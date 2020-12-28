ЕС начал вакцинацию от коронавируса, "Нафтогаз" повысил цену на газ, а Зеленский подписал госбюджет-2021: Главное за выходные

PA MEDIA

Все же правительству и парламенту удалось принять главную смету страны до конца года, хоть и "под елку"

Последний уикенд уходящего года был спокойным по сравнению со всем годом. За последние несколько дней не было никаких терактов, трагедий, несчастных случаев государственного масштаба или громких разоблачений. Выходные были спокойными – мы узнали о новом главе Ивано-Франковской ОГА, подписи президента на законе о государственном бюджете Украины на 2021 год, а также о старте вакцинации от COVID по всей Европе. Далее рассказываем о самых главных событиях прошедших выходных.

Новый штамм коронавируса в мире

Несколько дней назад в Японии зафиксировали пять случаев заражения новым штаммом коронавируса. Все они прибыли из Великобритании. Все зараженные новой разновидностью коронавируса отправлены на самоизоляцию. Медицинская служба устанавливает список возможных контактных лиц этих людей. Также первые случаи нового штамма "британского" коронавируса подтвердили в Швеции и Испании.

Фото из открытых источников

Мутацию обнаружили у путешественника из Британии, который почувствовал первые симптомы по прибытии, а впоследствии получил положительный результат теста. Больной, чье имя не называют, находился на самоизоляции.

Четыре случая нового коронавируса подтвердили в Мадриде – они стали первыми в Испании. Все больные недавно вернулись из Великобритании, состояние их здоровья пока не тяжелое. Также есть еще три подозрения на случаи нового штамма коронавируса, но результаты тестов будут доступны только во вторник или среду.

В то же время в Южно-Африканской Республике обнаружили новый штамм коронавируса, который отличается от того, который вызвал первую волну COVID-19. Новая разновидность вируса SARS-COV-2 временно получила название "вариант 501.V2". На днях в Швейцарии выявили случаи заражения штаммом коронавируса из Южной Африки. Один из больных находится в кантоне Швиц, другой инфицированный – во Франции.

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Рост цен на газ в январе



"Нафтогаз" обнародовал новую цену на газ для бытовых клиентов. В январе она вырастет на 14% по сравнению с декабрем (6,33 грн) и составит 7,22 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости доставки.

Президент подписал закон о разблокировании деятельности НАПК



Владимир Зеленский подписал закон о разблокировании деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Документ предусматривает возобновление полномочий НАПК, в том числе в отношении судей и судей Конституционного суда.

Владимир Зеленский Фокус

Также закон вносит изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции", которым обеспечивается полноценное функционирование НАПК, ведомство наделяет необходимыми полномочиями и правами.

В документе предусмотрен открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Новый председатель Ивано-Франковской ОГА



Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрея Бойчука.

Андрей Бойчук и Владимир Зеленский Офис президента Украины

Он родился в 1976 году в Ивано-Франковске, в 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа по специальности инженер-механик. Последние 10 лет живет в Киеве.

Бойчук работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов, а с 2010 года занимал различные должности в компании "Укртрансгаз".

В свое время работал помощником министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана, главой департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Минэнергоугля.

Евросоюз получил вакцину против COVID

Все страны-члены Европейского Союза получили вакцину против коронавируса. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС обеспечил достаточное количество препарата для вакцинации всего населения блока в 450 миллионов человек.

Урсула фон дер Ляйен Фото из открытых источников

Часть вакцины будет обеспечена странам Европейской экономичной зоны, в частности, Исландии и Норвегии. Вакцинация в ЕС началось в воскресенье, 27 декабря.

Также стало известно, что Венгрия первой среди стран ЕС начала массовую вакцинацию от COVID-19. Первой работницей, получившей прививку, стала Адриенна Кертес, врач центральной больницы Дель-Пешт.

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Президент подписал госбюджет-2021



Владимир Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", который Верховная Рада приняла 15 декабря.

В смете страны прописано, что прожиточный минимум с 1 января вырастет до 2 189 грн, с 1 июля — до 2 294 грн, с 1 декабря — до 2 393 грн. Рост минимальной зарплаты предусмотрен с 1 января 2021 года до 6 тыс. грн, а с 1 декабря — до 6,5 тыс. грн. Ожидаемый дефицит относительно ВВП с 6% снизили до 5,5%. В бюджете-2020 дефицит был на уровне 7,5%.

Новогодне-рождественские выходные в Украине



На новогодние праздники украинцы получат два трехдневных уикенда. Это будут выходные с 1 по 3 января, а ближе к Рождеству восточного обряда – с 7 по 10 января.

