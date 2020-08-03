Епифаний становится легкой добычей Филарета и Порошенко

Внутри ПЦУ уже больше года кипит борьба филаретовцев с турецкоподданными греками. Мина замедленного действия под фундамент ПЦУ была заложена ещё при создании УПЦ-КП в начале 1990-х. В эту политико-религиозную организацию пришли люди, чьей главной мотивацией была независимость от Москвы – пусть и неканоничная, никем не признанная, но автокефалия. Ради этого они смирились даже со статусом раскольников в глазах всего православного мира. Сейчас, когда экс-глава УПЦ-КП, почётный патриарх ПЦУ Филарет (Михаил Денисенко) кричит, что томос ненастоящий, и никакой автокефалии нет, эти люди должны либо отказаться от своей идеи независимости, либо уйти из ПЦУ, как только регистрация УПЦ-КП будет возобновлена. Идеи Филарета за тридцать лет стали объективной реальностью с разветвленной церковной инфраструктурой.

Вторая мина под ПЦУ – амбиции Петра Порошенко. Не для того он продавливал через парламент откровенно дискриминационные по отношению к канонической УПЦ законы, создавал административно-репрессивными методами ПЦУ и "крышевал" захваты храмов, чтобы после проигрыша президентских выборов отказаться от одного из столпов "армовиры" и подарить свой политический проект Константинополю. Его логика предельно цинична и откровенна: "Байден придёт – власть Порошенко вернёт". Этот посыл адресован и команде Владимира Зеленского, и УПЦ. И это прямая угроза того, что проект "Томос" будет реанимирован сразу же после смены власти в Вашингтоне.

Во многом случайно возглавивший ПЦУ Епифаний (Сергей Думенко) после смены власти в стране в 2019 году решил ориентироваться именно на Фанар, чем вызвал недовольство обоих отцов-основателей ПЦУ – Денисенко и Порошенко. С этим и связаны усиливающиеся слухи о скорой смене Епифания на ушедшего в раскол бывшего митрополита Винницкого УПЦ Симеона. Он и авторитет в церковных кругах имеет, и Порошенко близок.

В треугольнике "Пётр–Филарет–Епифаний" последний является слабым звеном и до сих пор держится исключительно из-за того, что первые двое вошли в жёсткий конфликт. Но для украинцев нет такого конфликта, которого нельзя забыть, хотя бы временно, ради сведения счетов с общим врагом. Так что объединение усилий "Киевского патриархата" с "Европейской солидарностью", чтобы задвинуть Епифания туда, откуда выдвинули – только вопрос времени.

ПЦУ уже явно трещит по швам. В июле Синод ПЦУ рассмотрел вопрос "неканонического общения" епископа Белгород-Днестровского Филарета (Панку) с почётным патриархом Филаретом (Денисенко) и его участие в архиерейском соборе "Киевского патриархата". Нарушителя церковной дисциплины "исключили из ПЦУ", как раньше исключали из КПСС за троцкистский уклон. Само по себе звучит комично, но для ПЦУ это вполне серьёзный сигнал – ещё один факт ухода иерархов из ПЦУ и возврата в УПЦ-КП.

Архиереи ПЦУ, уже не стесняясь, смотрят по сторонам – кто на Порошенко, кто на Филарета – потому что Епифаний неспособен ни предложить им внятный проект будущего, ни обеспечить ресурсную базу, ни защитить в случае чего. Неспособны на это и его покровители с Фанара. Недавнее изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле (бывшего патриаршего собора в бывшем Константинополе) показало, что и статус Фанара там больше напоминает гетто на птичьих правах, а не полноценный патриархат. То есть, защитить Епифания в случае начала активных действий по ликвидации ПЦУ и возвращению её "в лоно" УПЦ-КП или смене главы ПЦУ будет некому. На фотографиях с главой Госдепа США Майком Помпео далеко не уедешь – Вашингтон и Фанар далеко, а Константинополя давно уже не существует.

Утратив покровительство двух политических "тяжеловесов", создавших ПЦУ, Епифаний остался без союзников и в любой момент может стать лёгкой добычей для любого из своих бывших благодетелей. Вопрос лишь в том, кто первым посчитает нужным помножить на ноль незадачливого "митрополита".

Сергей Белашко