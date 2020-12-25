Это космос, крошка! Невероятные астрономические открытия 2020 года: от внеземных цивилизаций до жизни на Венере

Млечный Путь Фото из открытых источников

Этот год был очень богат космическими открытиями

Мир – это непостижимый океан непознанного: природы и места человека в ней. Однако совершенно невероятным и почти непознанным является космос. В нем скрыты миллиарды шокирующих открытий, которые человечество вряд ли когда-нибудь совершит. Именно космические широты являются той тьмой, которая чарует и манит к себе человека. Есть в этом нечто магическое и необъяснимое, порождающее непреодолимое желание изучать космические материи. С каждым годом, когда технический прогресс шагает вперед, вместе с ним шагает и человек в освоении и изучении космоса – пока его ближних к Земле широт.

Этот год не стал исключением – человечество немного продвинулось в своем знании о космосе, черных дырах, галактиках, созвездиях, планетах и туманностях.

Мы собрали несколько десятков по-настоящему особых астрономических открытий 2020 года и рассказываем о них подробно, разделив их на несколько групп.

Новое о черных дырах и астероидах

Первые в истории образцы из-под поверхности астероида. Аппарат "Хаябуса-2" Японского космического агентства успешно вернул на Землю образцы грунта с астероида Рюгу. Это первые образцы с астероида, взятые из-под его поверхности. Именно они могут помочь людям лучше понять происхождение жизни на Земле.

Астероид 162173 (Рюгу) расположен в 300 миллионах километров от Земли. Это околоземный астероид, который может содержать элементы еще первоначального состояния Солнечной системы, протосолнечной туманности. Эти элементы защищены от воздействия солнечной радиации и других факторов, поэтому являются сверхважными для ученых.

Близость черной дыры к Земле. В конце ноября японские ученые сообщили, что черная дыра в центре Млечного Пути оказалась ближе к нам. Благодаря самой точной карте галактики, специалисты выяснили, что черная дыра Стрелец А (Sagittarius A) в центре нашей галактики, которую считают надмассивной черной дырой, оказалась значительно ближе к Земле, чем считали раньше.

Последние 15 лет японские ученые из проекта радиоастрономии VERA собирали данные с телескопов в Японии и объединяли их с данными других исследователей. Так им удалось создать максимально точную карту Млечного Пути и определить местоположение и скорость движения 99-ти точек в галактике. Они вычислили, что сверхмассивная черная дыра Стрелец А на самом деле расположена на расстоянии 25,8 тысячи световых лет от Земли, то есть почти на две тысячи световых лет ближе, чем считалось ранее.

Кстати, в этом году за открытие "супермассивного компактного объекта" (Стрелец A) в центре Млечного Пути ученые Райнгард Гензель и Андреа Гез — получили Нобелевскую премию по физике.

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Найдены галактики в "паутине" черной дыры. В начале октября стало известно, что итальянские и американские астрономы с помощью большого телескопа ESO нашли шесть галактик, окружающих сверхмассивную черную дыру. Они находятся внутри газовой "паутины", а она в свою очередь простирается на расстояние, которое в 300 раз больше, чем Млечный Путь.

Это открытие поможет ученым понять, как сверхмассивные черные дыры образовались и выросли за короткое время.

Ближайшая черная дыра. Астрономы из Европейской южной обсерватории обнаружили ближайшую черную дыру — она в 1000 световых лет от Земли. Масса черной дыры в четыре раза больше массы Солнца, а сама черная дыра — ближе всего к Земле.

Особенностью этой дыры является то, что она действительно черная. Все известные черные дыры имеют звезду-спутника, которая подпитывает их газом, тогда как у HR 6819 этого нет, поэтому она теряет газ, становясь темнее.

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О Луне и Солнце

Подробный снимок пятна на Солнце. В начале декабря Национальная солнечная обсерватория опубликовала самый подробный снимок пятна на Солнце, сделанный телескопом Даниэля и на Гавайях еще в январе.

Этот снимок в 2,5 раза более детальный, чем любой другой: размеры наименьших элементов достигают 20 километров, а изображение показывает нюансы строения солнечного пятна.

Температура пятна — более 4 148 градусов по Цельсию, а его ширина достигает 16 тысяч километров, что больше диаметра Земли — 12 754 на экваторе.