К тому же рабочие дни 31 декабря и 6 января будут сокращены на один час. Чтобы продлить выходные, власти рекомендуют работодателям перенести рабочий день с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января. Так мы будем иметь четыре выходных подряд: с 7 по 10 число, хотя дополнительный день придется отработать.

Netflix удалил все фильмы с Джонни Деппом



Стриминговый портал Netflix удалил все фильмы с голливудским актером Джонни Деппом из американской библиотеки после его проигрыша в суде относительно домашнего насилия. Об этом американское СМИ Geek Buzz. При этом фильмы с участием актера доступны за пределами США.

Джонни Депп Niviere David/Abaca/Sipa USA/Sip/Legion Media

Это связано с недавним проигрышем Джонни Деппа дела в Высоком суде Великобритании, который в ноябре 2020 года пришел к выводу, что актер, начиная с 2013 года, бил свою бывшую жену, актрису Эмбер Херд 12 раз.

Действительно, актер Джонни Депп проиграл дело о клевете против британского таблоида The Sun, который утверждал, что актер систематически избивал свою бывшую жену, актрису Эмбер Херд.

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Украинский аудиогид в Колизее

В Колизее в Риме состоялся запуск девятого украинского аудиогида в рамках проекта первой леди Украины Елены Зеленской по внедрению русскоязычных аудиогидов в музеях мира.

Это является частью направления "культурная дипломатия", которая призвана распространять украинский язык в мире.

Колизей – это крупнейший амфитеатр Древнего Рима. Сейчас по количеству посетителей он занимает первое место в мире среди всех культурных достопримечательностей и третье – среди музеев, уступая Лувру и Национальному музею Китая.

"Динамо" вошло в список лучших клубов за всю историю УЕФА

Киевское "Динамо" попало на 11-ю позицию рейтинга лучших клубов Лиги чемпионов за всю историю, представленного Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

ФК "Динамо" (Киев) Фото из открытых источников

Рейтинг составляли на основании выступлений команд в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов, начиная с 1955 года. Клубы были оценены по сумме теоретических очков (два очка за победу, одно за ничью, учитываются результаты дополнительного времени, серии пенальти считаются как ничья). Также учитываются матчи отборочных раундов и раундов плей-офф.

Лучшим клубом в истории УЕФА стал "Реал", на втором и третьем местах оказались "Бавария" и "Барселона".

В Британии шторм обесточил дома



На Великобританию обрушился шторм "Белла". Непогода разрушила деревья и обесточила дома. Сначала ураган и ливни накрыли юг острова. Скорость ветра достигала 170 километров в час. А на юге Англии непогода вызвала затопление железных дорог – из-за этого задержали ряд поездов.

В Уэльсе в результате шторма была обесточена 21 тысяча домов. Часть из них успели подсоединить к электросети в воскресенье утром. В то же время в городе Бедфорд от наводнений пострадали еще 40 домов.

Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на утро 28 декабря в Украине обнаружено 4 385 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии по Украине заболели 1 030 374 человека.

Между тем в мире известно о 80 788 307 случаях заболевания коронавирусом. Всего умерли 1 764 872 человека, а 45 699 299 выздоровели.

Больше всего болеют в США – 19 134 976 случаев, в Индии – 10 207 871, Бразилии – 7 484 285, России – 3 019 972 и Франции – 2 616 510 больных.

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Ситуация на Донбассе

За прошедшие сутки, 27 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксированы шесть обстрелов.

Все нарушения были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Вблизи Водяного НВФ применили минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем. Из миномета 82-го калибра и стрелкового оружия противник совершил обстрел и неподалеку Лебединского и Марьинки. Возле Авдеевки противник открывал огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

С начала 28 декабря было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в пригороде Авдеевки.

Топ видео за выходные

На официальном YouTube-канале ZIK больше всего просмотров набрало видео с комментарием Михаила Чаплыги о взятках во власти и коррупции в Украине в целом.

Топ-обсуждения за выходные

Между тем на официальной странице ZIK в Facebook активнее всего комментировали сообщение со словами Михаила Чаплыги относительно митинга ФЛП и ответа властей на это.

Вместо бонуса

Кроме того, на выходных на ZIK.ua вышло несколько крупных материалов. Вот они уже со ссылками:

Как незабываемо встретить новогодние праздники в Ровно, если там нет даже главной елки

Рождество по григорианскому календарю: Почему большая часть мира отмечает рождение Христа 25 декабря

Все о новогоднем столе-2021: Стоимость праздничных салатов, рецепты кулинарных шедевров и секреты декорирования

Топ новогодне-рождественских мультиков о добре и любви: От 60-х годов и до сегодня

Между онлайн и реальностью: Как встречают грядущий 2021 год в Луцке

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