном из крупнейших кратеров Луны, Клавии, расположенном в его южном полушарии и видимом с Земли. Молекулы воды находятся в лунном грунте в концентрации 100-412 на миллион — или около 0,3 литра на 1 кубометр.

О неизвестном во Вселенной

Самый мощный взрыв во Вселенной. В феврале ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.

The biggest explosion seen in the universe has been found.



How data from our @chandraxray observatory contributed to the discovery of a record-breaking, gargantuan eruption from a black hole hundreds of millions of light years away: https://t.co/PE4tFfjq44 pic.twitter.com/CQVUOFZPsz