Грунт с Луны. 1 декабря китайский космический аппарат "Чанъэ-5" совершил посадку на Луну и начал сбор образцов почвы и пыли из ранее неизученного района. Роботизированная рука работала 19 часов, далее упаковала образцы и через несколько дней космический аппарат успешно состыковался с орбитальным кораблем.

Уже 16 декабря стало известно, что "Чанъэ-5" успешно завершил миссию по сбору лунного грунта. На территории автономного китайского района Внутренняя Монголия приземлилась 300-килограммовая капсула с образцами. Так Китай стал третьей в истории страной, собравшей грунт с поверхности Луны впервые с 1976 года.

Sampling completed! After about 19 hours of work on the #moon's surface, #ChangE5 successfully completed robotic sample collection, and the samples were sealed and packaged. pic.twitter.com/5xGatWMNIL — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) December 3, 2020

Следы воды на солнечной стороне Луны. В конце октября стало известно, что Национальное аэрокосмическое агентство США обнаружило следы воды на той части Луны, куда постоянно падает солнечный свет. Это произошло впервые.

На солнечную сторону Луны падают прямые солнечные лучи, а атмосферы она как таковой не имеет, поэтому ранее считалось, что вода может быть только там на Луне, куда Солнце не попадает, а значит не испаряет воду. А указанное открытие поставило это под сомнение.

Следы воды обнаружены в одном из крупнейших кратеров Луны, Клавии, расположенном в его южном полушарии и видимом с Земли. Молекулы воды находятся в лунном грунте в концентрации 100-412 на миллион — или около 0,3 литра на 1 кубометр.

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О неизвестном во Вселенной

Самый мощный взрыв во Вселенной. В феврале ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.

The biggest explosion seen in the universe has been found.



How data from our @chandraxray observatory contributed to the discovery of a record-breaking, gargantuan eruption from a black hole hundreds of millions of light years away: https://t.co/PE4tFfjq44 pic.twitter.com/CQVUOFZPsz — NASA (@NASA) February 27, 2020

Взрыв произошел в сверхмассивной черной дыре в сверхскоплении Змееносца, которое находится на расстоянии в 390 миллионов световых лет от Земли. Взрыв происходил словно в замедленном движении, будто продолжаясь в течение сотен миллионов лет.

Длина Млечного Пути. Британские астрофизики установили, что Млечный Путь растянут на 1,9 миллиона световых лет.

Млечный Путь Фото из открытых источников

Ученые считают, что край Млечного Пути находится в 950 световых годах от центра самой галактики.

Исследователи надеются, что благодаря этой информации, им будет легче определить массу галактики, в которой расположена Солнечная система, а также количество галактик, которые вращаются вокруг нее.

Экзопланеты из алмазов. В сентябре американские ученые выяснили, что некоторые экзопланеты не из Солнечной системы богаты углеродом и могут состоять из алмазов и диоксида кремния. При таких условиях жизнь на них невозможна.

Ученые провели эксперимент – поместили карбид кремния в воду, зажали его (чтобы достичь высокого давления) и нагрели его лазером. Карбид кремния вступил в реакцию с водой и превратился в алмаз и диоксид кремния. Именно такой процесс должен происходить на алмазных экзопланетах.

Быстрые всплески радиоволн в Млечном Пути. В начале ноября астрофизики из Калифорнийского технологического института впервые обнаружили быстрые радиовсплески в галактике Млечный Путь.

Это интенсивные вспышки радиоизлучения, которые длятся всего несколько миллисекунд, впервые их обнаружили более десяти лет назад. Они времени внегалактические, то есть происходят за пределами нашей галактики. А теперь несколько телескопов обнаружили яркий FRB из одной области в пределах нашего Млечного Пути. Ученые также смогли определить источник: галактический магнитар (молодая нейтронная звезда) SGR 1935 2154.

Исследователи давно предполагали, что источником радиоволн являются магнитары. Именно это открытие позволило проследить сигнал обратно к магнитару.

Найдены 24 планеты, похожие на Землю. В начале октября американские и немецкие астробиологии выяснили, что вне Солнечной системы существуют 24 планеты, похожие на Землю, но климат там более влажный и теплый.

Эти планеты больше и старше Земли и вращаются вокруг звезд с большей продолжительностью жизни, чем Солнце. Они находятся на расстоянии более 100 световых лет от нашей планеты. Ученые не знают, существует ли на этих планетах жизнь, но все условия для ее появления там есть.

