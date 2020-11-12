Экзамен для чиновников: Кто будет подтверждать уровень владения украинским языком

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Желающих попасть во власть будут ждать письменный и устный экзамены на уровень владения государственным языком

В прошлом году в Украине вступил в силу закон, согласно которому чиновники всех уровней должны владеть украинским языком и применять его при исполнении служебных обязанностей. В следующем году у претендентов на должности во власти будут требовать сертификат об уровне владения государственным языком.

Кому и как нужно будет сдавать экзамен - рассказываем подробнее.

Кто будет сдавать экзамен по украинскому языку

В следующем году желающих попасть во власть будет ждать непростое испытание – экзамен на подтверждение уровня владения украинским языком. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь напомнил, что 16 июля 2021 года вступает в силу норма закона о том, что государственные служащие должны подтвердить уровень владения украинским языком. В связи с чем каждый претендент на должности в органах государственной власти или местного самоуправления будет обязан сдавать экзамен на знание языка.

"То есть все те, кто намерен стать народным депутатом в следующем созыве, кто захочет работать министром или, скажем, уполномоченным по защите государственного языка, должны подтвердить свое знание украинского языка на экзамене", - пояснил Кремень.

Такая норма прописана в статье 10 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Части 2 и 3 настоящей статьи вступят в силу в следующем году.

Однако сначала стоит выяснить, кто обязан владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей. В статье 9 указанного закона прописано, что знать и использовать украинский язык должны:

1) президент Украины, премьер-министр, министры и их заместители, главы Офиса президента, СБУ, САП, Антимонопольного комитета, Фонда госимущества и их заместители, председатель и члены Счетной палаты, ЦИК, руководство всех государственных органов;

2) депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутаты местных советов, должностные лица органов местного самоуправления;

3) государственные служащие;

4) председатели местных государственных администраций, их первые заместители и заместители;

5) служащие Национального банка Украины;

6) лица офицерского состава, проходящие военную службу по контракту;

7) лица начальствующего (среднего и высшего) состава Национальной полиции, других правоохранительных и разведывательных органов, должностные лица других органов, которым присваиваются специальные звания;

8) лица рядового, сержантского и старшинского состава Национальной полиции, других правоохранительных, разведывательных органов, других органов, которым присваиваются специальные звания;

9) прокуроры;

10) судьи, избранные или назначенные в соответствии с Конституцией Украины и осуществляющие правосудие на профессиональной основе, члены и дисциплинарные инспекторы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, члены Высшего совета правосудия;

11) адвокаты;

12) нотариусы;

13) руководители учебных заведений всех форм собственности;

14) педагогические, научно-педагогические и научные работники, кроме иностранцев или лиц без гражданства, которые приглашены в учебные заведения и / или научные учреждения и работают на временной основе как научные, педагогические, научно-педагогические работники или преподаватели иностранного языка;

15) медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения;

16) должностные и служебные лица предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности, не определенные в подпунктах 1-15 части первой этой статьи, кроме лиц, которые не являются гражданами Украины.

Также владеть государственным языком обязаны лица, претендующие на избрание или назначение на указанные выше должности.

При этом стоит отметить, что некоторые чиновники и должностные лица могут подтвердить уровень владения украинским языком документом о среднем образовании при условии, что такой документ подтверждает изучение лицом украинского языка как учебного предмета (дисциплины). Такая норма распространяется на:

депутатов местных советов, должностных лиц органов местного самоуправления;

служащих Национального банка Украины;

офицеров, проходящих военную службу по контракту;

лиц рядового, сержантского и старшинского состава Национальной полиции, других силовых структур;

адвокатов;

нотариусов;

педагогов и ученых;

медиков.

Для других категорий чиновников подтверждение уровня владения государственным языком проводится только путем получения государственного сертификата.

Как будут проводить экзамен на уровень владения украинским языком

Министерство образования и науки Украины в конце 2019 года подготовило проект постановления Кабинета министров Украины "Об утверждении Порядка проведения экзамена на владение государственным языком".

Экзамен состоит из устной и письменной частей. Комиссия может установить особые требования для сдачи экзамена лицами с нарушением зрения, слуха, речи.

Продолжительность письменной части экзамена составляет 60 минут. Участник экзамена имеет право сдать выполненную письменную работу до истечения отведенного времени. Устная часть экзамена составляет до 45 минут, из которых не более 20 минут отводится на подготовку ответа.

По результатам экзамена лицо получает государственный сертификат об уровне владения государственным языком, который является бесплатным и действует бессрочно.

Сертификат может быть аннулирован по решению суда, принятому по иску комиссии. Основанием для аннулирования государственного сертификата являются допущенные во время сдачи экзамена нарушения при условии, что эти нарушения имели существенный характер и привели к принятию неправильного по сути решения о выдаче государственного сертификата.

Какие требования к языку чиновников действуют сейчас

Указанный закон вступил в силу в 2019 году, кроме отдельных статей. Однако статья 9, которая предусматривает обязательное знание и использование чиновниками украинского языка, действует с прошлого года.

Требования по знанию украинского языка для чиновников прописаны и в Законе Украины "О государственной службе". Там предусмотрено, что государственная служба осуществляется с соблюдением принципов, среди которых есть свободное владение государственным языком.

Право на государственную службу имеют совершеннолетние граждане Украины, которые свободно владеют государственным языком.

И в законе предусмотрено, что государственный служащий среди прочего обязан использовать государственный язык во время выполнения своих должностных обязанностей, не допускать дискриминации государственного языка и противодействовать возможным попыткам его дискриминации.