Открытие полусотни новых экзопланет. В августе британские ученые создали искусственный интеллект, который проанализировал данные с телескопа "Кеплер" и открыл 50 новых экзопланет.

Экзопланеты Фото из открытых источников

Есть планеты похожие и на гигант Нептун, и на Землю. Некоторые планеты вращаются вокруг своих звезд за 200 дней, а некоторые - за один.

Снимок туманности Бабочка. Телескоп Hubble сфотографировал планетарную туманность Бабочка в созвездии Скорпиона.

Туманность Бабочка НАСА

Она находится на расстоянии от 2500 до 3800 световых лет от Земли и имеет S-образные узоры. Такую форму образует газ, выдуваемый из центральной звезды на высокой скорости.

Изображение двух ближайших к Солнцу звезд. Межпланетный космический зонд New Horizons отправил на Землю снимки двух ближайших к Солнцу звезд — Проксима Центавра и Вольф 359.

Древнейшая спиральная галактика. В мае астрономы обнаружили удаленную спиральную галактику Диск Вулфа.

Спиральная галактика National Radio Astronomy Observatory

Она образовалась через 1,5 миллиарда лет после Большого взрыва. Это на миллиард лет раньше, чем галактика A1689B11, которую ранее считали древнейшей спиральной галактикой. Открытие Диска Вулфа может изменить подход астрономов к изучению возникновения галактик.

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Об известных планетах Солнечной системы

Подземные озера на Марсе. В сентябре ученые нашли у южного полюса Марса под слоем льда систему водоемов.

Марс Фото из открытых источников

Они отделяются от "главного резервуара" частями суши. Предполагают, что эти озера могли существовать миллиарды лет еще со времен, когда на планете были моря и озера.

Озеро должно иметь температуру -70° С и даже слой льда не может удержать его в жидком состоянии. Ученые предполагают, что озера могут быть теплее из-за подземного тепла. Или вода может быть настолько соленой, что не замерзает. В таком случае жизнь на планете даже при наличии воды не представляется возможной.

Следы озона на Марсе. В июле космический орбитальный аппарат впервые обнаружил в атмосфере Марса следы ранее невиданного озона и углекислого газа. Ученые ожидали найти метан в большом количестве, а нашли озон и углекислый газ.

"Алмазные дожди" на Нептуне и Уране. В июне исследователи из Германии, США и Великобритании экспериментально подтвердили существование алмазных дождей внутри Нептуна и Урана. Они доказали гипотезу, что алмазы формируются из углеродных соединений под воздействием давления и температур под поверхностью этих планет и оседают внутри.

Признаки жизни на Венере. В сентябре ученые из Великобритании, США и Японии обнаружила в атмосфере Венеры химическое соединение фосфин, что может свидетельствовать о существовании на планете живых микроорганизмов.

Венера НАСА

Фосфин - это ядовитый газ без цвета, который на Земле в естественных условиях встречается очень редко – в случае ударов молний или извержения вулканов. На Венере его нашли много, поэтому ученые предположили, что это может быть результатом деятельности микроорганизмов.

Концентрация фосфина в атмосфере Венеры составляет 20 частиц на миллион. Но ни один из природных процессов на Венере, известный ученым, не приводит к такой концентрации газа. Вероятно, это может быть доказательством присутствия жизни на Венере – речь идет о небольших живых микроорганизмах в верхних слоях атмосферы.

Самый качественный снимок Юпитера. В мае телескоп Gemini North на Гавайях сделал в инфракрасном спектре фотографию Юпитера.

Юпитер International Gemini Observatory

Этот снимок является самым качественным изображением планеты, которое когда-либо делали с Земли.

Внеземные цивилизации в нашей галактике. В июне астрофизики из Ноттингемского университета сообщили, что в нашей галактике — Млечном Пути — может существовать 36 внеземных цивилизаций. Речь идет о том, что все они по уровню развития могут выйти на связь с другими. В то же время земляне смогут найти их лишь через 6 тысяч лет.

Рентгеновская карта неба. В июне немецко-российский космический телескоп eROSITA сделал подробную рентгеновскую карту неба.

Карта неба eROSITA

Он обозначил на ней черные дыры и источники рентгеновского излучения. На карте отчетливо видны черные дыры, взрывы звезд и горячий газ.